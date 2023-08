Violencia en el fútbol: un jugador atacó a un árbitro durante un partido

La violencia en el fútbol continúa presente, ejemplo de ello es que este domingo un árbitro fue atacado durante un partido en San Francisco del Chañar, en el norte cordobés.

El hecho ocurrió en la tarde del domingo en el marco del partido entre el equipo local, La Franciscana, y Peñarol de Chuña, por la Liga de Ischilín.

Según publicó El Doce, el violento episodio ocurrió a los 41 minutos del segundo tiempo, cuando el conjunto anfitrión iba ganando 1 a 0.

El jugador Pablo Contreras reclamó una supuesta falta en su contra y, cuando iba a ser sancionado por el árbitro Carlos Saire, le pegó un cabezazo que lo dejó inconsciente.

"Estuve muy mareado, perdí el conocimiento. Me hicieron atención en Chañar y me llevaron a Dormida para unas placas. Aparentemente está todo bien. Me cortó el labio por dentro y por fuera", contó la víctima del ataque en diálogo con Radio Comunitaria La Plaza.

Luego del ataque, el jugador fue interceptado por efectivos policiales cuando se retiraba del lugar en su auto y quedó detenido.

En diálogo con ElDoce.tv, el relator y periodista Lucas Cornejo contó que el partido "estaba tranquilo" y que la agresión ocurrió fuera de contexto.

Además, contó que jugadores de Peñarol de Chuña le aseguraron que el árbitro había insultado al agresor. Al respecto, Saire expresó: "En ningún momento insulté al jugador. En la expulsión me pide una falta y cuando giro, él me insulta. Me vuelvo para expulsarlo y me mete el cabezazo".