Bullrich admitió que la interna con Larreta le hizo mal a Juntos por el Cambio

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich admitió que la pelea interna con su rival Horacio Rodríguez Larreta durante la campaña afectó el resultado de las PASO.

“La interna caliente nos hizo mucho daño”, dijo a modo autocrítica durante una entrevista en LN+. Y agregó: “Pero más daño nos hubiera hecho si éramos un cambio sin cambio. Entonces, hoy tenemos una gran oportunidad de ganar las elecciones nacionales”.

Exultante por el logro obtenido, Bullrich aclaró que “no fue una guerra de egos” sino una forma de expresarle a la sociedad qué tenía para ofrecer cada candidato. Incluso, recalcó que su campaña, a diferencia de Rodríguez Larreta, “se basó en la austeridad” y puso como ejemplo a la ex canciller alemana. “Yo dije que quería ser como Ángela Merkel, vivir en mi casa y con austeridad. No voy a gozar del poder si no puedo ejercerlo para cambiar la Argentina”, sentenció.

Con respecto al sorpresivo triunfo de Javier Milei, que cosechó el 30% de los votos, Bullrich admitió que “hizo una gran elección” y que “ganó en sectores humildes” donde a Juntos por el Cambio “siempre le costó entrar”.

Consultada acerca de si está dispuesta que el actual Jefe de Gobierno porteño forme parte de su gobierno, Bullrich evitó dar precisiones al respecto. “Lo que menos vamos a hablar en esta campaña es de cargos”, dijo de manera contundente.

La crítica a Massa

El Gobierno dispuso este martes la suspensión de las exportaciones de carne por 15 días, a la espera de un acuerdo de precios con el consorcio de frigoríficos, se informó oficialmente.

De acuerdo con información de fuentes oficiales, "la medida se tomó a la espera de un acuerdo de precios con el consorcio de frigoríficos". "Sin acuerdo, no habrá permisos de exportación", remarcaron las fuentes.

En ese marco, este martes la candidata presidencial Patricia Bullrich, criticó la decisión y apuntó contra Sergio Massa, ministro de Economía y candidato a presidente por el oficialismo.

"Señor ministro de Economía Sergio Massa: si no podemos exportar, ¿cómo se supone que vamos a conseguir los dólares que el país necesita?", afirmó Bullrich a través de las redes sociales.

Señor ministro de Economía Sergio Massa: si no podemos exportar, ¿cómo se supone que vamos a conseguir los dólares que el país necesita? pic.twitter.com/Fto2cIiAeJ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 15, 2023

La crítica de la líder opositora apunta a la falta de dólares y de reservas del Banco Central de la República Argentina, que afectan el valor del peso que en los últimos días tuvo el impacto de la devaluación oficial.

Este martes, los novillos aumentaron 25%, los novillitos y vaquillonas escalaron casi un 30%, las vacas se acercaron al 20% y los toros un 24%. Así, los valores tocaron los $784, $843, $792, $ 540 y $ 550, respectivamente.

El objetivo del Gobierno nacional con la suspensión de las exportaciones es evitar que la falta de oferta dispare los precios de la carne.

