28S: mujeres y diversidades marcharán en defensa de los derechos conquistados

Este jueves 28 de septiembre los feminismos y las diversidades volverán a tomar las calles en Córdoba y todo el país en defensa de los derechos conquistados y para luchar por aquellos que aún resta conseguir. Será en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal.

A partir de un proceso asambleario convocado luego de los resultados de las elecciones primarias el pasado 13 de agosto, integrantes de diferentes colectivos consensuaron movilizar el 28 de septiembre (28S) para defender derechos como el acceso al aborto, pero también la educación sexual integral, la escuela pública, la lucha contra la violencia de género, las jubilaciones y las moratorias, entre otros. Además, por "una agenda pendiente", como "el reconocimiento del trabajo no remunerado y del trabajo comunitario, la ley de cuidados, por mayor presupuesto para atender a las violencias y por el acceso a la vivienda".

En Córdoba habrá dos actividades, por un lado la Asamblea Ni Una Menos convocó a una marcha que partirá a las 18 desde la esquina de Colón y La Cañada, en el centro de la ciudad, mientras que desde Alerta Feminista realizarán un festival desde la misma hora frente al Museo de Antropología, ubicado sobre avenida Hipólito Yrigoyen 174, lugar emblemático de las veladas previas al tratamiento de la ley por la interrupción legal del embarazo en Argentina, en 2018 y 2020.

"Nosotras decimos que sin democracia garantizada, sin derechos garantizados, no hay Ni Una Menos", dicen desde Alerta Feminista. Foto: Consuelo Cabral/LNM

La Nueva Mañana dialogó con integrantes de ambos colectivos, así como con referentes de organizaciones feministas, para conocer más acerca de la convocatoria y de las consignas que atraviesan al movimiento feminista y transfeminista en el marco de un año electoral, donde candidatos a la presidencia como Javier Milei, de La Libertad Avanza, han adelantado que en caso de ganar en octubre, avanzará sobre derechos como el acceso al aborto legal, seguro y gratuito.

Mariana Palmero, de Ni Una Menos Córdoba en Alerta Feminista, señaló: "Nos moviliza la urgencia de salir a expresarnos, de estar nuevamente las calles, que es el lugar que nunca hemos abandonado, porque es allí donde hemos conquistado los derechos y donde también salimos a luchar por los derechos que faltan. En este contexto de campaña en el que se ha instalado una idea de que es el movimiento feminista, por un lado, el que ha permitido el avance y el recrudecimiento de los discursos de la ultraderecha, y por el otro, en este contexto de campaña también, en donde la agenda feminista está casi ausente de todas las propuestas de candidatos y candidatas, salimos a defender esos derechos, salimos a pedir y a luchar por lo que falta, pero también salimos porque queremos recuperar esa alegría que nos convocó en las vigilias, en donde estuvimos presentes en la calle luchando por la conquista del aborto legal".

"Este jueves nos convocamos para volver a reunirnos, volver a abrazarnos, volver a sostener esa alegría que nos habilita y nos posibilita la lucha para poder seguir justamente avanzando en la conquista de una sociedad más igualitaria, de una sociedad sin violencias. Nosotras decimos que sin democracia garantizada, sin derechos garantizados, no hay Ni Una Menos. Decimos también que la deuda sigue siendo con nosotras y con nosotros, que queremos un Estado que garantice políticas públicas de acceso igualitario, queremos un Estado que garantice el acceso al grupo laboral trans, queremos un Estado que formule, que genere y que acompañe políticas para la erradicación de las violencias. Por todo eso, este jueves nos vemos frente al Museo de Antropología para volver a celebrar que estamos en la calle, que nos tenemos y que vamos a seguir luchando", concluye Palmero.

En tanto, Giselle de la Asamblea Ni Una Menos explicó que desde su colectivo, "este 28S es de suma importancia, ya que nos encontramos en una Argentina con aborto legal seguro y gratuito y es nuestro deber y nuestra responsabilidad política, como movimiento feminista, salir a la calle, a luchar por esos derechos conquistados y seguir exigiendo los que aún nos faltan, contra el ajuste de nuestro salario y de nuestras vidas, y denunciando el pacto con el FMI y la continuidad de su cumplimiento".

