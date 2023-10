Fuerte réplica en Río Tercero a LLA por los dichos sobre la nueva universidad

Victoria Villarruel, candidata a vicepresidente de Javier Milei, tuvo expresiones poco afortunadas en las últimas horas al sostener que no entendía que se creara una universidad en la ciudad de Río Tercero por la voladura de la Fábrica Militar de 1995. "Todavía busco entender la correlación que puede tener con un hecho como este", expresó.

Cabe recordar que la creación de la universidad nacional se impulsó como una reparación histórica por los daños que causó el atentado en la ciudad.

Ante los dichos de Villarruel, el intendente de Juntos por el Cambio, el radical Marcos Ferrer, salió al cruce cuestionándola duramente: "Lo único cierto es que estos impresentables (Villarruel y Milei) vienen apuntando sistemáticamente contra la educación pública y esta es una más; pero yo no voy a permitir que una persona que no tiene respeto por los muertos de la patria que pretende gobernar, manche la memoria de los riotercerenses que murieron en el Atentado de 1995, no es un homenaje como dijo ella, es una Reparación Histórica", apuntó Ferrer.

"Una persona que es diputada no puede decir semejante estupidez. Personas nefastas como ella y Milei andan por la vida hablando estupideces de personas como (Raúl) Alfonsín que hicieron posible la democracia que estamos transitando y que le permite a ella tener la libertad para decir todas las pavadas que dice", indicó.

"Ellos reivindican el gobierno de Menem como el mejor de la historia y precisamente fue ese gobierno el que provocó el Atentado para tapar los actos de corrupción de la venta de armas a Croacia y a Ecuador; esta señora debería pedir disculpas y decir que el delincuente condenado de Menem se amparó en los fueros hasta el último día para no ir a la cárcel", aseguró el intendente reelecto en la ciudad de Río Tercero.

Por último, repudió también los dichos sobre la última Dictadura Militar y la forma en la que Villarruel le bajó el precio diciendo que los muertos no eran 30.000 sino 8.000. "Es inconcebible que una mujer le baje el precio a lo que pasó en la Dictadura. Supongamos que la cuestión numérica sea la que ellos dicen: ¿acaso no es grave lo mismo?; así sea una la mujer violada, una la persona torturada, uno el bebé robado o una la persona muerta ya es terrorismo de Estado. Entonces es grave lo que dicen y no se puede dejar pasar así nomás", sentenció.

Quienes también rechazaron las declaraciones de Villarruel fueron los integrantes del Colectivo Cultural y Educativo de Río Tercero que impulsó la iniciativa aprobada por el Congreso de la Nación de crear la Universidad Nacional en esa ciudad.

"Decimos, apoyados en la lucha de la ciudad durante 28 años por reparación histórica, que solo la educación puede reparar el daño que el propio Estado produjo", manifestaron en un comunicado que difundieron en su muro de Facebook.

Y subrayaron: "Al homenaje lo hacemos todos los días, a la reparación la construimos desde que ocurrió el atentado, eso que la candidata, mal informada o mal intencionada, llama 'voladura'".

"Sabemos que la ciudad en su conjunto no dejará pasar estas posturas que obstruyeron siempre el camino de verdad, justicia y memoria", agregaron en un comunicado.

