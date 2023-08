Ayelén Mazzina defendió el aborto legal: "Los derechos no se plesbiscitan"

De visita por Córdoba para participar de un encuentro con promotoras comunitarias, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, Ayelén Mazzina, en diálogo con Radio Nacional, exhortó a defender las conquistas feministas ante la amenaza proferida por sectores reaccionarios.

Respecto al precandidato presidencial que acabó mejor posicionado en las elecciones PASO del pasado domingo 13 de agosto, Javier Milei, señaló Mazzina que "construyó su campaña con mucho odio, violencia y mentiras", sin propuestas y con "amenazas de retroceso" que tienen por objetivo "destruir lo que hemos conquistado".

En rigor, Milei negó que existiese la violencia de género, al interpretar que dicha figura es discriminatoria porque "todos somos iguales ante la Ley", y propuso eliminar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades si llega al poder; algo que también sostienen desde algunos sectores de Juntos por el Cambio.

También adelantó que en caso de ser elegido Presidente, llamaría a un plesbiscito para volver a discutir la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que pasó dos veces por el Congreso y logró su aprobación definitiva en 2020.

"Los derechos no se plesbiscitan", asestó Mazzina en este sentido. "Tanto el aborto seguro como la Ley de los 1000 días" fueron debatidas y se lograron a partir de un consenso, votado por las mayorías de las cámaras (de Diputados y Senadores). Tienen que ver con la libertad, pero por sobre todo con el cuidado de la vida y la salud de las mujeres", remarcó la ministra, respecto de la validación social que hay sobre estas conquistas.

Acto seguido, sintetizó su posición en una frase: "A Milei no le importa la vida ni la dignidad de las mujeres".

Respecto de la manera en que el amplio y diverso movimiento de mujeres y diversidades del país afronta este presente atravesado por discursos reaccionarios que atacan las demandas y conquistas feministas, Mazzina apuntó: "Nos dejamos engrietar políticamente y hoy tenemos que estar juntes, con el objetivo de plantear que necesitamos derechos y no derechas", afirmó con una mirada autocrítica.

Subrayó que "hay que entender los dos modelos de país que están en juego" en este año electoral. Y completó su afirmación con una enumeración, respecto de la propuesta de Milei: "Quiere privatizar la salud y que vayan a la universidad sólo los que pueden pagar; sacarles los derechos a los trabajadores, que las pymes desaparezcan y el Estado deje de hacer obra pública; se burla de la justicia social; y dice que no existen la violencia de género y el cambio climático".

En ese marco, retomó que "las mujeres, los feminismos y las diversidades tenemos un gran trabajo en estos días para reconstruir nuestras bases. En algún momento del camino nos desconectamos después de la lucha por la ley de IVE. Hoy es el momento de unirnos por los derechos conquistados por la Argentina. Estamos entre los primeros países que avanzaron en materia legislativa y políticas públicas de igualdad y diversidad. Eso se logró por el compromiso y convicción política de los gobiernos nacionales y populares, y también gracias a un movimiento reconocido a nivel mundial".

"Pero los derechos no son pétreos, si no volvemos a la militancia hoy están en riesgo", concluyó. Y exhortó, de cara a la campaña para elecciones generales del 22 de octubre "hablar menos de nuestros valores y más de la necesidad ajena, para que la derecha no avance".

Noticias relacionadas: