“Schiaretti demostró capacidad para gestionar en convivencia democrática”

¿Cuáles considera que están siendo los comportamientos más destacables en este momento de la campaña para las elecciones generales desde la perspectiva de HxNP?

-Yo diría que el comportamiento más notorio es el de no tener límites entre lo que se promete y lo que se intenta cumplir mediante la emisión monetaria que va a profundizar la inflación. En esto el premio mayor se lo lleva Sergio Massa, que es quien ostenta esta doble condición de succionador de los recursos de los argentinos en calidad de ejecutor de la mala praxis económica como ministro durante la noche, y a la mañana siguiente se viste el traje de candidato y pretende curar lo mismo que él ha generado. Es una huida sin fin hacia adelante con un peligroso rumbo hacia una posible hiperinflación por los niveles alarmantes de inflación. El resto, intenta cada uno cumplir su cometido, algunos con actitudes autoritarias, como Patricia Bullrich, que cuando vino a Córdoba le pidió públicamente al único candidato del interior que se baje de las elecciones.

Desde Hacemos Unidos por Nuestro País (HxNP), proponemos la vuelta a un país normal, de producción y trabajo. Eso es lo que estamos haciendo en todos los distritos, sobre todo, donde ese millón de votos que conseguimos en las PASO se han expresado con mayor fuerza. Por otro lado están los que nos trajeron al fracaso que vivimos hoy en el país, o los que ostentan la capacidad de tirar propuestas que no vemos concretadas en ningún lugar del mundo, y por último las clásicas propuestas de la izquierda, marcando un ideario que no ha cambiado mucho en los últimos 15 años.

Sobre Bullrich usted se ha expresado fuertemente: “La señora Bulrrich fracasó en todos los gobiernos que estuvo y vienen a decirnos a nosotros que nos tenemos que correr, los mismos que también fracasaron…”. ¿Están estas expresiones suyas en línea con las del gobernador electo, Martín Llaryora, en referencia al hartazgo con “los pituquitos de Recoleta”-?

-Nosotros hemos sido fuertes en la respuesta porque fuerte, soberbia y antidemocrática ha sido la expresión de Bullrich pidiéndole a Schiaretti que se baje. Y claro que cuando decimos lo que decimos estamos en línea con Martín Llaryora, porque en definitiva nuestra visión es que enfrentamos a la República del AMBA, donde allí todos se pelean entre sí, pero resulta que a la hora de responder a los intereses de la República del AMBA están todos juntos, gane uno o gane el otro, no sueltan los intereses que defienden en contra del interior.

Posiblemente haya quienes habiendo votado a Schiaretti en las PASO decidan votar por un candidato presidencial de los que lograron los mejores resultados. ¿Qué reflexión le surge de este comportamiento? ¿Por qué habría que votar a Schiaretti también en las elecciones generales?

-Esto no es otra cosa que la tan vapuleada consigna del voto útil. Nosotros lo que decimos es que el voto útil no puede ser una mesa de saldos y retazos donde uno toma el mal menor. Volver a votar a los que nos trajeron a este lugar en Argentina de fracaso total, no puede ser un voto útil. Qué tiene de útil votar a aquellos que han fracasado. Votar a Schiaretti es votar el posicionamiento del único hombre del interior, pero que además, como gobernador de Córdoba, ha demostrado la capacidad para gestionar, para crear un escenario para la convivencia democrática de espacios cada vez más amplios desde lo político, desde lo institucional. Entonces, llevar esto a la Nación es proyectar a un cordobés para los tiempos que se vienen, donde más temprano que tarde va a hacer falta en la arena política un cuadro que tenga la suficiente experiencia del saber hacer para llevar adelante los desafíos en los que será necesario la conjunción de todos.

Hace un tiempo ya que Schiaretti propuso un “frente de frentes”. En relación a esto, y tomando en cuenta la convocatoria de Massa a un “gobierno de unidad”, ¿va a estar dispuesto HxNP a un futuro posible diálogo en caso de que Massa resultara ganador?

-Respecto del “frente de frentes”, yo creo que más de uno después de lo sucedido y con el diario del lunes se debe estar arrepintiendo de su soberbia, de haberse mirado el ombligo y no haber tenido claridad, como sí la tuvo Schiaretti, de plantear un programa que para nosotros fue la última posibilidad de que los argentinos pudiéramos encontrar en esa propuesta una luz de esperanza y no debatirse en propuestas que provienen de la legítima bronca de la gente, pero que no van a resolver necesariamente los problemas. Por lo tanto, el “frente de frentes” según cómo termine la elección más temprano que tarde, habrá que retomarlo, en el Congreso o fuera del Congreso, por eso es necesario proyectar a un hombre como Juan Schiaretti.

En su momento, al anunciar Massa que de llegar a la presidencia eliminaría el impuesto a las Ganancias, usted reclamó –al mismo tiempo que varios dirigentes opositores- por la inmediatez de la medida. Luego ha votado en contra de la medida, al tiempo que la ha criticado. ¿Por qué este cambio de opinión y de acción?

-Nosotros dijimos claramente que la reducción del impuesto a las Ganancias a los trabajadores debía ser acompañada con un resarcimiento del hueco fiscal que esto significa para las provincias y los municipios, que también tienen que pagar sueldos, hacer frente a los gastos propios para su funcionamiento, y nosotros estábamos dispuestos a hacerlo. Lo que sucede es que esa propuesta fue diferida tramposamente hasta el momento de discutir el Presupuesto y nosotros sabemos que eso no va a ocurrir, sino hasta después de las elecciones y nos siguen dejando con ese hueco fiscal a las provincias. A lo que se suman otras expresiones clarísimas de vuelta a la discriminación hacia las provincias y a Córdoba en particular, con la desaparición de los artículos que nosotros mismos habíamos impuesto en el actual Presupuesto, respecto de la actualización de las deudas de la Caja de Jubilaciones. Ahora se suma incluso, en otro artículo, el hecho de condicionar los subsidios al transporte a lograr en un 50% el condicionamiento si esas jurisdicciones no tienen la tarjeta SUBE. Nosotros hicimos todos los trámites para obtener la tarjeta SUBE y estamos en una colisión total con la Nación porque no nos dan esa condición.

