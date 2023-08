Este jueves a las 11 horas en la plaza de la Intendencia la “Lista Unidad de luchadores y la Izquierda” del Frente de Izquierda, que encabezan Gabriel Solano y Vilma Ripoll para presidente y vice; cerrará su campaña electoral en Córdoba, en una reunión pública con cientos de fiscales, que cuidarán el voto popular el próximo domingo. La actividad contará también con la participación de los candidatos al Parlasur Emanuel Berardo y Raúl Gómez y el resto de la lista integrada por trabajadores de la salud, docentes, del Sutna, y de las barriadas obreras.



En ese marco, Luciana Echevarría dirigenta del MST y candidata a primera Diputada expresó: "En estas elecciones se está discutiendo el modelo de país. Las opciones más visibles ya eligieron, gane quien gane vamos a medidas más de derecha. Bullrich, Larreta y Massa quieren seguir llevándonos al Fondo y Grabois ya dijo que va a bancar al candidato de la embajada yanqui. Este 13 de agosto los trabajadores y los vecinos que están cansados de esta situación tienen una alternativa, castigar a los responsables de la crisis con la izquierda que se planta".

En tanto, Echevarría agregó: "En estas elecciones la unidad del Frente de Izquierda está garantizada. Lo que estamos haciendo es un debate público para poder avanzar en que la izquierda sea una alternativa de poder, no podemos seguir repitiendo recetas y candidatos como si las cosas no estuvieran cambiando. Necesitamos una izquierda más fuerte, democrática y combativa, que le dé espacio a las nuevas generaciones y a todos los activistas y referentes de izquierda que hoy no se identifican con los cuatro partidos que hoy son parte del FITU. Para nosotros este debate es central para poder preparar a la izquierda para el país que se viene, dónde tendremos que estar más firmes que nunca para defender los derechos de las mayorías".



Soledad Díaz, también candidata a diputada nacional, por su parte afirmó: “En el Frente de Izquierda hay dos proyectos para las PASO del próximo domingo. Con el Partido Obrero, el MST, muchas agrupaciones combativas y miles de activistas de todo el país, impulsamos la Unidad. Somos la izquierda que organiza cientos de barriadas contra la pobreza y el hambre, y apoya las grandes luchas de trabajadores como la del sindicato químico, del Sutna, de los trabajadores de la Coca, estatales, de la salud y la docencia que se levantaron por el aumento salarial. Somos la izquierda que le duele a los dueños del poder. El próximo domingo vamos por una gran votación para defender el salario, las jubilaciones y el trabajo, y todos los reclamos”.

Y Díaz finalizó: “Todos los políticos capitalistas ya gobernaron y nos hundieron en la pobreza. Ahora esos mismos políticos se presentan con el programa del FMI, que no es otra cosa que ajuste y represión, como ya sucede en Jujuy; donde se levantó el pueblo trabajador. Nuestra propuesta tiene como punto número uno romper con el FMI, y a la par nacionalizar el sistema financiero y el comercio exterior, para llevar el ahorro del país al desarrollo de la nación; y no a la especulación financiera. Así podemos llevar adelante el resto de la propuesta que pasa por el aumento de salarios, la construcción de viviendas populares y la generación de puestos de trabajo”.

