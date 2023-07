Liliana Olivero: “El terreno de la izquierda revolucionaria son las luchas”

El FITU es un triunfo de la sensatez. Los 4 partidos integrantes–y en particular desde Izquierda Socialista- hemos trabajado mucho para poder alcanzar la conformación de este frente. (Fotos: Javier Imaz / LNM)

La psicopedagoga –y ex empleada bancaria-, Liliana Olivero, miembro de la dirección nacional de Izquierda Socialista (IS), uno de los 4 partidos integrantes del FITU junto al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el Partido Obrero (PO), analizó la coyuntura político-electoral desde la mirada del espacio al cual representa.



Triunfó la sensatez

Hoy el FITU representa a un vasto sector de la izquierda. ¿Cómo es que un sector históricamente muy fragmentado ha logrado establecer una fuerza en común?

- El FITU es un triunfo de la sensatez. Los 4 partidos integrantes–y en particular desde Izquierda Socialista- hemos trabajado mucho para poder alcanzar la conformación de este frente; y lo hemos hecho en virtud de lo tremendamente delicado del momento crítico que atraviesa Argentina. Se ha tenido que ceder algo desde cada espacio en pos de un objetivo mayor. El FITU representa la única salida posible de la actual crisis.

¿Por qué el FITU no logró conformar una lista única?

-Hasta hace poco tiempo íbamos iba a presentar una lista de unidad –Bregman/Solano-, pero al no arribar a un acuerdo final ahora vamos a afrontar una competencia interna entre dos listas, la de Bergman/Del Caño y la de Solano/Ripoll. En la primera voy como precandidata a diputada nacional -y Laura Vilches al Parlasur-, y confío en que será la que se imponga. Quiero aclarar que esta contienda – las Paso- no “ordenan”, porque quienes resulten vencedores llevarán a ambos candidatos -presidente y vice- a las elecciones generales. Solo “ordena” diputados y demás candidaturas. Desde IS decidimos mantener el programa político –que tiene más de una década- de unidad del FITU resignando el poner un candidato propio porque consideramos que ir fragmentados sería un error garrafal.

¿Este espíritu de unidad del FITU es del tipo del que muestran los partidos mayoritarios –UxP y JxC-?

-A ver, en las Paso en esos dos espacios, UxP y JxC, están dos partidos que rebajaron y rebajarán salarios y jubilaciones, y entregaron, y entregarán, todo a los grandes poderes. Se enfrentan proyectos completamente diferentes y distanciados –a veces hasta antagónicos- mientras que en el FITU el proyecto de las dos listas es el mismo, solo se elige para saber quiénes implementarían el programa que presenta el FITU en su conjunto.

Quien pierda, ¿acompañará o puede haber ruptura?

-Como dije, la lista de unidad no se logró por motivos secundarios -vinculados a los cargos-. Desde el PTS e IS aseguramos que si perdemos estaremos en la misma trinchera de hoy; deseamos –y esperamos- que el otro sector esté dispuesto a asumir la misma actitud.

¿Cuáles son las principales propuestas de FITU de cara a las elecciones nacionales?

-Suspender los pagos de la deuda y utilizar ese dinero para salud, educación y vivienda; anulación del IVA en los productos que conforman la canasta básica; y nacionalización de la banca y el comercio exterior –y del litio y de todos los recursos estratégicos-, para que impedir que siga saliendo –fuga mediante- el chorro inmenso de dinero que pierde Argentina día a día.

Tácticas electorales de la izquierda

¿Por qué candidatos como Milei o Grabois pescan hoy en la pecera que contiene a potenciales votantes de la izquierda?

- A Milei lo votan por pura estimulación visual. Dentro de UxP Grabois –quien lleva a los mismos diputados de Massa, que seguirán votando por el pago de la deuda- es un dique de contención de una muy posible fuga votos hacia la izquierda revolucionaria. Él es parte de la política que critica; él critica al FMI, pero pertenece al espacio que le paga; además es el representante del Papa, quien se opone a los derechos de las mujeres. En definitiva, quien vote a Grabois votará por Massa. Y Milei…, el “Liberfacho”, es importante miembro de la “casta”, y llega para defender los intereses de la “casta” que lo representa; digo los Menem, los Bussi, los negacionistas de la dictadura, y los empresarios y financistas más inescrupulosos y furibundos, a lo peor de lo peor.

Milei– según dice-, al igual que los políticos de izquierda, no destina su salario de diputado para su manutención personal…

-Milei vive del estado, porque él trabaja para Aeropuertos 2000 -de Eurnekian- que es proveedor del estado; y además vende candidaturas en dólares. Los diputados de la izquierda –del FITU- solo preservan para sí lo equivalente al salario de un trabajador –el de una Directora de escuela con 10 años de antigüedad- y el resto lo destina a donaciones direccionadas a las luchas y para la construcción de nuestras fuerzas políticas.

-¿Cuáles tácticas piensa emplear el FITU para seducir a los potenciales votantes?

- Las elecciones no son el terreno más favorable para la izquierda revolucionaria, nuestro terreno son las luchas; nosotros vemos las campañas electorales como un medio para construir una herramienta que permita que la izquierda golpee fuertemente dentro del poder gobierne quien gobierne para favorecer a las grandes multinacionales -en coordinación con el FMI. Hacemos campaña militando con el cuerpo, de frente –y cara a cara- a los ciudadanos. Yo este viernes estaré volanteando en fábricas, voy a ir a Arcor; yo estoy -y estaré- presente en cada lugar en donde las luchas me requieran. También pretendemos ir a las escuelas a conversar con los alumnos y los docentes. Hasta ahora nos han gobernado todos, ahora es hora de que gobierne la izquierda.

¿No piensan en alcanzar algún poder ejecutivo?

- No vamos a llegar hasta los ejecutivos mediante elecciones. La presente crisis terminal del capitalismo irremediablemente va a empujar a los trabajadores del mundo a asumir en sus manos el destino de cada uno y el destino en común. El FITU debe constituirse como el gran partido visibilizado por las masas como el propio para llevar a delante una revolución. Hablo de revolución, no de elección. La campaña electoral sirve para sembrar conciencia en las marchas, en las rebeliones.

¿Cuál es entonces el objetivo del FITU en estas próximas elecciones?

-Lograr la mayor cantidad de votos y mantener –al menos- las bancas que hoy tiene la izquierda; pero fundamentalmente es organizar las luchas.

¿Qué evaluación electoral realiza el FITU respecto a las instancias que han tenido lugar hasta ahora en el país?

-Hemos hecho una gran elección en Jujuy -con 6 diputados y 7 convencionales constituyentes-; buena elección en Neuquén –2 bancas parlamentarias y 2 en el Concejo Deliberante-; y en Córdoba capital Vilches será la única concejala independiente de los grandes poderes.

La izquierda no se define por el antiperonismo

En Argentina, ¿quien no es peronista es antiperonista?

- El peronismo fracasó y enterró sus banderas, es decir hoy no hay ni independencia económica, ni soberanía política, ni justicia social. Nosotros somos anticapitalistas y antiimperialistas, y en todos los partidos hay dirigentes capitalistas y pro imperialistas. Pero a diferencia de los partidos derecha – JxC o La libertad Avanza-, a la izquierda no nos define el antiperonismo, sino nuestras convicciones fundamentales.

