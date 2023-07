El director de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA), Bill Nelson, aseguró este jueves que quiere que la Argentina "sea un socio en muchos de nuestros proyectos espaciales" y reconoció que "hay una carrera espacial entre China y Estados Unidos", en un encuentro con periodistas realizado en la residencia del embajador estadounidense Marc Stanley en el barrio porteño de Palermo.

"Mi esperanza es que Argentina se convierta en el país número 28 en firmar los acuerdos Artemis", sostuvo Nelson acerca del programa de vuelos espaciales tripulados dirigido por la NASA para explorar la Luna con el objetivo de volver a llevar una misión al satélite de la Tierra por primera vez desde el año 1972.

Nelson se encuentra en una gira que lo llevó primero por Brasil, donde se reunió con el presidente Lula da Silva, y en Argentina tras reunirse con el presidente Alberto Fernández se prevé que visite este viernes las instalaciones de INVAP en Río Negro, para luego concluir su actividad en el país el lunes próximo con una recorrida en el Centro Espacial Teófilo Tabanera de la Conae en nuestra provincia.

Luego del encuentro realizado en la residencia del embajador, Nelson participó también de una actividad abierta junto a estudiantes y docentes en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

"Nosotros queremos que Argentina sea un socio en nuestros proyectos espaciales, como hacemos con otros países del mundo. Hacemos este tipo de misiones conjuntas que son muy exitosas y Argentina, ciertamente, tiene la base científica y el conocimiento tecnológico para un emprendimiento cooperativo en el futuro, así que sí estoy ansioso", afirmó Nelson.

En ese sentido, destacó que se va a enviar una tripulación el año que viene, que va a rodear la Luna, y al año siguiente otra tripulación que va a poder alunizar, donde se espera que la primera mujer astronauta pueda caminar sobre la superficie del satélite.

"Los acuerdos de Artemis tienen intenciones pacíficas, buscamos ayudarnos mutuamente y va a ser con propósitos internacionales", aseguró.

En su respuesta a los periodistas, el director de la NASA aseguró que Estados Unidos se encuentra "en una carrera espacial" en la actualidad con China y explicó que hay una diferencia de criterios con respecto al país asiático en los propósitos de los viajes a la Luna.

"Hay una carrera espacial entre China y Estados Unidos. Sabemos gracias a nuestros telescopios y a nuestras naves que orbitan la Luna que hay agua en el Polo Sur de la Luna. Si hay agua en abundancia, entonces tenemos hidrógeno y oxígeno, es decir, tenemos combustible para cohetes. Y por eso China anunció que va a ir al Polo Sur. Nosotros vamos al Polo Sur en una misión que va a ser internacional, es una misión con fines pacíficos para toda la humanidad. Ustedes decidan cuál es el objetivo de China, yo no se los voy a decir", dijo Nelson en declaraciones a la prensa en el salón principal de la Residencia.

El expiloto de la Marina estadounidense y ex oficial de inteligencia David Grusch declaró bajo juramento en el Congreso que Estados Unidos había rescatado "restos biológicos no humanos" de objetos voladores no identificados (ovni) que mantiene ocultos en lugares estratégicos.

Al ser consultado por estas afirmaciones, Nelson aseguró que "vamos a ver esto desde un punto de vista científico" y comentó que hay un equipo trabajando al respecto.

"Tenemos nuestros sensores que recogen información y tenemos una docena de científicos muy prominentes que están deliberando en este momento y a fines de este verano van a informar al respecto. Así que voy a esperar hasta ese informe", indicó el director de la NASA.

"El universo es muy grande, los científicos ya nos dijeron con bastante precisión que la probabilidad es de uno en un trillón de que haya otra Tierra como nuestro planeta que pueda crear vida", explicó.

Por último, Nelson se mostró preocupado por el cambio climático y recalcó que "necesitamos salvar el planeta Tierra".

"La NASA no es solamente una agencia espacial, sino que también es una agencia climática. Nosotros tenemos 25 satélites en órbita en este momento que están mirando la tierra, obteniendo los datos. Estamos instalando cuatro grandes observatorios en los próximos diez años, y todo eso nos va a dar información tridimensional de qué es lo que está sucediendo en la Tierra", afirmó el director.

"Nosotros sabemos que la Tierra se está calentando y si vamos a hacer algo al respecto hay que saber específicamente qué es lo que está sucediendo", agregó y sostuvo que toda la información recabada se puede ver en tiempo real en la web de la NASA.

Fuente: Télam

Noticias relacionadas: