Sergio Massa: “La mitad de los que hoy son ministros, conmigo no lo serían”

“No significa que no las quiera, que no las respete", dijo el ministro de Economía. Foto: NA

El candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, brindó una extensa entrevista a Julio Leiva en La Caja Negra. Lo hizo al día siguiente del primer debate presidencial que se llevó a cabo el domingo en Santiago del Estero en el que durante una de sus intervenciones marcó la diferencia del actual gobierno y de su posible presidencia. Al respecto, explicó: “Yo no soy actualmente el Presidente de la República. Y obviamente hay una parte de decisiones que tomo y otra no. Y no somos todos iguales y no todos pensamos de la misma manera”.

En ese marco, indicó que “la mitad de los que hoy son ministros conmigo no lo serían". El actual ministro de economía precisó que cambiaría el régimen de funcionamiento del Estado en términos de organización, pero aclaró: "Hay gente que conmigo no sería ministra”.

“No significa que no las quiera, que no las respete. Es un problema de orden de funcionamiento y de velocidad de respuesta pública”, precisó. No dio nombres, pero aseguró que tiene definido el nombre de su ministro o ministra de Economía.

En este marco se refirió a desilusión de la gente con la actual gestión: “Tiene razón. Con Macri había caído 20 puntos el ingreso y continuó... pandemia de por medio, guerra, pero continuó. Ahora, en el último año, recuperamos bastante y ahora con la devolución del IVA y el impacto de ganancias, se va a notar fuerte la recuperación del ingreso en la Argentina”.

“La gente tiene razón en estar enojada. Yo planteé públicamente, no una, sino varias veces la disculpa en el pedacito que me toca. Ahora, lo que creo que acá hay muchos que la sacaron barata. Porque son responsables. Se fueron y ni siquiera pidieron perdón”, manifestó Massa al día siguiente de la salida de Martín Insaurralde del Poder Ejecutivo bonaerense tras el escándalo con la modelo Sofía Clerici.

Consultado por su llamado a la “unidad nacional” y la posibilidad de abrir su eventual gobierno a dirigentes de otros espacios, se le preguntó específicamente por su relación con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Dijo que es su amigo y que lo entiende: “Lo llamé después de la elección para preguntarle cómo estaba porque entiendo que se preparó toda la vida para dar esta pelea y Macri hizo todo para humillarlo”. Para Massa el ex presidente “forzó y terció en la interna” de Juntos por el Cambio para que Larreta perdiera.

“No me gusta hacer nombres, no hay que construir un gobierno como si fuera una repartija de confites. Es un gran error eso de andar repartiendo cargos y manoseando nombres es muy malo, el día que tomás una decisión la comunicás”, expresó y remarcó la necesidad de “un gobierno de unidad nacional” con “sectores que podamos construir un proyecto de país que nos de un empresariado nacional con una visión de desarrollo y no lobistas con una mirada prebendaria”.

Massa también se refirió al resultado de las PASO y reconoció que “imaginaba a Milei un poco más abajo de lo que estuvo, pero no mucho más: sacó 29% e imaginaba 26%; nosotros sacamos 27% y nos imaginaba en 29 o 30 por ciento”.

De cara al futuro, reiteró que buscará “cambiar la ley penal cambiaria y el sistema de la ley penal tributaria”. “En Argentina es gratis ir al Tribunal Fiscal. Muchas grandes empresas en lugar de pagarle a la AFIP se van al Tribunal Fiscal donde las deudas duermen años y años y se van devaluando. Hay 5 mil millones de dólares que están durmiendo ahí”, lamentó. “Es vergonzoso. Piden orden fiscal y hacen todo para no pagar, por eso en Argentina tiene que haber presos por evadir impuestos. Eso va a ser aleccionador”, agregó.

