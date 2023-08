La gestión económica del gobierno también será evaluada en las urnas

Especial para La Nueva Mañana

Raspando la olla, atada con alambre o sostenida con alfileres, cualquiera de estas expresiones es atinada frente a la respuesta de ¿cómo llega la economía a las elecciones? En donde, como ocurre desde hace varios años, los flancos más afectados continúan siendo los precios internos y las reservas en dólares del Banco Central. Como mencionamos en entregas anteriores, tras una desaceleración de la inflación que se advierte a partir de mayo, las elecciones se celebrarán en medio de un recalentamiento de los precios.

Inflación

¿Cuánto más? Aún no lo sabemos, pero por lo que pudimos averiguar, la cámara de supermercadistas advirtió que en la primera semana de agosto ya hubo movimientos en las listas de precios. Destacándose incrementos en la carne (una categoría pesada en la medición de inflación de Indec) y también en el papel, insumo clave en el sector comercial que por incremento del dólar importador ya impacta en supermercados con aumentos del 5 y 6%.

Salarios

La magnitud de la inflación de agosto condicionará la recuperación del salario. Otra variable con claroscuros. Por un lado, la remuneración medida en el primer semestre de los salarios registrados estuvo cinco puntos porcentuales arriba de la inflación acumulada en el mismo periodo que fue de 50%. Según el indicador RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), los aumentos salariales le ganaron a la inflación en cuatro meses, mientras que en dos perdieron. Sin embargo, el registro de la pérdida de los ingresos del sector no registrado está en un rojo crítico.

Nivel de actividad

Como era de esperar, la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que busca robustecer las reservas y generar estabilidad, tendría efecto inflacionario en lo inmediato. Desde el gobierno sostienen que las subas generadas por las medidas implementadas como parte del acuerdo con el FMI, son menores a lo que significaría no tener acuerdo y devaluar de un tirón. También, la administración de los dólares y el control a las importaciones, sostiene el ministro Sergio Massa, procura que el arribo de insumos mengue lo menos posible. En efecto, el equipo económico espera que el nivel de actividad se resienta poco, pero, de no intervenir, la recesión sería más profunda, aclaran.

La última publicación de Indec sobre actividad arroja resultados dispares. Por un lado, el nivel de actividad de la industria volvió a mostrar signo negativo en la comparación con el mismo mes del año pasado. Lo que hizo que el segundo trimestre sea malo. Sin embargo, motorizado por el buen comienzo de año que mostró la industria, la producción fabril aún arroja números positivos en el acumulado del primer semestre. Será determinante para los próximos meses las importaciones de insumos.

En efecto, eso es lo que necesita imperiosamente el nivel de actividad económica, un repunte de la industria, para salir del estancamiento en el que se encuentra. Sin embargo, pese a todo, es uno de los pocos indicadores económicos que ilusiona al gobierno al ser comparado con los valores que registraba en el contexto en que se celebró la primaria del 2019. Sequía y pandemia mediante, la actividad está cerca de 3% arriba que hace cuatro años atrás. Mantenerla encendida es condición necesaria para mantener los noveles de empleo.

Empleo

Otro indicador al que le prenden una vela desde la Casa Rosada es el empleo. Sólo contemplando el trabajo registrado (“en blanco”) del sector privado, en los primeros cinco meses de 2023, se generaron alrededor de 75 mil puestos. Así, las altas de empleo asalariado motorizadas por las empresas acumulan 34 meses de expansión consecutiva. Periodo en el cual el número de asalariados generados por el sector privado ascendió a 560 mil personas. El último informe del Ministerio de Trabajo concluye que se trata del “crecimiento más prolongado en, al menos, los últimos 14 años, superando a la anterior, que se desarrolló durante 28 meses desde septiembre de 2009 hasta diciembre de 2011”.

También acá se está en mejores condiciones que en el 2019, cuando los asalariados empleados por las empresas privadas superaban apenas los 6 millones. Es decir, casi 260 mil trabajadores registrados menos que los existentes en este momento. Asimismo, el mercado de trabajo parece más robusto con una tasa de empleo alta y, consiguientemente, bajo porcentaje de desocupados. Eso sí, por los estragos de la inflación con serias dificultades para llegar a fin de mes.

Dólar

La cotización especial para el maíz que busca incentivar a los productores a vender y liquidar los dólares en el mercado único y libre de cambios cumplió las expectativas del gobierno. Si bien repercutió en precios porque encareció algunas cadenas productivas que usan este insumo, ya acumula liquidaciones que se acercan a los objetivos que se propuso Massa. Conseguir 2 mil millones de dólares. Sin embargo, esto no logró aquietar la cotización de los dólares paralelos que continúan sin techo. Inclusive, un buen resultado de quienes proponen dolarizar o levantar el control cambiario el 10 de diciembre podría recalentar aún más al dólar el lunes.

¿Como repercutirán estos indicadores el domingo?

El poder de compra del salario mínimo es de los más bajos en comparación con el poder adquisitivo del mínimo existente en las últimas elecciones presidenciales. De primar esta variable a la hora de decidir el voto, la performance electoral del gobierno debiera resentirse notablemente. No obstante, como mencionamos en entregas anteriores, no pocos analistas cuestionan la capacidad de los instrumentos actuales para medir con precisión los ingresos de la población, al haber gran nivel de informalidad. ¿Como repercutirán estos indicadores el domingo? Cualquier conclusión lanzada ahora es pura especulación. Por lo pronto, no podemos más que seguir atentos los acontecimientos.

