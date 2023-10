Se entregaron los premios CIEyA: el reconocimiento a la música de Córdoba

Especial para La Nueva Mañana

PREMIOS CIEYA

La Cámara de la Industria del Espectáculo y Afines se fundó en el año 2020, en plena pandemia, nucleando a más de 300 espacios y productores de la industria del espectáculo a nivel provincial.

En un contexto signado por el aislamiento y la interrupción de los shows musicales y de toda índole, la idea era asumir un fuerte compromiso para fortalecer el vínculo entre los protagonistas de la industria del espectáculo y nuevos valores que nunca dejaron de aparecer.

Desde ese lugar, los premios CIEyA surgieron como iniciativa para apoyar y difundir desde los popes de la industria a las expresiones musicales en todos sus géneros.

Premios inaugurados en 2021

La primera entrega en el año 2021 fue, tal vez, la más esperada y con perfil más alto, televisada en directo por el Canal 10 de los SRT y llevada a cabo en el pomposo y renovado Teatro del Libertador Gral. San Martín. Incluyó un homenaje con actuación en vivo de Roque Narvaja, quien sería la estrella de la noche.

La segunda edición, el pasado año 2022, se celebró en la ex Legislatura con un reconocimiento al conductor radial Rony Vargas por su aporte a la difusión de la música de la provincia, y con Beatriz Olave recibiendo el premio de Artista del Año en nombre de su hijo Ulises Bueno y remarcando que su otro hijo, Rodrigo, nunca llegó a recibir un galardón de este tipo en vida.

Y en este 2023 se llevó a cabo por tercer año consecutivo una nueva edición de los Premios CIEyA a la Música de Córdoba, con una ceremonia que tuvo lugar en el Centro Cultural de la UNC y cuyo premio honorífico a la trayectoria fue entregado al Toro Quevedo. El auditorio estuvo colmado de músicos, productores, referentes de la industria y periodistas, y el reconocimiento fue a los lanzamientos musicales editados en 2022. Cabe resaltar que los proyectos ganadores de las categorías “revelación” obtienen, además de su correspondiente estatuilla, horas de grabación en estudio y rotación en radios, para que realmente el premio tenga un valor sustancial más allá de lo simbólico.

Franco Srur, de Studio Theater, es la cara más visible de la CIEyA y el miembro de la cámara que se cargó al hombro desde un principio la organización de esta entrega de premios

“Representar a toda una industria”

“La Cámara nace en pandemia por la necesidad de presentarnos en bloque ante las diferentes autoridades políticas de la época, por la situación de emergencia que vivía el mundo del espectáculo. A partir de ahí se genera un click muy fuerte y es que todos empezamos a pensar como industria, hasta ese entonces éramos solo empresarios que cada uno pensaba en su propio negocio, y a partir de ahí fue representar a toda una industria con sus necesidades, y parte de esas necesidades era establecer un vínculo con el talento local, y los premios surgen como respuesta a esa necesidad”, comenta Franco a La Nueva Mañana unos días después de la tercera entrega de premios.

- ¿Cómo ves la evolución de los premios desde que comenzaron, en el 2021?

“Más allá que cada entrega tuvo su encanto, lo que se logré es el posicionamiento del premio, porque en el primer año era la novedad, en el segundo el desafío era mantenerlo y que se vuelvan a hacer, y estos terceros ya están los premios posicionados con un cimiento sólido”.

- ¿Cómo manejan la clasificación y la determinación de los distintos géneros que compiten?

“Los géneros contemplados son todos, pero para ser nominado hay que postularse. Pasó ahora, por ejemplo, que algunos géneros no llegaron al mínimo de postulaciones que requerimos para evaluar el material, entonces quedaron afuera categorías como Tango, Jazz, o Música de Cámara. Esperemos que los años siguientes puedan estar presentes. Y lo que es Cuarteto genera mucha tracción del público que vota en la instancia final, y para equilibrar eso es que ponemos en esa instancia un voto del jurado, que hace que equilibre un poco y que haga que bandas como Valdez, que tienen un público mucho menos masivo que La Konga o LBDC, se puedan llevar la estatuilla de “Banda del Año”.

- ¿Cuáles son los objetivos finales, adónde se espera llegar?

“Los premios revelación además de la estatuilla ganan horas de grabación en estudios profesionales, y eso es lisa y llanamente cambiar realidades o generar nuevo material. Ya con los premios consolidados, los próximos objetivos van a ser tener mecanismos para hacer más música y promover los talentos, que la estatuilla sea una excusa para hacer mejoras de fondo.”

Hace rato que se viene hablando de un sustancial crecimiento de la escena local, rock, pop, electrónica, etc, más allá de (obviamente) los géneros que a nivel mercado e industria mueven realmente la aguja como el cuarteto, cumbia, reggetón. Cosas como ésta, marcan un camino real y buenas intenciones para que la cosa despegue de una vez. Falta que haya un apoyo del público en forma concreta, y que muchos de los músicos lo tomen como una verdadera profesión, por supuesto sin perder el espíritu amateur y la vocación pura, pero entendiendo que la única manera es vivir, pensar, y obrar en función de esto como un medio de vida a futuro, y no como una excusa para juntada de amigos los fines de semana en la sala de ensayo. Con el compromiso de todas las partes, empresarios, gobierno, medios, músicos, público, etc, el camino puede ser menos sinuoso y más transitable.

Ganadores edición 2023

Banda del año (empate)

LBC y Eugenia Quevedo - Valdés

Artista del año

Magui Olave

Disco del año

Sin límites – La Konga

Canción del año

El acto – Valdés

Videoclip del año

Frente a mí – Sol Invisible / Yuliana Brutti

Portada de álbum del año

Cosas lindas de la vida – Los Soplafortune / Luciano Torres

Artista o banda cuarteto del año

LBC y Euge Quevedo

Artista o banda nueva generación de cuarteto

Luz Paisio

Artista o banda tropical del año

Sabor Canela

Artista o banda pop del año

Valdés

Artista o banda revelación pop del año

Anastasia Amarante

Artista o banda rock del año

Son de ahí

Artista o banda revelación rock del año

Lucía Bossa

Artista o banda urbana del año

Joel

Artista o banda revelación urbana del año

Mercuriales

Artista electrónica del año

She Teiks

Artista revelación de electrónica del año

Candy Flux

Artista o banda folklore del año

Jessica Benavidez

