"Sonia Torres era un canto a la vida, un ejemplo para todos los cordobeses"

Este viernes se conoció el fallecimiento de Sonia Torres, referente de los derechos humanos en Córdoba e histórica presidenta de la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo y sus restos son velado en su domicilio de Manuel Falla 7.384 donde se convocaron cientos de personas para despedirla.

En ese marco, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, se acercó a darle el último adiós y en declaraciones a la prensa indicó: "Sonia Torres era un canto a la vida, era una persona que buscaba a su nieto y lo hacía sin ningún tipo de resentimiento".

El mandatario provincial, además resaltó que la siempre buscó su nieto a través del amor, "por eso es un ejemplo para todos los cordobeses, de cómo desde una tragedia, una persona trabaja incansablemente, con optimismo, sin resentimiento para recuperar a su nieto", dijo el declaraciones a Radio Nacional.

"Su muerte nos conmociona y lamento muchísimo que no haya podido conocer a su nieto porque ella tenía todo el derecho a hacerlo", indicó el Gobernador y preció que la Provincia seguirá acompañando a las Abuelas de Plaza de Mayo: "Vamos a seguir disposición, vamos a seguir apoyando a los organismos de derechos humanos como corresponde, y creo que Córdoba rendir un tributo a Sonia Torres por lo que estamos viendo con la familia, cuál es ese tributo que podemos rendirle", precisó.

Sonia Torres tenia 94 años e inició la búsqueda de su hija Silvina Parodi de Orozco cuando esta desapareció a manos del terrorismo de Estado en la década del '70. En ese momento, Silvina estaba embarazada y durante su cautiverio dio a luz a un niño o niña, que Sonia buscó incansablemente desde ese momento.

Desde las 10 de este sábado, se acercan por el lugar del sepelio militantes políticos y de organizaciones sociales y de Derechos Humanos, además de vecinos particulares, para despedir a quien fuera una de las principales referentes de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia en la provincia de Córdoba.

Último adiós a Sonia

Este viernes, Abuelas Córdoba la despidió con el siguiente comunicado: "Despedimos con profundo dolor a la Abuela que nos hizo creer que sería eternamente joven Así te recordaremos. Hasta la victoria siempre querida Sonia, tu legado será imborrable. La Abuela Sonia será velada mañana sábado 21 de octubre, de 10 a 22 en su casa. Manuel de Falla 7.384".

Desde la cuenta de Hijos de Instagram, la despidieron de la siguiente forma: "Falleció nuestra Abuela Sonia Torres. Luchando y buscando a su nietx hasta el último segundo. Emblema del movimiento de Derechos Humanos de Córdoba. El pueblo entero te despide. Continuaremos la búsqueda!".

Por su parte, desde la Comisión Provincial de la Memoria Córdoba, señalaron: "Nuestro inmenso dolor y enorme congoja, ante la triste noticia del fallecimiento de nuestra querida abuela Sonia Torres. Inclaudicable, enorme y constante en su lucha y de inquebrantable decisión para lograr el encuentro con su querido nieto y con los 300 nietos que faltan recuperar. Querida Sonia, nos dejas todo tu ejemplo de amor, de lucha y continuaremos la búsqueda que era tu objetivo más preciado. HASTA LA VICTORIA SIEMPRE ABUELA SONIA!!!!".

Además, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tuiteó: "Con profundo dolor lamentamos la muerte de Sonia Torres, Abuela de Plaza de Mayo de la provincia de Córdoba y una gran luchadora".

Del mismo modo, el titular de dicha Secretaría, Horacio Pietragalla Corti, informó: "Triste noticia la partida de nuestra querida Sonia Torres, Abuela de Plaza de Mayo de Córdoba. Su búsqueda no fue en vano, gracias a su lucha muchos pudimos recuperar nuestra historia. Tantos años de amor dejan marca imborrable. Seguiremos buscando a tu nietx. Te quiero y nunca te olvidaremos".

Una carta a la referente de Abuelas en Córdoba

En tanto, desde Abuelas de Plaza de Mayo le dedicaron un sentido mensaje en las redes. Este es el comunicado completo:

"Parece mentira que tengamos que comunicar la partida de la Abuela Sonia Torres, la Abuela de Córdoba, la de sonrisa amplia y pregunta persistente. Esa pregunta que los cómplices del terrorismo de Estado nunca le respondieron: dónde está el hijo de Silvina y Daniel.

Sonia comenzó la búsqueda de su hija Silvina Parodi y su yerno Daniel Orozco dos días después del golpe más sangriento de nuestra historia, cuando el terrorismo de Estado los desapareció. Silvina estaba embarazada de seis meses, así que, para junio de 1976, fecha probable de parto, Sonia sumó la búsqueda de su nieto. Como todas las Abuelas nunca bajó los brazos, recibió amenazas, sufrió un atentado, pero nada la intimidó para seguir reclamando justicia y saber del paradero de su nieto.

El juicio por los crímenes de La Perla, que juzgó a los responsables de la desaparición de Silvina y Daniel, le trajo la certeza del nacimiento del hijo de ambos: fue un varón y nació el 14 de junio de 1976 en la Maternidad Provincial de Córdoba.

“Yo no me voy a ir de acá hasta encontrar a mi nieto”, decía en cada ocasión, pero el cuerpo no resistió. Y la injusticia de los que callan le robó ese abrazo tan anhelado. Duele tanto su partida, que no quedan palabras. Solo prometer seguir trabajando con todo el compromiso y amor que nos legó, para encontrar a su nieto y contarle lo extraordinaria que fue su Abuela.

Esa mujer, que en tiempos de pandemia inició el trabajo de Archivo para guardar ella misma la historia de su propia búsqueda y la de la filial: 14 carpetas foliadas y prolijamente clasificadas para que su nieto sepa cuánto lo buscó. Sonia, hasta hace unas pocas semanas iba diariamente a la filial a trabajar por la búsqueda de su nieto y los nietos de todas sus conpañeras. De lunes a viernes, de 9 a 16, esperando ver pasar por la puerta al que en algún momento resulte ser el hijo de Silvina y Daniel. Porque Sonia como decía este último tiempo se lleva "tatuado en su corazón la palabra Esperanza".

A la sociedad le pedimos una vez más que rompa los pactos de silencio, no queremos despedir más Abuelas y familiares sin poder cerrar esta herida que es parte constitutiva de una generación que necesita saber de dónde vino para poder forjar su presente y soñar su futuro.

Abrazamos a sus familiares, a los compañeros y compañeras de la filial Córdoba y a todos los que formaron parte del mundo de la Choni, la Abuela que nos hizo creer que sería eternamente joven. Así te recordaremos. Hasta la victoria siempre querida Sonia, tu legado será imborrable.

Noticia relacionada: