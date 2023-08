Reservas: el Banco Central acumula cuatro jornadas con saldo positivo

La autoridad monetaria compró este jueves u$s 184 millones en el mercado único y libre de cambios. En la semana acumuló u$s 647 millones.

El BCRA compró en agosto más de u$s 780 millones. Foto: gentileza

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró este jueves u$s184 millones en el mercado único y libre de cambios (MULC), con lo que sumó la cuarta rueda consecutiva con saldo positivo.

Fuentes de mercado precisaron que la autoridad monetaria acumula u$s 647 millones en lo que va de la semana, y en agosto, supera los u$s 780 millones de compras netas.

En cuanto al tipo de cambio, el dólar minorista cerró a $366,55, con una caída de 33 centavos respecto de la cotización del miércoles.

Por su parte, el denominado dólar "blue" o informal retrocede 25 pesos, a $755 por unidad.

Otras cotizaciones de la divisa estadounidense

En tanto, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 2,6%, a $741,94; mientras que el MEP sube 1,2%, a $659,42, en el tramo final de la rueda.

En el mercado mayorista, la moneda estadounidense finalizó sin cambios respecto al cierre previo, en $349,95.

En tanto, el Dólar Solidario y Dólar Tarjeta -que cuentan con una alícuota 30% de impuesto PAÍS y de 45% de percepción de ganancias- se ubicaron en $641,46, mientras que para compras superiores a 300 dólares -que posee un impuesto adicional de 5%-, cotizó a $659,79.

El volumen operado en el segmento de contado fue superior a u$s 389 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por u$s 22 millones y en el mercado de futuros Rofex por u$s 739 millones.

Fuente: Télam