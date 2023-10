Piden que Alberto Fernández eleve el número de miembros de la Corte

Especial para La Nueva Mañana

Entendiendo que el perjuicio que provoca el poder judicial –desde la Corte suprema- al sistema democrático argentino es profundo e incesante, y a raíz de una propuesta de Carta Abierta Córdoba, se conformó una agrupación civil –Iniciativa Ciudadana por la Justicia (ICxJ)- que nuclea a varias entidades civiles (*) para solicitarle al presidente de la nación –Alberto Fernández- que dicte dos decretos de necesidad y urgencia para elevar la cantidad de miembro de la Suprema Corte (SCDJ) y modificar el actual estado de situación del Consejo de la Magistratura (CdM). La Nueva Mañana dialogó con el Dr. Miguel Rodríguez Villafañe –miembro de Carta Abierta Córdoba- sobre los motivos que llevaron a este colectivo de más de veinte mil ciudadanos a impulsar la petición en curso al ejecutivo nacional.

¿Cómo surge la idea de Iniciativa Ciudadana por la Justicia (ICxJ)?

-Nació de una convocatoria -hecha desde Carta Abierta Córdoba- a varias entidades civiles para apoyar –y dar mayor fuerza- a una idea mía, que Carta Abierta Córdoba hizo suya, de solicitarle al ejecutivo nacional el dictado de dos DNU para recomponer un poco el actual estado del poder judicial. Ahora yo -en representación de ICxJ- por la Justicia he llevado la petición hasta el ejecutivo nacional –con nota personal a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner-.

¿Por qué una nota personal a la vicepresidenta?

-Para que ella se anoticie. Para que no se extravíe en laberintos burocráticos.

¿Que pide esta Iniciativa Ciudadana?

-Que firme dos decretos de necesidad y urgencia. Uno que eleve el número de miembros de la Corte –SCDJ-, aunque sea, por ahora, a nueve. Y otro para que modifique la conformación actual del Consejo de la Magistratura. El primer decreto urge para que los cuatro supremos actuales no actúen a su antojo prácticamente asumiendo ellos el gobierno. Luego se tendría que nombrar a los seis restantes, pero al menos el próximo presidente no se encontraría impedido de gobernar. Por otra parte no puede ser que Rosatti siga presidiendo el organismo – CdM-.

El constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe, Humberto Spaccesi (presidente de Apyme Córdoba), Vitin Baronetto (director del Tiempo Latinoamericano), el cura Mariano Oberlin y Daniel Vaca Narvaja, entre los integrantes de Iniciativa Ciudadana por la Justicia.

¿No habría alguna falta por parte de Alberto Fernández?

-El presidente no corre peligro alguno al respecto ya que estaría haciendo uso de sus facultades. Alberto Fernández no haría más que hacer suya –en virtud de la urgencia- la propuesta de los gobernadores -que hace un año que diputados no trata-.

¿Por qué actuar en este momento desde Carta Abierta Córdoba?

-Porque, como dije, urge impedir que Rosatti siga presidiendo el CdM. Esto es una de las faltas más graves del actual funcionamiento del sistema judicial –que se encuentra en estado de descomposición-. Y además porque estamos corriendo el riesgo mayúsculo de que se ocasione en la sociedad un daño irreparable -en su espíritu social y democrático-. Lo que ICxJ quiere decir es que se tiene que evitar con urgencia se produzca un estado de frustración social insuperable producto de la impotencia. Digo así debido a que vemos que por más que se demuestre –en la Comisión de Juicio Político- una cuantiosa cantidad de inconductas- y/o delitos-, cometidos por los cuatro ministros supremos de justicia, todo puede quedar en la nada al no contar con las mayorías necesarias en ambas cámaras para hacer que los magistrados paguen por sus faltas. Muchos ciudadanos prefieren no enterarse de estas cosas, porque el enterarse y ver la impunidad total que ejercen ciertos poderosos los deprime.

¿Cuáles son los señalamientos -sobre los cuatro miembros de la Corte- más relevantes que se van desprendiendo de los informes que brinda la Comisión de Juicio Político?

-Las faltas de los cuatros miembros son incontables, pero podrían resumirse en: negligencia, parcialidad, incapacidad, incompetencia, obvia arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones – y de modo harto reiterado-, y llegando hasta actividades delictivas.

¿En qué casos señalaría usted que se han manifestado estas inconductas de los supremos?

-En el caso de Rosenkrantz y Rosatti habría que partir desde la aceptación de ser nombrados mediante un decreto –de Macri-, y pasando por las auto designaciones de ambos –votándose a sí mismos- como presidentes de la CSDJ. En el caso de Maqueda baste asomarse a lo actuado en la obra social. Además como organismo han intervenido en asuntos que están muy lejos de su incumbencia –como las interrupciones de las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán, por ejemplo-. Nombro solo estos casos como botones de muestra para no abundar con una lista interminable de despropósitos cometidos individualmente o en conjunto.

¿Usted señala –primordialmente- a la impotencia como sentimiento social trágico?

-Sí, porque la impotencia genera frustración en grado máximo a la sociedad. Estas experiencias la vivió la sociedad argentina con las leyes de obediencia debida y punto final, y más tarde con los indultos de Menem; en esas oportunidades la sociedad experimentó una fuerte frustración. y Luego con el intento del 2x1 para los genocidas tuvo una reacción rápida y masiva y logró un éxito –el retroceso de fallos- que fue vivificante y le devolvió la autoestima. En cuanto a la frustración, provoca enojo, angustia e ira, y estos sentimientos cuando atraviesan a una sociedad la enloquecen y la arrastran a cometer desmesuras muchas veces irremediables. Lo que está en juego hoy es mucho más que una elección o un gobierno, está en juego la integridad de la nación –en todos sus aspectos-.

¿Esta propuesta de Carta Abierta Córdoba está en línea con el proyecto del Senado al que usted se refirió antes?

-Sí; bien dice usted. Hay un proyecto presentado –y con media sanción en el Senado- por 18 gobernadores de reforma de integración de la Corte-que comenzó pidiendo 25 miembros y finalmente se acordó en 15 –. Yo he hablado sobre esto con algunos gobernadores y la preocupación de ellos es muy grande por esto.

¿Con cuáles gobernadores se ha reunido? ¿Estarían dispuestos a apoyar al Presidente en caso de que decida firmar el decreto que Iniciativa Ciudadana pretende?

-Apoyarían totalmente; porque están desesperados viendo la imposibilidad de gobernar que ejerce el poder judicial. Respecto a los nombres de los gobernadores con quienes me he reunido es mi deber mantenerlos en reserva por el momento.



(*) Entidades que participan en ICxJ: Carta Abierta Córdoba, APyME Córdoba, APDH Regional Córdoba, IMFC, Curas en Opción por los Pobres, Fundación Eva Perón CBA, Fundación Alameda CBA, entre otras.

