Realizaron el trasplante de hígado a Florencia en el Hospital Privado

Florencia Fernández Nieto (18) fue trasplantada con éxito ayer martes en el Hospital Privado habiendo recibido un hígado que, según las palabras de su madre, "ha sido muy compatible".

La joven de Cruz del Eje se encontraba en emergencia nacional en la lista del Incucai y recibió el martes el órgano que necesitaba. Así, pudo ser intervenida con éxito por el equipo médico del Hospital Privado.

En declaraciones a Canal Doce, su mamá, Andrea, indicó que a 24 horas de la cirugía "todos los diagnósticos son favorables".

"Ha levantado temperatura que es el miedo del médico, pero para mí es insignificante a que sus riñones, su corazón y todo esté funcionando por sí solo", expresó. "El hígado ha sido muy compatible", ponderó.

Familiares y amigos de Florencia impulsaron una iniciativa para conseguir dadores de sangre y para concientizar sobre la donación de órganos, a raíz del problema de salud que le fue detectado a la joven prácticamente de una semana a la otra.

"De pensar que la semana pasada me decían si no tenía el hígado mi hija se podía morir y ahora saber que está acá, con su hígado no tiene palabra", sostuvo la mamá en sus declaraciones televisivas.

