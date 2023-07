Llaryora ratificó sus dichos: "No me vengan a dar clases de gestión"

"Me da bronca, vienen acá y te dan lecciones de gestíón. Ellos no ponen ni el precio del colectivo", aseveró Llaryora.

"Me da bronca, vienen acá y te dan lecciones de gestíón. Ellos no ponen ni el precio del colectivo", aseveró Llaryora. Foto: Gobierno de Córdoba

En el marco del recorrido del gobernador Juan Schiaretti junto al intendente Martín Llaryora y el viceintendente Daniel Passerini en Barrio "El Progreso", el gobernador electo de Córdoba ratificó sus dichos sobre "los pituquitos de Recoleta", aunque sin reiterar la frase que tanta polémica causó en Buenos Aires.

El actual intendente habló sobre el enojo del AMBA tras su discurso del pasado domingo en el bunker de Hacemos Unidos Por Córdoba tras la victoria de Daniel Passerini "Los que tenemos que estar enojados somos nosotros, los del interior del país, con un sistema de reparto totalmente injusto. Tenemos que pagar cuatro veces más de colectivos, más de luz, retenciones,la empresa de agua y cloaca que solo le presta servicio al AMBA...", ratificó Llaryora. "Tenemos que pagar polícias federales que se la quedan los de AMBA".

Además, el actual gobernador electo se refirió a apuntar a un país federal y no una Argentina unitaria. "Tuvimos dos gobiernos uno de Cambiemos y otro del Kircherismo y ninguno cambió nada. ¿Por qué pagamos retenciones si ellos no lo hacen? Para poder crecer necesitamos un país federal. Me da bronca, vienen acá y te dan lecciones de gestíón. Ellos no ponen ni el precio del colectivo", aseveró Llaryora.

Por su parte, el precandidato a presidente Juan Schiaretti habló sobre los dichos del actual gobernador electo y se centralizó en su bandera de campaña sobre el país federal que promete como precandidato presidencial con miras a las PASO. "El país es unitario. No puede ser que la luz cueste menos en Buenos Aires porque todos los del interior lo subsidiamos a través del Estado Federal. El subsidio a transporte queda en 85% alla y 15% en el interior. No puede ser que le paguemos el agua y las cloacas", afirmó Schiaretti.

Llaryora y su alusión a Illia

Durante la tarde, Martín Llaryora también se expresó a través de las redes sociales. Al respecto escribió: "A algunos no les gustó el modo en que pronuncié mi discurso. Me quedo con una frase del General San Martín: ´Hace más ruido un solo hombre gritando que cien mil callando´", comenzó diciendo en su hilo de Twitter.

A algunos no les gustó el modo en que pronuncié mi discurso. Me quedo con una frase del General San Martín: "Hace más ruido un solo hombre gritando que cien mil callando". pic.twitter.com/E36XqSUBpm — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) July 26, 2023

Y siguió: "Forjemos un país federal, salgamos del centralismo de los últimos gobiernos y comencemos a mirar al interior del país. Construyamos una Argentina con equidad en la distribución de sus recursos".

Por último, finalizó: "Traigo también al recuerdo una frase de Don Arturo Illia: ´No les tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender´. Como siempre se puede aprender y mejorar, dejen sus comentarios, los leo".