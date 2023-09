Celebración de Atahualpa Yupanqui en el Centro Cultural Córdoba

Especial para La Nueva Mañana

Durante este viernes desde las 11, en el Centro Cultural Córdoba (CCC), habrá exposiciones magistrales de especialistas sobre la obra de Atahualpa Yupanqui y de Nenette Pepin Fitzpatrick (o Pablo del Cerro). El evento, que tiene previsto contar con las palabras finales-de la jornada de hoy a cargo del ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, culminará con un concierto en el que participarán la pianista Eloísa Di Giácomo, Roberto “Kolla” Chavero (hijo de Yupanqui y Nenette), el guitarrista y cantante brasileño Demetrio Xavier, y el Trío Sachero. La Nueva Mañana dialogó con la pianista Di Giácomo y con Sebastián Tellería (del Trío Sachero) en relación a sus respectivas actuaciones en el recital y sobre la importancia del Congreso y la obra de Yupanqui, y su compañera Nenette.

“Las composiciones de Nenette y Yupanqui son perfectas”

Eloísa Di Giácomo es una reconocida pianista cordobesa que ha dedicado gran parte de su labor profesional a la investigación y la interpretación de la obra de la compositora francesa que fuera varios años compañera de trabajo –y vida- de Yupanqui.

¿En qué va a consistir su presentación de este viernes en el Centro Cultural Córdoba?

-Voy a presentarme en la segunda jornada del Congreso Yupanquiano en el espacio musical que tendrá lugar a la 19 aproximadamente, luego de las ponencias que abordarán la obra de Yupanqui desde las letras, la filosofía y la sicología. En el recital acompañaré a Chavero; y también me presentaré sola con el piano -al momento de abordar las obras de Nenette-.

¿Dos instancias diferentes…?

-Sí, porque junto a Chavero interpretaremos poesías inéditas de Atahualpa -musicalizadas por Roberto- que serán prácticamente estrenadas. Por otra parte vamos a hacer una mención especial sobre la obra de Nenette. Entonces ambos hablaremos sobre ella; yo desde la experiencia de interpretar su música, y Chavero desde el hijo y el testigo de su método creativo junto a Atahualpa; y a continuación tocaré en piano algunas creaciones de Nenette.

¿Por qué ha abordado usted intensamente la obra de ella?

-Porque de la obra de Nenette –junto a la Yupanqui- hay dos aspectos que me cautivan mucho; una, la universalidad melódica, y otra es la “aparente” sencillez -o simpleza-, “aparente” digo porque en el fondo hay una gran sofisticación en su elección melódica, armónica y rítmica. A mí me sorprendió mucho que en el proceso -para poder incorporarlas, para interpretarlas- como se van desarrollando esas obras dentro de mí. Son músicas que una cree que ya las tiene, pero luego en el proceso las obras tocan fibras muy íntimas que hacen que uno la “aprehenda” íntegramente. Yo nunca quise hacer versiones de las piezas de Nenette –y Yupanqui- porque son, para mí, obras perfectas, completas. Pero después descubro que hay algo mío en mis interpretaciones.

¿Cuál ha sido el gran aporte de Nenette a nuestro folclore?

-Para mí, su contribución a la música vernácula llega desde su formación de pianista clásica europea sin contaminar lo nuestro, sino desde la exigencia –ella era muy estricta- por el respeto profundo hacia todos los detalles –los gruesos y lo ínfimos-. Ella admiraba mucho a nuestra danza, y tomaba en cuenta mucho este aspecto a la hora de componer.

¿Cómo asume usted el Congreso Yupanquiano?

-Creo que la importancia radica en que se pueden ir descubriendo diferentes capas de Yupanqui –y Nenette-, no solo de su obra sino de su pensamiento y su intencionalidad al momento de producir y exhibir su trabajo y aporte para la humanidad, el abordar a Yupanqui en su totalidad es muy inspirador respecto a una forma más profunda de ver la vida, que pretende alcanzar un mundo más armónico. Él mostraba caminos como posibles soluciones a los problemas profundos que atraviesa la humanidad, es un mensaje muy hermoso y muy necesario. Pienso que sería bueno que pudiera repetirse, y de forma más abierta –ya que cuenta con los imprescindibles apoyos de los Ministerios de Cultura (de Nación y Provincia)-, con participación de por ejemplo escuelas e instituciones del tipo.

“Yupanqui es, junto a Borges y Piazzolla, el artista más representativo de Argentina en el mundo”.

El joven músico riocuartense Sebastián Tellería integra el Trío Sachero, una formación que dedica gran parte de su trabajo a la obra de Don Ata.

¿Cómo se prevé que será la presentación del Trío el día de hoy?

-Nosotros nos vamos a presentar con el Trío Sachero – que incluye a Sebastián Fuentes (Monte Quemado) y a Matías Medina (Santa Rosa de Calamuchita)-. Vamos a tocar algunas obras de Yupanqui –y Nenette-, y también poesías de él que nosotros hemos musicalizado. El cierre será con un fogón participativo junto a Eloísa di Giácomo, Roberto Chavero y Demetrio Xavier.

¿Qué es aquello cautivante al momento de abordar la obra de Yupanqui?

-La magnitud y dimensión de su arte, tanto su música como sus libros, y su vida toda. También su compromiso como artista, todo lo que ha conjugado en él para ser el mayúsculo artista que fue; para mí es -junto a Piazzolla y Borges- de los artistas que más representan a Argentina en el mundo. También me cautiva la fusión que pudo lograr en la música; como fusionó, con una sutileza maestra, vidalitas y zambas con música clásica, por ejemplo. Y en cuanto a las letras, tan paisajísticamente nuestras, me asombra el componente metafísico y filosófico presente en ellas; Yupanqui me conmueve como un todo, el “todo” de Yupanqui es –para mí- lo que lo hace una fuerza artística de una potencia y proyección mayúsculas.



¿En qué medida es atendida por los músicos jóvenes la obra de Yupanqui?

- Yo noto dentro del “ambiente” cierto desconocimiento del artista, y se nota mucho al momento de interpretar las obras de alguien de la dimensión de él. Entiendo que merecería más atención Yupanqui por parte de los músicos jóvenes.

¿Cuál es la gran contribución de Yupanqui a nuestra música vernácula?

-La fusión, sutil e impecable –porque la más acabada es la que no se nota-; lo que él logró en ese aspecto es sublime.

¿Cuán importante es para ustedes –como músicos jóvenes- este Congreso?

-Muy importante; porque para nosotros es fundamental conocer nuestras raíces, y conocer a Yupanqui tiene que ver con eso. Desde esa perspectiva quisiera hacer notar la importancia de los compromisos estatales asumidos desde ministerios y secretarías en aras de su realización. La presencia seria y comprometida del estado tiene mucho valor en este caso porque el ser argentino tiene mucho de yupanquiano en su cultura, y la cultura es nuestro río comunicante que fluye enteramente cantando.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]