Jure: “Hay que ampliar la mirada, Argentina no se termina en el AMBA”

En una semana donde la mayoría de los precandidatos presidenciales pasaron por Córdoba en la recta final de la campaña política de cara a las PASO, distintos funcionarios del oficialismo cordobés respaldaron las propuestas del precandidato local a presidente Juan Schiaretti. “El centralismo porteño lo venimos padeciendo desde hace tiempo. Esta porción de Argentina tiene pagado por todos los argentinos el agua, las cloacas, el 85% de los subsidios al transporte, una energía más barata e incluso a CABA le pagamos la Policía”, dice la ministra de Hábitat y Familia, Laura Jure, en diálogo con La Nueva Mañana a menos de 10 días de las PASO y muestra su respaldo a Schiaretti con la propuesta de “un federalismo en serio”, donde los recursos “no se los lleve una sola porción del país”, agrega.

La funcionaria cuestionó al Gobierno nacional por la falta de los fondos comprometidos para la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones en la provincia -y la consecuente cautelar en la Corte por dicha deuda- como así también la disputa por la Coparticipación: “Nosotros tuvimos una discriminación tremenda por parte de la Nación desde hace muchos años. Acá no llegaban las obras ni lo que nos corresponde y cada tanto, tenemos que estar planteando juicio por la Caja, juicio por la Coparticipación, juicio para que nos vendan los dólares para poder pagar deuda cuyo dinero se utilizó con aprobación de Nación para hacer las grandes obras que transformaron Córdoba”, expresó.

“En estas PASO tenemos la oportunidad de votar un candidato que defienda los intereses de todas las provincias y no sólo de una pequeña porción de la Argentina, que es la que se lleva todos los recursos”, indicó Jure.

LNM- ¿Qué tiene que cambiar en la mirada política nacional?

LJ- La verdad que nosotros necesitamos un verdadero federalismo porque en Argentina somos federales en la legislación, pero en la práctica sufrimos todos un “unitarismo” que nos castiga a la gran mayoría de las provincias. La gente necesita que trabajemos en conjunto para resolver los problemas y esta es la dinámica de trabajo que tenemos acá, que se puede trabajar en conjunto, que no estemos enfrentados y podamos defender los intereses de nuestra provincia, de todo el país y Juan –Schiaretti-, es el candidato que tiene la capacidad para lograr eso.

LNM- ¿Cuál es su opinión sobre las propuestas para las PASO?

LJ- El modelo que tenemos ahora viene agotado hace mucho tiempo. Es el de una Argentina que viene dejando cada vez más gente afuera y es por eso que Córdoba siempre tiene como programa seguir conteniendo y ayudando a las familias. Desde acá defendemos un modelo de producción y trabajo, también de sensibilidad social y de respeto por las instituciones. Un verdadero federalismo es el que creo que se merece la Argentina. Los otros dos modelos que se presentan en estas PASO ya estuvieron en el gobierno, y no hicieron nada salvo ser cómplices, cómplices de generar la grieta, que son ellos dos, porque se van alternando. El kirchnerismo y el Pro son modelos agotados, defienden solo los intereses de unos poquitos en detrimento de gran parte de la Argentina. Con Schiaretti se ve la posibilidad que finalmente se termine con este modelo que viene llevando a la Argentina al atraso. Los ejes deberían ser la producción y el trabajo, algo que se ha impulsado acá en Córdoba.

Alejandra Vigo y Laura Jure, ministra de Hábitat y Familia junto al gobernador Schiaretti.

LNM- ¿Cuáles son las prioridades a nivel nacional?

LJ- La prioridad es la corregir la macroeconomía porque no vamos a poder avanzar en cuanto siga totalmente desequilibrada. Hemos visto que el mayor ajuste que se está haciendo es con una inflación de tres dígitos donde hay recesión. Con esas condiciones macroeconómicas en las que nosotros no podemos ni estar al margen, ni tampoco cambiar desde el gobierno provincial, lo que se trata de hacer es ir conteniendo, amortiguando esa situación, generando políticas en algunos casos, tratando de promover empleo en vez de poner el pie. Desde nuestro lugar hemos generado distintos tipos de programas: los créditos de “Vida Digna”, por ejemplo. Pero la verdad, en tanto y en cuanto Argentina no retome el rumbo, todos estos aportes valen la pena, pero no vamos a poder modificar la situación económica de fondo que es la que verdaderamente nos condiciona. Ni el Kircherismo ni el Por pudieron resolverla, ambos fueron gobierno y siguieron por la misma línea que es la dejó afuera a la gran mayoría. Ambos son modelos totalmente agotados, algo que ya no se aguanta más y que verdaderamente nosotros queremos cambiar.

LNM- ¿Cómo se aborda el tema de la grieta?

LJ- Schiaretti lo ha planteado, nosotros no podemos ir de un lado para el otro donde en definitiva nunca podemos salir del mismo lugar que nos hace mal a todos. Tenemos que tener un punto de acuerdo, no podemos pensar tan distinto respecto hacia dónde hay que ir. Tenemos que ir hacia un equilibrio respecto a las instituciones y especialmente a que se generen oportunidades en todas las provincias para que puedan desarrollarse. Ahí, la importancia de ir hacia un modelo que es la producción, el empleo y Juan Schiaretti tiene bien claro cómo llevarlo adelante. Esperemos que se le dé la oportunidad al único candidato del interior al que levanta y ha levantado la voz en el nombre de muchos pidiendo lo que corresponde, porque así todos nos podemos desarrollar con mayor igualdad, y fundamentalmente, encontrar los puntos de unión con todos los sectores. La gente no espera que los representantes salgan en la tele y se agredan sino que busquen soluciones. Y eso se logra trabajando todos juntos. En esta Argentina estas dos fuerzas nacionales, -el kirchnerismo y el Pro- se vienen sosteniendo las unas a las otras, son cómplice de lo mismo y en el medio somos rehenes y nos vemos los argentinos perjudicados.