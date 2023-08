Paulina Gramaglia, cordobesa y mundialista: “El fútbol me enamoró”

Especial para La Nueva Mañana

Paulina Gramaglia, con sus 19 años, se convirtió en un símbolo en el fútbol femenino mundial. Su sueño de jugar a la pelota se volvió realidad y hoy lo vive a pleno.

Córdoba fue la cuna de ese anhelo. Acá se dieron esos primeros encuentros con quien sería su compañera de vida. “Crecí con una pelota dando vueltas. Desde que soy chica hago deportes, empecé haciendo jockey porque no tenía en ese momento donde hacer fútbol”, contó Paulina en una entrevista con La Nueva Mañana.

En sus vínculos, la pelota siempre estaba presente. Durante las vacaciones viaja al pueblo donde son oriundos sus padres. Sus primos y familiares son bastante futboleros, nunca podía faltar el fútbol en sus reuniones. En el jardín de infantes tenía muchos amigos con los que peloteaba cada vez que se podía. “Es algo de toda la vida. Un deporte que me enamoró sin querer queriendo, que por suerte y por un montón de cosas terminó siendo mi carrera”, sostuvo la jugadora.

La primera jugadora vendida al exterior

Paulina pasó por muchos clubes. Su primera experiencia fue con varones en una escuela de barrio club Parque Vélez Sarsfield. De allí el salto fue a Talleres, en una competencia de liga cordobesa, con mujeres, en cancha de 11. “Ahí comenzó la parte más profesional. Por el laburo que nosotras hacíamos en ese momento, era bastante poco lo que recibíamos de parte del club y de la liga cordobesa. Agarré una etapa en la que el fútbol femenino de Talleres fue creciendo”, dijo Gramaglia caracterizando un momento de suma exigencia. Después de jugar 5 años en ese club, pasó al fútbol semiprofesional de Buenos Aires en UAI Urquiza. En 2021 debutó en la Selección Argentina, en el 2022, el Houston Dash decide comprarla y se convierte en la primera venta del fútbol femenino argentino al exterior y en el 2023 integró la lista de las convocadas para el Mundial Australia/Nueva Zelanda. Actualmente juega para el RB Bragantino, en Brasil.

Paulina no sólo en el deporte muestra una gran destreza. En 2020, su desempeño académico fue destacado y la eligieron como abanderada en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano. Levantó la bandera con el pañuelo verde atado en su muñeca.

“Me pone muy contenta ver cómo crecieron Belgrano y Talleres. Tengo contacto con las jugadoras y ahora tienen mucho más apoyo por parte del club. Se mantuvieron a lo largo del tiempo a pesar de todo, problemas con la liga cordobesa, años sin competir. Obviamente que la realidad de estos clubes no es la misma que el resto. Sabemos que la liga deja bastante que desear y es una lástima”, dijo Paulina.

“Muchas tuvieron que laburar para mantenerse en el fútbol porque no quedaba otra”

Elegir ser futbolista tiene un costo muy alto dado el contexto de desigualdad y discriminación que sostiene la sociedad desde hace mucho tiempo. El fútbol fue un deporte históricamente centrado, dirigido, relatado y cubierto por varones. Dentro de las conquistas del movimiento feminista destacamos la incorporación de mujeres en este deporte. No sólo jugadoras, sino periodistas, árbitros, relatoras, dirigentes. Se avanzó mucho, pero aún falta. Son muy pocas las futbolistas que llegan a profesionalizarse porque hay muy pocos lugares dispuestos por quienes manejan el negocio. Muchas jugadoras trabajan en paralelo de lo que pueden para sostener su carrera futbolística y en determinadas ocasiones tienen que priorizar lo económico antes que lo deportivo. Es por eso que se les complica cumplir al cien por ciento con las demandas de la carrera. “A mí me agarró en una etapa diferente con un fútbol femenino más avanzado. Siendo mayor de edad me encontró siendo profesional y cobrando un sueldo por jugar a la pelota. Pero gran parte de las jugadoras que vivieron en décadas anteriores no tenían esa posibilidad y tuvieron que laburar para mantenerse porque no quedaba otra”, relató Paulina y recuerda: “Siendo muy chica me encontré con esa realidad que desconocía porque no me tocaba de cerca. Yo empecé a los 12 años e iba al colegio. No tenía mayores responsabilidades. Pero me encontré con chicas que me doblaban la edad o más, que trabajaban, tenían hijos y que por ahí tenían que faltar a entrenar”.

En 2019 con la llegada de la semiprofesionalización del fútbol femenino en Buenos Aires, el Mundial de Francia, entre otros hitos que sucedieron ese mismo año, hubo un sobresalto en el deporte que partía inicialmente del reclamo por mayor inclusión. Gramaglia lo definió como un año bisagra.

El pasado y el presente del fútbol femenino argentino

En agosto conmemoramos el Día de la Futbolista Argentina recordando los cuatro goles convertidos por Elba Selva en el Mundial femenino de México del 71 contra Inglaterra. Desde 2021 se celebra oficialmente a nivel nacional. Paulina relató su encuentro con la gran Selva: “En mis primeras experiencias con la selección sub 17 año 2019 tuve una charla con ex jugadoras, una de ellas era Elba Selva. Ahí supe lo que realmente por qué era el día de la futbolista y fue justamente ella contándonos su historia, todo lo que pasaron. Fue emocionante porque una tan chica no se imaginaba la posibilidad de que hubiese mujeres tan grandes que hayan pasado por vaya a saber cuántas cosas para jugar a la pelota. Nunca nos contaron que esas mujeres jugaron a la pelota”.

“Cada vez que juega Talleres los padres están en la tribuna alentando”

Sofía Caropio es periodista deportiva y tuvo el privilegio de ver los primeros pasos de Paulina. “No puedo ser objetiva hablando de ella. La vi crecer atrás de una pelota. Cuando empecé a cubrir el femenino de Talleres en 2008, la Pauli era una niña que mostraba una calidad que hoy la llevó a jugar al Mundial. Mucho de su fútbol de hoy tiene que ver con haber pasado por esas canchas de la liga que no cuidan a las jugadoras pero las hace fuertes y tener otra forma de jugar”, contó Sofía en diálogo con LNM. El reconocimiento a nivel local y nacional tiene que ver con el acompañamiento también que le brindaron desde siempre sus padres. “Hasta el día de hoy, cada vez que juega Talleres los padres están en la tribuna alentando. Esto habla del sentido de pertenencia”. Ya de nuevo con los pies en Argentina, la jugadora disfruta de mil asados con la familia y los amigos que la vieron dar sus primeros pasos en esta carrera que tanto ama.

