El vértigo ciudadano se enfrenta a una realidad incomprensible

Dos potencias se saludan

Lejos –muy lejos- de alguna señal de apaciguamiento en el conflicto bélico presente entre Rusia y Ucrania el líder ruso Vladimir Putin decidió realizar una movida tremendamente temeraria y decidió presentar al mundo un nuevo aliado para afrontar el conflicto bélico en curso - que pareciera encaminarse hacia la perpetuidad- merced al empecinamiento de los EEUU y la OTAN de continuar asfixiando en todo lo posible a Rusia.

La exhibición en público del Líder Supremo de Corea del Norte, Kim Jong -junto Vladimir Putin – vino a mostrar músculos de los aliados que el líder ruso va consiguiendo que lo acompañen en la confrontación. Que la escena haya erizado las pieles de los espectadores incrédulos -ante la imagen- no es más que una adecuada reacción del instinto individual –y grupal- de supervivencia.

Más allá de una inexistente –pero imaginada por el espectador ingenuo- colaboración en armamentos nucleares entre ambas naciones - a la cual no se ha hecho referencia alguna en las declaraciones públicas de ambos líderes- lo que se deduce es que Kim Jong-un podría poner al servicio de Rusia una parte importante de la gran capacidad de producción armamentística instalada en Corea del Norte. Esto le aseguraría a Rusia un abastecimiento incalculable de armas y municiones.

Ahora, cabe señalar que la foto –Putin/Kim Jong.un- puede espantar a ajenos y a propios. No se sabe de qué modo a tomado China esta nueva –hasta ahora meramente fotográfica- alianza. De todos modos, si el propósito –y solo ese- de Putin fue el de poner nerviosos a quienes lo enfrentan, luego de la foto, hoy el presidente ruso debe estar más que satisfecho del osado movimiento realizado.

El enemigo necesario

Ahora, y en la medida en que Rusia y China fulgen –por instalación mediática, y presión diplomática de los EEUU y la OTAN sobre la UE- como los grandes enemigos económicos y bélicos (ambas naciones; porque, más allá de la actual conflagración entre Rusia y Ucrania existe, la permanente latencia de una confrontación directa entre EEUU y China por el caso Taiwán), uno de los inconvenientes que los mega poderes económicos occidentales –junto a las corporaciones supra nacionales- enfrentaban sin encontrar una resolución plena era el de encontrar, para presentar ante el mundo todo, un enemigo ideológico de gran porte -al estilo del comunismo de la extinta URSS y toda la Europa oriental, o de Al Qaeda y su líder Bin Laden- a quien culpar de atacar las supuestas libertades que su sistema ofrece.

Pues bien, tal parece que el ganador del premio para ser elevado a la gran categoría ideológica del “enemigo de las libertades” –que defiende el sistema- no es otro más que el actual jefe de la Ciudad Vaticano, el Papa Francisco. El sistema ha encontrado en el discurso del Jefe de la Iglesia católica uno con quien antagonizar de modo radical.

Y dado que el Sumo Pontífice es argentino no se ha encontrado mejor escenario para lanzar el ataque -sobre él y su discurso- que el propio territorio de nuestra nación. Para ello se ha desplegado lo mejor -y más caro- de la artillería mediática con que cuentan los supra poderes profesantes del ultra liberalismo extremo y el anarco capitalismo: el comunicador estrella de las ultras derechas, Tucker Carlson.

De perros, amos y collares

Dice la sentencia que para quien oficia de perro lo importante no es cambiar de dueño y/o de collar sino dejar de ser el perro. Esta máxima no aplicaría en el caso del candidato presidencial -enamorado de la condición perruna- Javier Milei, quien en estos días ha decidido cambiar abruptamente de collar y dueño.

Como generalmente sucede el último en enterarse fue el dueño anterior, en este caso quien lo promovió y auspició hasta ahora: el poderoso empresario –dueño del grupo América y Aeropuertos 2000- Eduardo Eurnekian. Es que Milei al ser entrevistado por Carlson –y cuando no se sabía cómo hacer para que la andanada grosera de insultos al Sumo Pontífice, proferidas por el propio Milei en 2019, quedaran en el olvido- volvió a despacharse, en una larga retahíla argumental, en contra del Papa y de su discurso en pos de la justicia social universal.

Claro que al candidato presidencial no se le escapó que su mentor –Eurnekian- profesa desde hace largos años un sostenido vínculo amistoso con Francisco. ¿Qué pasó entonces? Pasó que el entrevistador ultraderechista (de quien se dice que cobró 500mil dólares por la entrevista) no llegó solo, sino que vino a acercarle una deslumbrante cartera de potenciales auspiciantes mega millonarios dispuestos en grado máximo a realizar negocios bajo un posible futuro del imperio de las leyes de mercado libertarias.

¿Quiénes serían estos? Entre otros Elon Musk (dueño-entre otras- de Tesla) y el empresario mexicano Carlos Slim. Dos de los hombres más acaudalados del mundo. Entonces Milei, en consecuencia con la doctrina ultra liberal que profesa ha decidido prestar sus servicios al mejor postor.

Por ello este cambio de dueño –con collares más lujosos- no debió sorprender a nadie. Eurnekian, luego del estupor inicial tras la entrevista, por su parte expresó -tras una reunión del Consejo Interamericano de Comercio y Producción- que: “Si Milei no se modera, no estamos para aguantar a otro dictador”. Sumado esto a las loas del empresario al discurso de Bullrich se deduce que hemos asistido al rompimiento de un vínculo que parecía indestructible: el de Milei y su ex patrón.

Argentina con olor a democracia descompuesta

Al menos así se lo hizo saber Lula a su par estadounidense, Joe Biden, al advertirle -en la reunión bilateral que sostuvieron en Nueva York esta semana- sobre la amenaza en ciernes que representa Milei para la democracia argentina: “Esto es así por la negación de la política. Hace que seres extremistas intenten ocupar espacios en el mundo entero. Esto pasó en Brasil y pasa en Argentina”, le dijo Lula a Biden.

También le recordó que ambos países –Brasil y EEUU- recientemente han atravesado sendos intentos de golpes de estado. Por su parte, Biden –luego de la presentación de una asociación “por los Derechos de los Trabajadores”- tuiteó: “Tanto el Presidente (Lula) como yo compartimos una visión común en la que los trabajadores y sus familias están protegidos, empoderados y elevados en nuestra formulación de políticas económicas. De eso se trata nuestra Asociación”.

Si le sumamos a la advertencia de Lula a Biden las expresiones de Eurnekian, señalando a líder de LLA como un potencial dictador, notaremos como las alertas sobre la fragilidad democrática nacional- aún en sectores conservadores y liberales- están encendidas por un posible arribo de Milei a la presidencia en Argentina.

