La historia de la mujer que ganó un premio en el súper y emocionó a todos

Ester de 88 años no sabía si le alcanzaría la plata para pagar sus compras, pero cuando llegó a la línea de caja ganó $14.000.

La historia de la mujer de 88 años que no podía pagar una botella de aceite en el súper se viralizó este martes, luego de un posteo de la periodista cordobesa Mariana Asan en sus redes sociales.

Ester estaba adelante de Mariana en la línea de caja en el supermercado Mariano Max y le comentaba a la cajera que no sabía si llevar una botella de aceite porque no le iba a alcanzar la plata. Pero de repente, una luz roja se encendió para anunciarle que ganaba un premio consistente en dinero en efectivo.

"Ayer a la mañana estaba en el súper y en la caja adelante mío estaba esta señora con su hija. Como todo el mundo, comentaban con la cajera “qué caro está todo!”. Sobre el final de la compra la señora preguntó “cuánto va? No creo que me alcance para el aceite…”, comenzó relatando la periodista en su posteo.

"Yo escuchaba mientras empezaba a poner mis cosas en la cinta. Por dentro pensaba qué tristeza los abuelos de este país, la miseria que cobran… Y pensé en ofrecerle pagar el aceite para que no tuviera que dejarlo. En ese momento la cajera aprieta una tecla y empieza a titilar un foco grande que hay en las cajas! La chica emocionada gritaba ganó ganó!!!", continuó su relato.

"Yo que en una mano tenía servilletas y en la otra un shampoo no sabía si dejar todo y ponerme a aplaudir o sacar el celu para registrar el momento. La cajera seguía diciendo: ´Señora ganó 14.000 pesos!!!! Ahora va a poder llevar el aceite y le va a sobrar plata!!´", señaló Assan.

"La abuela empezó a llorar y le decía a la cajera ´Sos la chica de la suerte, gracias, muchas gracias´. Yo ya para esa altura tenía una pelota en la garganta. Era una mezcla de emociones entre la alegría por el premio y la tristeza de que no le alcanzaba la plata. La gente de las otras cajas venía a saludarla. Se sumó la supervisora para controlar la entrega del premio. Una revolución era ese supermercado", comentó la periodista.

"Me encantó ver a todos los que estaban ahí alegrarse por la señora ganadora….. Me encantó que se haya llevado el aceite y que le “sobrara plata“. Espero que no se disguste si llega a verse en la foto de mi posteo…

Es que la queremos mucho abuelita argentina. Ojalá que en serio vengan tiempos mejores para todos", cerró su posteo Mariana Assan.

El reencuentro con Ester

Por la noche, el noticiero Telenoche de canal El Doce logró dar con la protagonista de la historia, quien recibió en su casa de barrio Parque Latino, a Mariana y a Yanina, la cajera que la atendió cuando ganó el premio.

"Se compra justo lo necesario. Tenía un tope para gastar para una compra de dos meses. Y le dije a la cajera: 'cuando lleguemos a tal cantidad, me cortás'", dijo en el móvil de tv para luego aclarar que no va todos los meses de compras porque no le alcanza el presupuesto.

Aunque en un principio el aceite se escapaba al presupuesto de Ester, sonó la música del supermercado que anuncia los premios del mes aniversario de la cadena. "Salí premiada y empezaron a golpear las manos. No sabía que pasaba, yo veía que quedaba el aceite", le reconoció la mujer a la periodista.

A pesar de la alegría del premio, Ester reconoció que la escalada de precios por la inflación afecta a su bolsillo. "No se puede comprar nada, no alcanza. Cada día está más caro todo. No veo las hora que pase todo esto", señaló.

"Yo pago todos los servicios, impuestos. Soy sola, viuda, estoy al día con todo, gracias a Dios. Pero hay que privarse de muchas cosas, no me puedo comprar ropa porque no puedo. Recibo jubilación y pensión, pero son iguales y todos los días aumentan cosas", dijo resignada

En tanto, la cajera Yanina reconoció que es común que la gente deje cosas en la caja porque no llega con los números a pagar toda la mercadería que quiere llevar. "Todo el tiempo pasa", admitió.