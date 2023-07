Una joven cordobesa está en lista de espera para un trasplante de hígado

Florencia Fernández Nieto tiene 18 años, es oriunda de Cruz del Eje, y se encuentra internada en estado crítico en el Hospital Privado de la ciudad de Cördoba.

Presentó de imprevisto una falla hepática que hace necesario un trasplante de hígado para salvar su vida. Sus padres, Miguel Fernández, quien vive en Carlos Paz y Andrea Nieto en Cruz del Eje, y ambos están difundiendo que Florencia se encuentra en emergencia nacional del INCUCAI: necesita un hígado de compatibilidad B- O- (grupos sanguíneos).

“Florencia siempre fue muy sana, no tenía más que un resfrío. No tuvo síntomas de enfermedad alguna, no hacía tratamientos de nada”, aseguró Andrea sobre su hija. Y aclaró que la última vez que fue al médico fue al pediatra, por lo que como ahora tiene 18 años, hacía un tiempo largo que no requería asistiencia médica.

Según Andrea, se desconocen las causas de la falla hepática de la joven. “No hay nada en los estudios que le están haciendo que indique que se trate de algo viral”, dijo al respecto la mujer.

Además, relató: “El día sábado, Flor empezó con una especie de gastroenteritis, se la medicó en Cruz del Eje. El domingo la internaron porque tenía dolores agudos en el estómago, se le realizaron estudios y le diagnosticaron una falla hepática. El día lunes la trasladaron de urgencia a Córdoba, al Hospital Privado, pero a mitad de camino tuvieron que pasar por el Hospital Domingo Funes, donde la intubaron”.

Desesperada, la madre aseguró: “Lo que más necesitamos hoy es el donante de hígado sangre B negativo de forma urgente”.