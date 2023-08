Nación ratificó que el dólar oficial quedará fijado hasta el 30 de octubre

El Gobierno nacional ratificó que no habrá cambios en el dólar oficial mayorista antes de de las elecciones del 22 de octubre. "Lo que el Gobierno hizo fue fijar un tipo de cambio hasta el 30 de octubre", afirmó este jueves la portavoz presidencial Gabriela Cerruti y aseguró que "es un tipo de cambio fijo" que "se va a mantener y se va a sostener".

En la misma línea se pronunció este miércoles el ministro de Economía y precanidato presidencial, Sergio Massa, quien señaló que "el tipo de cambio, el oficial queda establecido y estacionado hasta el 30 de octubre, o sea es $ 350 hoy, $ 350 mañana, $ 350 el 23 de setiembre y $ 350 el 24 de octubre".

Sin embargo, el ministro advirtió a las empresas por el traslado a precios, al señalar que habrá penas para quienes adopten posiciones de abuso.

"El que firme el acuerdo y no lo cumpla, las sanciones que tiene económicas y penales ya no van a ser las multas de la Secretaría de Comercio, no son multitas, los que aumentan y se abusen le vamos a aplicar todo el peso de la ley porque están accediendo a beneficios impositivos", advirtió Massa.

El ministro fue enfático y sostuvo que "aquellos que no quieran firmar el acuerdo y abusen le vamos a aplicar todo el peso de la ley. Que hay en la Argentina avivadas, hay avivadas".

Massa reconoció también que "las cadenas de supermercados vienen cumpliendo pero los minoristas y los chinos no lo cumplen. Algunos porque son víctimas del mayorista y les pido a esos almaceneros que denuncien a los mayoristas que no cumplen los acuerdos porque tienen beneficios impositivos".

