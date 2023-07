La carpa “monstruo”, la novedosa atracción en el lago de Embalse

Especial para La Nueva Mañana

El 7 de julio pasado, Gabriel y Joaquín Chaves habían ido al lago de Embalse a pescar. Una práctica padre-hijo que los une hace años, desde que “Tatín” era un niño. Llegaron a la orilla del embalse cerca de las 13.30, con la paciencia necesaria, sabiendo que el horario de mayor pique siempre suele ser entre las 16 y las 18.30. Estaban recogiendo las cañas para renovarles la carnada. Ya estaban en horario de pique. Gabriel estaba sacando una caña y Joaquín esperaba con los maíces listos para ponerlos en el anzuelo. Cuando va a hacer el movimiento para agarrar el anzuelo, sienten el ruido del freno del reel y la caña que estaba al lado izquierdo se estaba doblando. Fueron corriendo, rápido, a agarrarla y empezar una lucha delicada para sacar lo que el lago cordobés les proponía. Ocho, nueve, diez, quince minutos, quizás más, hasta que salió: una carpa “monstruo” de 16,300 kilos y poco más de un metro de largo.

“Jamás hubo carpas tan grandes”

Joaquín es embalseño y un apasionado conocedor del mundo de la pesca, y en dialogó con LA NUEVA MAÑANA explicó: “Hace aproximadamente 40 años están las carpas en nuestro lago de Embalse, pero jamás hubo carpas tan grandes. Hará 10 años que empezaron a salir en cantidad las carpas de este tamaño”. No fue la primera vez que esta dupla de las sierras cordobesas pesca una carpa “monstruo” – así han sido bautizadas-, pero sí, la de la escena relatada fue la vez que sacaron la más grande.

Se las empieza a llamar así cuando han superado los 9 o 10 kilos. Una carpa promedio, que se pesca en distintos lugares del país, ronda entre los 2 a 4 kg. En tanto, en Embalse, la carpa promedio comienza en los 5Kg.

El valle de Calamuchita ofrece paisajes por doquier, tanto al amanecer como en el atardecer, con las sierras de fondo. Por eso los amantes de la pesca son atraídos por este lago que, además, ofrece este tipo de retos. Y estas carpas “monstruos” están acaparando la atención. Hay muchas zonas en este lago artificial -el más grande de la provincia- donde se pueden encontrar estos ‘bichos’. A propósito, Joaquín cuenta: “Lo divertido de la pesca también es buscar lugares y recorrer hasta que encontrás el sitio donde podés hacer la pesca de tu vida”.

- ¿Cómo se pescan este tipo de carpas?

- La forma de pescarlas normalmente es de fondo, ya que la carpa es una especie que se alimenta en el fondo de los lagos, ríos, lagunas. Al ser herbívoras, pueden comer algunos crustáceos, algas, semillas y cosas que se pueden encontrar en las profundidades. En algunos casos incluso suelen picar con lombrices. La primera vez que pesqué una “carpa monstruo” fue hace dos años y la sensación del pique y pelea del pez es único, porque tiene una potencia y energía diferente a las de menor tamaño. Sin dudas desde ese momento me enamoré aún más de estos peces. Te decía, las formas de pescarlas son varias, desde maíz seco o hervido con sabores. Puede ser esencia de vainilla, jugo en polvo del gusto que quieras. También se utilizan harinados y masas con condimentos del gusto que uno les quiera dar, preferiblemente salado o dulce. Nosotros usamos líneas de fondo con un anzuelo, o dos como mucho, donde encarnamos con maíz remojado de varias horas y hervido una media hora con agua y esencia de vainilla.

Un ritual

Cuando Joaquín habla de pesca y sus métodos se apasiona. Su papá Gabriel le enseñó a pescar cuando tenía 6 años. Y desde entonces le dedicó sus buenos tiempos a esta práctica. Con sus rituales, sus vivencias, sus recuerdos, sus logros, sus derrotas, sus tardes de frío o noches sin estrellas. “Dependiendo la pesca que vayamos a hacer, y a donde vayamos a pescar, planeamos todo. Desde equipamiento, cuántas cañas llevar, qué cañas llevar, qué reeles, qué carnadas. Una vez ya pescando y más si es con algún ser querido que compartís la pasión, son momentos únicos e imborrables los que se pasan”, explica el embalseño, que acaba de crear un cuenta de Instagram para contar sobre esta pasión: @jyg.pesca.

“Sacar tu foto para el recuerdo y que vuelvan a su hábitat natural”

La lucha entre el hombre y el pez ha provocado novelas inolvidables y relatos orales únicos. Hasta Los Simpson le dedicaron un capítulo. Tiene condimentos únicos. La pesca de la carpa “monstruo” tiene esas connotaciones. “Tatín” habla de delicadeza y explica: “¿Por qué con mucha delicadeza? Porque utilizamos equipos de cañas y Reeles livianos para una mayor sensación al momento de la pelea del pez. Normalmente la carpa se pesca con equipos más rígidos, porque es un pez muy fuerte, pero a nosotros nos gusta pescarlas con este tipo de equipos livianos”.

La adrenalina, el vértigo, la alegría, las fotos, los abrazos, las sonrisas y decenas de instantes y emociones tras la captura. Pero luego, tras unos minutos, la carpa es devuelta a su lugar. “El porqué las devolvemos es una pregunta que con mucho gusto respondo cada vez que me la hacen. Hace ya muchos años nuestra zona de Calamuchita es muy castigada por la pesca ilegal. Por eso, junto con mi papá, mi maestro pescador, nos nace eso de no quitarle al lago esa vida que aún sigue teniendo, a pesar de la pesca furtiva. Siempre cuidamos las especies que tiene nuestro hermoso lago de Embalse. No hay sensación mejor que disfrutar este tipo de peces tan grandes, sacar tu foto para el recuerdo y que vuelvan a su hábitat natural”.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]