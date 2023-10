"Paramount In Concert" se presenta en el Quality Arena de Córdoba

Especial para La Nueva Mañana

Paramount In Concert construye un vínculo emocional con su audiencia a través de las películas de Paramount Pictures en este espectáculo que se presenta en Quality Arena y que llega a Córdoba después de las presentaciones con entradas agotadas en el Luna Park de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El talentoso compositor y director, Ángel Mahler, dialogó con La Nueva Mañana durante el viaje de regreso de Rosario a Buenos Aires, después de haber asistido a la función despedida de la compañía de “Drácula, el musical”, contando detalles del espectáculo que presentará a fin de mes en Córdoba.

-¿Qué representa Paramount In Concert para usted y para el público?

Paramount In Concert es un espectáculo en el que yo llevé la propuesta a Paramount hace más de dos años y medio, porque este tipo de espectáculos Paramount no lo había hecho nunca. Cuando hablo de ‘este tipo de espectáculos’ te voy a describir lo que yo tenía en la cabeza y lo que finalmente terminamos haciendo, es decir que la gente pudiera ver fragmentos de esas películas y escuchar los temas centrales de cada una de ellas.

Este tipo de espectáculos no se hizo nunca a nivel mundial porque implicaba justamente “una compaginación de imágenes especiales para esos momentos nada más. O sea, por ejemplo, El Padrino, Los Intocables, Indiana Jones, son todos filmes que son fabulosos pero se hizo una compaginación especial que dura entre 5 y 7 minutos donde se ven imágenes de la película y suena la banda sonora con la orquesta pero del tema central. Entonces la gente lo que escucha son 24 temas centrales de películas muy famosas, con fragmentos de las mismas seleccionados para el show”, añadió el director de orquesta.

Qué piezas escucharemos en el show

En tanto, el resultado “es un show muy bueno a nivel que todas las películas son muy conocidas y con una orquesta grande suena fabuloso. Se podrán escuchar la saga de El Padrino, Forrest Gump, Los Intocables, Misión Imposible, Star Trek, Top Gun, Grease, Rocketman, Footlose, Saturday Night Fever: Stayin Alive, Transformers y muchas más, en una noche que cautivará a todos”, sostuvo el creador de grandes éxitos.

Llega a nuestra ciudad luego de las dos presentaciones con entradas agotadas en el Luna Park de la Ciudad de Buenos Aires, “comenzando con las interpretaciones más emotivas pero que después quedamos todos muy arriba con temas de los 70/80 como Flashdance, Fiebre del Sábado por la Noche, es decir los grandes hits”, contó.

En Quality Arena

El 29 de octubre se presenta en Quality Arena con lo cual “estoy muy contento porque el público está respondiendo muy bien en cuanto a la venta de entradas y en respuesta al espectáculo en sí, pues lo importante es darlo a conocer, por lo que se van a encontrar con un show novedoso en el que todos los temas musicales están unidos”, comentó Mahler.

Lo que también es lindo contar algunas pequeñas historias referentes a cada película, “para saber en qué contexto se hicieron o cómo se seleccionaron los actores o lo que pasó por lo cual algún actor no terminó siendo el protagonista. Son cosas que me gusta compartir con el público, porque cuando uno piensa en Hollywood se remite a las grandes producciones de las cuales algunas son increíbles, pero algunos actores se quedan a mitad de camino o en un principio dicen que no y terminan siendo los protagonistas. Por otra parte, a partir de allí pudieron comenzar su trayectoria”, añadió el director de orquesta.

Por ejemplo, Forest Gump, “con lo que es muy difícil imaginarse esa película sin Tom Hank y sin embargo él era el quinto actor en la lista de posibles protagonistas, siendo Bill Murray el primero de esa lista, muy conocido en esos años por los “Cazafantasmas”, por lo tanto, no era ese el momento”, contó.

Para toda la familia

En el programa figura el autor de cada tema, “porque -dijo- me gusta que el público conozca con más profundidad acerca de lo que va a escuchar, para demostrar que esos compositores hicieron muy buena música y a los cuales yo respeto mucho”.

El músico se presenta con su orquesta y completa el staff con músicos locales. Es un espectáculo para todo público y lo lindo que tiene es que al ser para varias generaciones todos van a poder escuchar la música de Indiana Jones, Transformers, “donde seguramente el padre con el hijo pueden disfrutarlo porque han visto, tal vez, la película juntos, poniendo énfasis en el disfrute en familia, y nos remite al momento”, añadió.

Una carrera impecable

Esta es la primera vez que el destacado director se presenta en Córdoba con Paramount, pero estuvo aquí en repetidas oportunidades desde el año 92 con los musicales Drácula, El Jorobado de París, Las Mil y Una Noches, y Otelo, entre muchas otras.

“Esta es la primera vez que me voy a presentar en Quality con una orquesta en vivo por lo cual tengo mucha inquietud”, añadió Mahler.

Por otra parte, con “Drácula, el musical” desde su estreno en 1991, en el estadio Luna Park, ha vendido más de tres millones de entradas, y obtuvo los más prestigiosos premios: ACE, Estrella de Mar, Prensario, etcétera, a la mejor música, además de las exitosas giras nacionales e internacionales.

La dupla Cibrián-Mahler se ha convertido en la creadora de los musicales más prolíficos de la Argentina, siendo un clásico de la cartelera porteña.

