De Loredo: "Les estamos sacando la mayor diferencia que jamás pensaron"

En un multitudinario acto en el estadio Atenas, el candidato a intendente por Juntos por el Cambio, Rodrigo De Loredo, encabezó junto a su compañera de fórmula Soher El Sukaría se dirigieron a la militancia con un fuerte discurso contra el oficialismo.

Luego de una alocución y presentación de la candidata a viceintendenta, De Loredo pisó el escenario pasadas las 20.30 augurando un "batacazo" el domingo 23 en las urnas.

"Nos tiraron piedras, nos ladraron como perros y no nos movimos. Lo hicimos todo a nuestra manera. No van a poder parar esta alegría, estas ganas", aseveró De Loredo con un discurso enérgico. Ante una plantea donde destacó y agradeció la presencia de Luis Juez, Oscar Aguad o Mario Negri, el candidato a intendente señaló que las encuestas lo dan como ganador desde el inicio de la campaña.

"Empezamos ganando y nos mantuvimos arriba todo el tiempo. Corrieron atrás de nuestras iniciativas, y hoy jueves les estamos sacando la mayor diferencia de lo que hubiesen jamás pensado ellos en Córdoba", dijo ante la euforia de los militantes de Juntos por el Cambio.

De Loredo no olvidó agradecerles a los partidos que integran la coalición "por saber superar cualquier diferencia y mezquindad" y a los dirigentes nacionales "que nos honraron con su presencia y vinieron a validar nuestras propuestas" como Maurico Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales y Martín Lousteau. "Ellos comprendieron que a Córdoba se la ayuda, pero se la escucha", señaló.

"El triunfo del domingo no sería el mismo si no hubiésemos tenido que atravesar todas las dificultades que tuvimos", dijo posteriormente y apuntó a que "dos gobernadores" (por el actual y el electo) "se juntaron" en contra de sus propuestas y sus acciones de campaña.

"El primer objetivo que se plantearon fue persuadir a la gente que se quede en sus casas y no vaya a votar. Y lo hicieron fragmentando las elecciones en cinco fechas: gobernador, intendente, PASO, primera vuelta y segunda vuelta. Pusieron estos comicios en plenas vacaciones de invierno. Ahora difunden por todos lados que no habrá sanciones para quienes no vayan a votar. Tampoco escuché en ningún momento a la Junta Electoral Municipal diciendo dónde y cómo se vota", enumeró De Loredo. Sin embargo, acotó: "No hemos respondido a un solo insulto ni a un solo agravio, no nos hemos movido de nuestros ejes".

Es por eso que dirigió su discurso a instar a los adultos mayores, a "aquellos que peinan canas" a que "vayan a votar con todas sus fuerzas el domingo". De la misma forma, les habló a los jóvenes, para señalarles que quedarse en sus hogares no será un acto de rebeldía, porque es justamente lo que los gobernantes quieren que hagan. "Tenés que saber que hay un sistema que gobierna hace años y que está cómodo y a gusto que te quedés en tu casa. Eso es lo que quieren: que no vayas a expresar tu voluntad de cambio", les advirtió.

En tanto que, a los "humildes", les recomendó tomar los bolsones de ayuda y subir a las Trafics que los lleven a votar, pero les recomendó: "No dejen en las urnas su dignidad: voten con el corazón". Y por último, a "los indiferentes", les pidió "que nos tengan fe".

Tras mencionar las gestiones que supieron hacer los fallecidos intendentes radicales Ramón Mestre y Rubén Américo Martí, De Loredo ofreció "darle un futuro a la ciudad de Córdoba para que sea la número uno de la Argentina".

El último tramo del discurso se lo dedicó al oficialismo provincial y municipal. "Les queremos decir: por sus agravios, por sus difamaciones, por los ataques de sus militantes, los perdonamos. Por la angustia de mi familia y por mis lágrimas, también los perdonamos. Pero no le vamos a perdonar a nadie que con un discurso extorsivo se quieran arrogar la sumatoria del poder público. Los cordobeses sabemos del autoritarismo y también de la rebeldía", les advirtió.

Y cerró con una arenga a los presentes: "A militar, a persuadir, que quedan 3 días. El 23 de julio le metemos una paliza al PJ en la ciudad y empieza a cambiar la Argentina", sentenció. Y es con esta última frase que confirmó que las miradas de los dirigentes nacionales están puestas en estos comicios, ya que posiblemente un resultado a favor de JxC será capitalizada por los precandidatos presidenciales en las PASO del 13 de agosto.