Además, la integrante de la Asamblea NUM agregó: "Creemos y sabemos que pactar con el Fondo implica que el ajuste recae mayoritariamente sobre mujeres, lesbianas, lesbianas, trans, travestis y no binarias y sobre nuestros derechos. Específicamente en relación al aborto, la 'Marea Verde' de Argentina ha sido realmente un faro para la lucha de toda América Latina y el Caribe para exigir esta legalización del aborto y este pañuelo verde que levantamos se ha constituido como un símbolo a nivel mundial incluso para exigir que se vele por la autonomía de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar de poder decidir sobre sus cuerpos. Sabemos que no nos basta solamente con la ley sino que continuamente tenemos que seguir exigiendo su efectiva implementación así como también de la ley de la educación sexual integral que en octubre cumple 17 años ya de sancionada".

Por su parte, Betiana Cabrera Fasolis, de Mumalá Córdoba, manifestó que este 28 de Septiembre, "las mujeres y las diversidades salimos a las calles a decir que 'con nuestros derechos ni un paso atrás' y en este contexto electoral llamamos abiertamente como feministas, feministas federales, populares y disidentes, llamamos a no votar ni a Patricia Bullrich ni a Javier Milei porque justamente no queremos dar marcha atrás con todo lo conquistado y con nuestros derechos, no queremos dar marcha atrás con respecto a la salud que tiene que ver con la atención hospitalaria gratuita, pero también tiene que ver con nuestra última conquista que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo".

Cabrera Fasolis también destacó otras leyes claves en materia de avance de derechos, conquistadas en los últimos años, por los feminismos como la ley de educación sexual integral, la ley de mil días y la ley de VIH, la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia por motivos de género. "Nosotras hacemos un fuerte llamado a la declaración de Emergencia Ni Una Menos. En la provincia de Córdoba ya suman 16 los femicidios. También decimos ni un paso atrás con la conquista de derechos de la población LGTBIQ+, con leyes como la ley de entidad de género, matrimonio igualitario, DNI no binario, y creemos en una educación pública laica que incluya la Educación Sexual Integral".

Por último, Cabrera Fasolis se refirió al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, uno de las 11 carteras que Javier Milei ha dicho que eliminará en caso de ganar la presidencia. "El MMGyD es una conquista del feminismo, y lo queremos eficiente con presupuesto y sin burocracia.

"También decimos ni un paso atrás con la conquista de derechos de la población LGTBIQ+", dicen desde Mumalá. Foto: Consuelo Cabral /LNM

Marchas y actividades a lo largo de todo el país

En la la ciudad de Buenos Aires y réplicas a lo largo del país "por el aborto seguro y gratuito, por la ESI y por vidas dignas", "contra las derechas, el ajuste y el Fondo Monetario Internacional (FMI)", y bajo el grito "La libertad es nuestra".

"Tenemos un punto de acuerdo y es que la posibilidad de que la derecha o la ultraderecha gobierne este país significaría la pérdida de muchísimos derechos y un empeoramiento de la vida de muchísimas mujeres, lesbianas, travestis y trans de nuestro país", dijo a Télam Luci Cavallero, integrante del colectivo Ni Una Menos. La movilización está convocada para las 16 desde Plaza de Mayo hasta el Congreso, con réplicas en las provincias.

#28S Día de Acción Global por el Aborto Legal

#28S Día de Acción Global por el Aborto Legal

En la ciudad de Rosario, en Santa Fe, la convocatoria es a las 17 en el Monumento Nacional a la Bandera.

En la capital tucumana se marchará desde la Plaza Urquiza hasta la Plaza Independencia; mientras en Paraná, Entre Ríos, habrá una marcha a las 17.30 desde la Plaza 1° de Mayo hasta la Plaza Alvear.

Además en San Salvador de Jujuy el pañuelazo será en la Plaza Belgrano; en Posadas, Misiones, los feminismos convocaron a las 16 en el mástil de la avenida Uruguay y Bartolomé Mitre para marchar luego un grupo hacia Plaza San Martín y otro a la Plaza 9 de julio.