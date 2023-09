El pago a través del código QR aumentó un 140 por ciento en un año

Especial para La Nueva Mañana

Una de las recomendaciones sanitarias durante la pandemia fue el reemplazo del dinero en efectivo por el pago a través de tarjetas de débito o transferencias para las transacciones comerciales a los fines de limitar el contacto entre personas.

Tres años más tarde, el pago a través de código QR aumentó un 140%, según un informe publicado por Coelsa, la Cámara Compensadora Electrónica, entidad encargada del sistema nacional de pagos. Lo mismo ocurrió con las denuncias por estafas virtuales conocidas como phishing, maniobras de recopilación de datos personales a través de la web utilizados para estafas bancarias.

El pago por transferencia inmediata desplazó a las operaciones tradicionales

Eduardo González Olguín: Para tener una billetera digital sólo hay que descargar la aplicación de preferencia, crear un usuario y asociar la propia cuenta bancaria en el caso de que se quiera usar ese dinero

Según el mencionado informe, en el país existen 161 millones de cuentas entre CBU (cuenta única bancaria) y CVU (cuenta virtual uniforme) entre personas físicas y jurídicas, lo que representa un incremento del 7,2 por ciento respecto de diciembre de 2022. En tanto, las transferencias inmediatas se han incrementado en un 140 por ciento en los últimos doce meses, siendo las billeteras virtuales y el pago a través de código QR las que han desplazado a las operaciones con cuentas bancarias tradicionales. Esto se evidencia en el incremento del 154 por ciento de transacciones con CVU y el registro de la caída de pago por transferencia con CBU del 15 por ciento. Si bien no existen estudios definitivos acerca de esta preferencia, entre quienes eligen esta modalidad para la gestión de sus finanzas cotidianas y personales, destacan la rentabilidad inmediata del dinero que generan, las promociones existentes en comercios adheridos y la seguridad que les significa no manejar efectivo.

“Lo atractivo es disponer de la rentabilidad de manera inmediata”

Una de las explicaciones sobre la popularidad de las billeteras virtuales se encuentra justamente en la inflación. Al respecto, el economista Eduardo González Olguín señaló a La Nueva Mañana que el actual escenario inflacionario es favorecedor para este tipo de aplicaciones ya que “lo atractivo es disponer de la rentabilidad de manera inmediata, aunque ésta sea menor a la de un plazo fijo”. Cabe destacar que este tipo de aplicaciones llevan casi una década de existencia aunque su uso era prácticamente nulo para el común de los argentinos, y la inflación bastante más baja.

Además de la pequeña renta disponible para usar al instante, los usuarios destacan la “practicidad” de las aplicaciones. Para tener una billetera digital sólo hay que descargar la aplicación de preferencia, crear un usuario y asociar la propia cuenta bancaria en el caso de que se quiera usar ese dinero. Este último punto no es exclusivo ya que no es requisito la titularidad de una cuenta para el registro, el simple hecho de generar un usuario ya asigna un número de cuenta virtual uniforme que permite, entre otras cosas, recibir dinero. Entre quienes prefieren la modalidad de pago a través de billeteras virtuales predominan mujeres con un 55 por ciento por sobre los hombres; mientras que la franja etaria los millennials (nacidos entre 1980 y 1993) representan el 40 por ciento entre los titulares de las cuentas.

Rentabilidad de hasta el 100% de TNA

¿Cuánto es el interés que generan las billeteras virtuales? La respuesta depende de la aplicación que se elija. Los porcentajes siempre serán inferiores a la Tasa Nominal Anual (TNA) de un plazo fijo tradicional ubicado actualmente en 118%, pero a diferencia de éstos no hay que esperar 30 días para usarlo.

Hasta hace algunas semanas, la Fintech Prex lideraba el podio con un rendimiento anual del 94,33% (7,86% mensual). Sin embargo, Naranja X habilitó una opción de rendimiento de interés de TNA al 100% simplemente apretando un botón en la pantalla principal de la aplicación. Otras opciones de billeteras son las de Personal Pay que ofrece una TNA del 94% (7,83 mensual), Ualá un 90,71%, y más abajo se ubica la líder Mercado Pago con una rentabilidad del 86,2% anual.

Seguridad y estafas

“Recibimos algunas consultas, pero no hay denuncias de este tipo”

Daniel Mousist: Entre quienes prefieren la modalidad de pago a través de billeteras virtuales predominan las mujeres, con un 55 por ciento por sobre los hombres.

Las estafas también alcanzan a las billeteras virtuales, para eso el Ministerio de Economía difundió una serie de recomendaciones a seguir. En primer lugar sugiere no compartir contraseñas de las aplicaciones a través de ningún canal digital y en caso de recibir un link a través de correo electrónico o whatsapp no ingresar ya que puede tratarse de una maniobra para hackear una cuenta. También se recomienda usar contraseñas combinando caracteres en mayúscula, minúscula y números, que no estén vinculadas a fechas o nombres del titular de la cuenta. Consultado respecto de denuncias por ciberestafas, el titular de Defensa del Consumidor de la provincia, Daniel Mousist, indicó a LNM que “recibimos algunas consultas pero no hay denuncias de este tipo. Posiblemente se deba a que el usuario de estas aplicaciones cuenta con otros recursos para hacer frente a este tipo de delitos que sí sabemos que existen”.

Sin llegar al extremo de una estafa, también puede ocurrir que las operaciones no puedan concretarse por diversos motivos.

Las Fintech, reguladas por el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores

Si la operación no logró concretarse, “lo primero que debe hacer la persona es comunicarse de inmediato con la entidad financiera correspondiente”, señaló a este diario el abogado especializado en tecnología Segundo Torres Carranza. Además explicó que las Fintech, al igual que los bancos, están reguladas por el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores a través de estándares mínimos de seguridad para los clientes. Esto implica que, por ejemplo, ante un vaciamiento de una cuenta la empresa tiene la obligación de demostrar la trazabilidad, es decir quién realizó la transferencia. En caso contrario, la financiera deberá reponer el daño. Si bien desde el punto de vista jurídico existe un respaldo para los clientes/usuarios, no ocurre lo mismo desde el punto de vista de la solvencia de la empresa ya que las obligaciones no son iguales para todas las billeteras virtuales. “Las regulaciones son complejas y hay que ver cada caso en particular”, explica el especialista. Pero de manera general, resalta que las exigencias difieren entre los bancos, las financieras y las que son exclusivamente billeteras virtuales en lo que respecta a la demostración de fondos disponibles.

