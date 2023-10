Bullrich en el cierre de campaña: "Vamos a terminar con el kirchnerismo"

La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, encabezó este jueves el acto final de cierre de campaña nacional de su fuerza política en el municipio de Lomas de Zamora, bastión de Martín Insaurralde, ex jefe de Gabinete bonaerense, y sostuvo que su "pornografía brutal llenó el vaso de 20 años de robo de la Argentina".

"Vine a Lomas de Zamora porque la pornografía brutal de Insaurralde ha sido lo que nos llenó el vaso de 20 años de robo de la Argentina", sostuvo Bullrich en su último acto proselitista antes de la veda electoral.

La candidata de JxC, estuvo acompañada por el ex presidente Mauricio Macri y del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien fue su rival en la interna. También la acompañaron el asesor económico Carlos Melconian; el ex senador Esteban Bullrich; el diputado nacional Hernán Lombardi y la ex vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti.

"Este es el último acto. de esta penúltima etapa de la campaña electoral, y este domingo será un día muy especial porque este domingo vamos a terminar con el kirchnerismo de una vez y para siempre", aseguró Bullrich, dando por sentado que habrá segunda vuelta en noviembre.

En otro tramo de su discurso, dijo: "Tenemos más poder que ellos, por eso, ahora, los que tienen miedo son ellos, la mafia tiene miedo. Los conozco a todos, conozco a los Moyanos que están del lado de Massa y conozco a los Barrionuevo que están del lado de Milei. Los conozco bien y sé de lo que son capaces de hacer con tal de quedarse con el poder. No les importa a la gente con 138% de inflación y hablan del futuro y no dicen qué está pasando en el presente. Están bien guardaditos porque este gobierno y Massa les guarda su poder, nosotros vamos a ir contra el poder de todos aquellos que vayan contra el cambio".

La cita tuvo lugar en la Plaza Raúl Alfonsín de Lomas de Zamora, donde Bullrich se mostró junto a su candidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti y el postulante a intendente en ese municipio, Guillermo Viñuales, rodeada de una militancia que acudió con banderas argentinas y del PRO.

La convocatoria buscó capitalizar el impacto que dejaron las imágenes del ex jefe de Gabinete de la provincia en un yate de lujo junto a la modelo Sofía Clerici en Marbella, lo que le valió su cargo en el gobierno de Axel Kicillof y su candidatura a concejal en Lomas.

Fuente: NA