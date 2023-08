Tres estrategias que podrían revertir el resultado de las PASO en octubre

“El voto hacia Milei es un voto silencioso, uno diría de alguna manera que hasta es vergonzoso; por lo general, aquellos que no tienen una adhesión ideológica a lo que Milei sostiene y a sus propuestas tienden a silenciar ese voto”.

“El voto hacia Milei es un voto silencioso, uno diría de alguna manera que hasta es vergonzoso; por lo general, aquellos que no tienen una adhesión ideológica a lo que Milei sostiene y a sus propuestas tienden a silenciar ese voto”.

Transcurrieron poco más de diez días desde que se conocieron los resultados de las PASO del 13 de agosto y la victoria de Javier Milei y su espacio político La Libertad Avanza sigue generando especulaciones, no sólo por sus enunciados y propuestas económicas, sino por su personalidad histriónica y explosiva, y hasta por el blanqueo de su reciente vínculo sentimental con la actriz Fátima Flórez.

Mientras, desde Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich intenta acomodar el discurso para captar los votos más moderados que logró el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. En tanto que Sergio Massa se convirtió en el vocero del Gobierno nacional, tras cerrar un acuerdo con el Fondo, acordar congelamiento de precios y buscar medidas que brinden alivio a los sectores más vulnerables ante la crisis económica, en especial tras la devaluación y la escalada del dólar blue.

En medio de un intento de equilibrar el curso del país, desde el fin de semana pasado vienen multiplicándose los hechos de saqueos y vandalismo no sólo en Córdoba sino también en otras provincias y en el AMBA. La idea de una organización e instigación a través de las redes sociales, acusaciones cruzadas y un clima de incertidumbre no calmaron las aguas tras las Primarias. Y eso que aún faltan varias semanas para definiciones que arrojarían las elecciones generales el 22 de octubre. Mientras, el “fantasma del 2001” es utilizado para generar mayor temor en un electorado enojado y sin mayores expectativas en un futuro mejor a corto plazo.

La Nueva Mañana consultó con el sociólogo y politólogo Pablo Villarreal, integrante del equipo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos (LEDA), dirigido por Ezequiel Ipar; una iniciativa conjunta entre el Grupo de Estudios Críticos sobre Ideologías y Democracia (Gecid) y la dirección Lectura Mundial de la Unsam, que investiga el comportamiento electoral y político en Argentina, utilizando herramientas como encuestas y grupos focales.

En la entrevista, el especialista analizó el fenómeno Milei, pero aseguró que a pesar de los resultados de las PASO, la elección final del futuro presidente argentino todavía “está abierta”.

A la caza de los ausentes y los indecisos

“Si uno analiza los resultados, porque efectivamente hay un escenario de tres tercios con una distancia muy corta entre cada uno de los candidatos - hay unos 700.000 votos entre Milei y Massa-. Hay que destacar ese porcentaje enorme de gente que no fue a votar. Hubo una baja participación. Hay cerca de 11 millones de votos que faltan o de gente que votó en blanco. Ahí hay una ventana grande”, aseguró Villarreal.

“Uno no puede anticipar hacia dónde van a ir esos votos, pero el juego está muy abierto. No está nada decidido aún. Uno tiende a pensar que los votos de Larreta están más cerca de Massa en este momento que de Bullrich. Más allá de que pertenezcan al mismo espacio político, lo cierto es que la posición política, ideológica del larretismo tira hacia el centro, y por eso es mucho más cercana al massismo que a los extremos de Bullrich o Milei”, evaluó el politólogo. Y agregó: “También es probable que algunos votos se dividan y vayan por fidelidad a Juntos por el Cambio, en apoyo a Patricia Bullrich. Pero es claro que otra parte irá hacia Massa”.

“Después, hay que ver qué pasa con el pasaje de votos de Bullrich hacia Milei. Previo a las PASO se esperaba que Bullrich sacase más votos que Milei, pero ahora hay una tendencia y una cierta afinidad que nunca se negó entre ambas figuras, que puede hacer que los votos de la ex ministra de Seguridad vayan hacia el líder de La Libertad Avanza y eso lo puede beneficiar”, advirtió Villarreal.

Escenarios que neutralizarían a Milei

El sociólogo y politólogo precisó que no es fácil hacerse una idea de hacia dónde irán verdaderamente los votos el 22 de octubre, porque con un personaje como Milei se vuelve a dar un fenómeno muy parecido al que produjo Carlos Menem en los 90. “El voto hacia Milei es un voto silencioso, uno diría de alguna manera que hasta es vergonzoso. Por lo general, aquellos que no tienen una adhesión ideológica a lo que Milei sostiene y a sus propuestas tienden a silenciar ese voto. Entonces, uno no puede a ciencia cierta saber cuáles son los argumentos del acompañamiento que tuvieron para votarlo”, precisó el politólogo.

En cuanto al fenómeno generado con Milei, explicó: “Por un lado, en lo discursivo es muy difícil contrarrestar la campaña de Milei, porque tiene un discurso muy claro, acabado y coherente con respecto a su teoría de la economía y de la sociedad, que hoy está fuertemente posicionado. Lo que sí me parece que pueden cambiar las tendencias en el voto de los argentinos son tres aspectos”, dijo.

Tres aspectos claves:

Y enumeró: “El primero es cómo se muevan los aparatos políticos de las provincias y del conurbano bonaerense en los días previos a las Generales y en el proceso electoral. Sin duda, van a tener una influencia teniendo en cuenta lo sorprendente que fue que Milei gane en tantas provincias donde generalmente ganaba la UCR o que son territorios del peronismo. Pienso en provincias como Tucumán, Salta, Catamarca, Mendoza, Córdoba, Jujuy. Para mí, en esas provincias va a haber un ajuste”, opinó.

El segundo punto que enfatizó Villarreal como determinante en el voto final de los electores será el debate presidencial, previsto para el 1 de octubre en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. “Veremos si Sergio Massa puede, por primera vez, debatir de una manera abierta con Milei, que generalmente no tiene a nadie que lo confronte en sus argumentos. Él no debate con nadie, no tiene una voz contrapuesta que lo pueda desautorizar. Y esta quizás sea la primera vez que pueda ocurrir. Por eso hay que estar atentos a cómo se desarrolla ese debate”, subrayó.

En cuanto el tercer escenario planteado por el especialista, detalló: “Habrá que ver si el massismo y el peronismo de alguna manera abordan una campaña desde el espacio digital que contrarreste a la de Milei. Me refiero con una estrategia desde las redes sociales, desde TikTok. Si llegan a dominar esa herramienta va a ser muy importante, porque ese es el espacio donde hoy se está definiendo la elección y donde Milei lleva mucha ventaja”, sentenció Villarreal.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]