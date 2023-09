Los cuerpos estables de la provincia se declararon en estado de asamblea

Una situación que no es nueva: la profusión de contratos en el Estado, que implican una precarización laboral de trabajadores y trabajadoras. Esta vez quienes levantaron la voz son los cuerpos estables de la provincia, como la orquesta sinfónica, el coro polifónico y la banda sinfónica.

El reclamo a la Agencia Córdoba Cultura, por ahora se refleja en acciones de visibilización, con la lectura de documentos explicando la situación de los contratados. “Los cuerpos estables de la provincia estamos en estado de asamblea, y entre las acciones que llevaremos adelante están leer notas en los conciertos del viernes y sábado a las 20, con la orquesta sinfónica y coro polifónico, y el domingo también a las 20, con la banda sinfónica. Además, expondremos pancartas con las necesidades que tenemos”, explicaron desde el Sindicato de Músicos de la Provincia.

Los contratados no entran en el sistema de categorías de los cuerpos artísticos, y que responde al grado de responsabilidad que tiene cada persona que toca o canta. Tampoco reciben aguinaldo, ni viáticos por viajes, ni les pagan el bono que dispuso el Gobierno Nacional.

“El conflicto se plantea con el personal contratado, que está precarizado de hace años. Venimos peleando para que su situación mejore”, declaró a Radio Nacional Alejandro Aizenberg, secretario de Prensa del Sindicato de Músicos.

Los distintos elencos de la provincia, inevitablemente tienen personas contratadas. A pesar de ser la mayoría cargos estables y por concurso, por licencias, jubilaciones o por cuestiones de partituras ante un concierto particular, siempre se contrata a externos. Lo que ahora el gremio considera inaceptable, es el grado de precariedad al que llegaron. Se trata de alrededor de 20 trabajadores y trabajadoras, con salarios 40 o 50 por ciento más bajos que los del personal de planta.

“En el tramo anterior de la paritaria, a estas personas les dieron un aumento en abril de 40%, cuando casi todos los gremios cerramos en casi 60%. Por quinto mes consecutivo firmaron por el mismo monto, y el gobierno se niega a actualizarlo hasta que el sindicato no cierre la negociación”, amplió el dirigente a la radio pública de Córdoba.

Cada cuerpo artístico tiene una orgánica cerrada, y los contratados son esenciales para cada una de las presentaciones y conciertos. “En comparación con un equipo de fútbol, nosotros tenemos que jugar con los 11 jugadores, no podemos entrar a la cancha con 10 o con 9”, graficó Aizenberg.

“El gobierno siempre dijo que el tema de los contratos va por fuera de la paritaria, por lo que hasta que no firmemos no les van a aumentar, están como rehenes. Los que todavía no firmamos somos nosotros y la Uepc”, concluyó.