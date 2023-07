"Los que tienen el poder desalientan la participación", reclamó Luis Juez

El referente provincial de JxC, también cuestionó la comunicación de la Junta Electoral sobre la falta de sanción a quienes no concurran a las urnas.

Luis Juez, el referente provincial de Juntos por el Cambio (JxC), emitió este domingo su voto y también llamó a los cordobeses a participar de las elecciones.

En declaraciones a la prensa, cuestionó a la Junta Electoral por los comunicados en los que aclaró que no habrá multa para quienes no vayan a votar, "desalentando a la participación".

"Hay que decirlo con toda sinceridad, los que tienen el poder desalientan la participación porque les interesa que los participen sean los que puedan mover el aparato", cuestionó el ex candidato a gobernador.

Este domingo a poco de abrirse los comicios en Córdoba capital, Juntos por el Cambio brindó una conferencia de prensa donde cuestionó a la Junta Electoral: “Hace mucho que no se veía una cosa así, que una junta electoral municipal le diga a los cordobeses 'miren, no los vamos a multar si no van a votar', detalló Juan Negri, jefe de campaña del candidato a intendente Rodrigo de Loredo.

