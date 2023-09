Una semana de anuncios económicos impactantes y noticias sorprendentes

Especial para La Nueva Mañana

ANÁLISIS

Los variados acontecimientos en curso –aquí, allá y en todas partes- han hecho que el lapso de 7 días estuviera marcado por una larga seguidilla de impactos noticiosos. Desde la apertura de Corea del Norte para el ingreso de turistas, pasando por la escalada en las tensiones entre Argentina y Paraguay –en el plano internacional-, hasta las medidas asumidas por la actual administración nacional en atención a alguna reparación económica respecto a la devaluación decidida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), y sumado a esto las novedades políticas, judiciales y sociales, todo el conjunto ha obligado a prestar una máxima atención -tan diversa como constante- sobre la realidad en tránsito.

Paraguay y Argentina: incremento de tensiones

Sobre cuándo, cómo y porqué vencen las deudas históricas -entre naciones- no hay reglas. Los tratados de paz, por ejemplo, han sido útiles al momento de frenar una conflagración en curso, pero muchas veces han resultado insuficientes para contener el espíritu beligerante arraigado en lo más profundo del sentimiento de algunas naciones. Los permanentes –desde ya no nos acordamos bien cuándo- sucesos bélicos en Oriente Medio, por ejemplo, dan una muestra sobre lo que estamos refiriendo. En línea con esto, y habida cuenta de lo acontecido en la guerra de la triple alianza en el s XIX, podría inscribirse un sentir –que hoy parece impostado- manifestado por un político paraguayo en relación a las tensiones del país vecino con Argentina. Rubén Rubín –diputado nacional paraguayo- ha dicho que iría a una guerra contra la Argentina –contra el gobierno “peajero” de Alberto Fernández-, a la vez que reclamó que su Nación se arme militarmente con misiles para influir en las negociaciones. Por contrapartida el gobierno argentino ratificó el cobro de las tasas de mantenimiento del Río Paraná –mal denominado como Hidrovía-, al mismo tiempo que frenó el trasporte de camiones de gas hacia la nación guaraní, esto último vendría a fungir como contrapartida del retaceo de energía eléctrica -desde Paraguay hacia Argentina- proveniente desde la represa de Yacyretá.

Lejos, en Piongyang

Mientras la tensión argentino/paraguaya se manifestaba de estos modos en la remotísima Corea del Norte se anunciaba –para sorpresa mundial- que el país abrirá sus puertas para el acceso de turistas extranjeros. A qué obedece esta sorpresiva decisión de Kim Jong-un es un misterio aún, pero que esta medida sea tomada a días de regresar de su encuentro personal con Putin -en Rusia- despierta suspicacias y promueve especulaciones diversas.

Gobierno y oposición (medidas y conflictos)

En el ámbito nacional la semana política ha vuelto a mostrar a Sergio Massa tomando la iniciativa y marcando la agenda –prueba de ello puede verse, en este mismo ejemplar, en la entrevista al diputado nacional Carlos Gutiérrez-. Esta incesante actitud del ministro/candidato pareciera exponer el desconcierto del espacio opositor JxC. El ya indisimulable distanciamiento entre algunos sectores del radicalismo –presente hoy en JxC- y el PRO de Mauricio Macri sigue su curso irrefrenable –en caso de no llegar Bullrich al balotaje-. Quizás lo más notorio respecto a este distanciamiento han sido los cruces mediáticos entre el ex presidente y dos destacados radicales: Gerardo Morales y Emiliano Yacobitti. El gobernador de Jujuy expresó – luego de la foto junto Massa y los gobernadores del NOA- que Macri ha sido alcanzado por el “liberalismo extremo contagioso” y que el ex presidente le ha hecho daño a JxC al coquetear con Milei. El diputado por su parte declaró que “Es muy difícil que los radicales voten a Milei” –en un eventual balotaje.

¿Conflicto de poderes en ciernes?

En tanto Massa –como se dice- arrastra las marcas otros asuntos no menores están siendo tratados en el poder legislativo. Quizás el de mayor magnitud sea la elevación de pliego de la jueza “despedida” Ana María Figueroa. Tal lo explicara detalladamente el senador por Formosa, José Mayans, la elevación del pliego no debiera presentar conflicto alguno con el poder judicial ya que no es potestad de este el decidir sobre la continuidad -o no- de la jueza. Ahora, sabidos todos de cuál es el rol que está empeñado en cumplir el poder judicial en las elecciones, nadie espera que la cosa transcurra sin turbulencias. La duda sería ¿Cuál será la magnitud de las mismas, y qué consecuencias institucionales traerán aparejadas?

Mieli, Eurnekian, Francisco y CFK

A modo de guarniciones –para acompañar a los platos principales- fueron llegando desde diversos ámbitos una serie de informaciones que rozan – y/o impactan de lleno- en la figura de Javier Milei. En términos político/empresariales la ruptura del vínculo entre el candidato de LLA y el empresario –y mentor de Milei- Eduardo Eurnekian ha alcanzado ya ribetes de escándalo; porque Milei ha salido a decir que el enojo de Eurnekian responde a que él –Milei- está frenando un negocio del empresario con el gobierno - respecto a la adjudicación para la elaboración de documentos personales (DNI)-. Las declaraciones de Milei llegaron luego de ser tratado como un “dictador” por el empresario –en consonancia con el “Adolfito” que le propiciara Francisco al líder libertario-. Y en relación al Papa –y a los insultos propiciados por Milei hacia el Sumo Pontífice- han tenido lugar por estos días, a lo largo y ancho del país, varias misas en atención al peligro del odio religioso. Este y no otro ha sido el motivo para celebrarlas. Como explicara algún organizador no han sido misas de desagravio toda vez que Milei –tal como también lo expresara Eurnekian- no está ni por cerca a la altura de agraviar a alguien de la magnitud de Francisco. Ya en términos más alejados de su persona, pero involucrando plenamente a la corriente política que fundó y lidera -Milei-, han llegado novedades respecto al intento de asesinato de CFK –mediante una carta de la detenida Brenda Uriarte – que vinculan a los involucrados (varios miembros de Revolución Federal, por ejemplo) con LLA. En atención al magnicidio fallido llamaron mucho la atención las declaraciones –desde la ciudad del extranjero en la que vive- de quien fuera el primer fiscal jefe de la Corte Internacional Penal, Luis Moreno Ocampo. Al ser consultado respondió que no había violencia política en Argentina. Llamativo, porque si el hecho de que alguien le dispare a la cabeza de la vicepresidenta de un país no es violencia política… ¿Qué es? Un dato que se conoció sobre el arma utilizada por el sicario Sabag Montiel: luego de que se trabara al momento de disparar contra CFK la pistola fue probada –por una pericia- trecientas veces. No falló nunca.

