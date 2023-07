Se encendieron las alarmas por la tenencia de perros peligrosos

Especial para La Nueva Mañana

TRAS UN ATAQUE MORTAL

En mayo del 2023 se reglamentó mediante la ordenanza número 13.321 el Registro Municipal de perros Potencialmente peligrosos dependiente del ente BioCórdoba. Este registro se gestiona por medio de una aplicación digital denominada “Huella Animal”, donde los ciudadanos inscribimos a los animales para efectuar solicitudes y reportes. Aquí no sólo se ingresan perros potencialmente peligrosos sino cualquier mascota de compañía. Esta última es de carácter voluntario. La app genera un carnet único, envía información sobre tenencia responsable y permite enviar alertas si la mascota se extravió o se escapó. Sobre este punto, la aplicación notifica a las personas que viven cerca del radar donde se habría perdido la mascota para advertir y colaborar en la búsqueda. Se accede a través de la cuenta de Cidi y también se pueden radicar denuncias en caso que no se cumplan con las condiciones que establece la ordenanza en cuanto a la seguridad tanto del perro como de las personas. El trámite también puede efectuarse de manera presencial en los Centros de Control y Reproducción de Animales de compañía.

“El 85% de los registros de canes potencialmente peligrosos han sido posteriores al hecho del lunes pasado”

Desde el lanzamiento de la misma recibieron denuncias en las que se instó a los dueños a mejorar las condiciones y en caso del no cumplimiento, proceder a la multa.

El domingo pasado tuvimos que lamentar una víctima de 15 años que fue atacada por dos perros de raza dogo en barrio Estación Flores. Los perros que atacaron a la joven no formaban parte de este registro municipal. El hecho conmocionó a toda la sociedad e instaló el debate acerca de la tenencia de perros de razas potencialmente peligrosas.

Estadísticamente se evidenció un aumento en la inscripción de mascotas en el registro municipal. Desde la reglamentación de la ordenanza, se reportaron 1.596 animales de compañía y 217 animales potencialmente peligrosos. “El 85% de los registros potencialmente peligrosos han sido posteriores al hecho del día lunes”, explicó Gastón Citati, director de Fauna Doméstica del Ente BioCórdoba, en una entrevista con La Nueva Mañana.

Citati: “El perro tiene que salir, tener su esparcimiento y demás, pero tiene que ser un paseo controlado. No es te abro la puerta y que haga lo que quiera”.

“No nacen peligrosos”

La potencialidad no tiene que ver con el temperamento del animal sino con el caudal de daño que puede producir ante determinada situación. Generalmente son los animales más chicos los que muerden, pero el daño que producen es mínimo. Marisa Morales es psicóloga y trabaja con animales. En diálogo con La Nueva Mañana explicó en este sentido que un perro no es peligroso en términos de su agresividad salvo que esta sea producto de su educación. “No nacen peligrosos, hay condiciones físicas como el tamaño de su mandíbula, de su cuerpo que puedan ocasionar que las señales de advertencias no sean leídas y finalmente el perro ataque, provoque más daño. Pero en sí mismo los perros son animales que evitan el conflicto y hay una heterogeneidad de señales que emiten estos para evitar los problemas”, argumentó la psicóloga.

A nivel provincial, en 2009, se sancionó la ley 9.685 sobre la circulación en la vía pública y la tenencia de perros potencialmente peligrosos. Uno de sus artículos determina que para poder conducir a un perro en la vía pública debe tener una correa o cadena y bozal. Esta aún no está reglamentada. Marisa explica que la ley provincial también hace hincapié en campañas de concientización, de educación y sensibilización. El artículo 11 de la reglamentación municipal establece que se promoverá de información acerca del potencial riesgo de los animales mediante campañas masivas con especial atención en los establecimientos que presten servicios profesionales veterinarios. Pero sigue siendo insuficiente.

Sobrepoblación: existe una sobrepoblación de perros en relación a la cantidad de habitantes de Córdoba; hay un animal por cada 2,5 habitantes y la medida mundial es uno cada cuatro.

Tenencia responsable, cruza y sobrepoblación de perros

“Históricamente no se ha trabajado; son muchos años de no haber abordado este tema. Lo que nos ayuda a medir la responsabilidad es si el animal está castrado o no. Hoy desde el ente BioCórdoba se abrieron centros y hemos incrementado casi un 500% la cantidad de castraciones que se hacen por día”, dijo el director de Fauna Doméstica.

Citati explica que una de las grandes preocupaciones radica en las mascotas que cuentan con un hogar, dueño, buena alimentación pero que está en la calle. Argumentó que estos cuentan con una salud reproductiva mayor a la de un perro que se encuentra en situación de calle desde hace mucho tiempo. “Hay que romper con el paradigma de que el perro tiene que estar en la calle. El perro tiene que salir, tener su esparcimiento y demás, pero tiene que ser un paseo controlado. No es te abro la puerta y que haga lo que quiera”, fundamentó.

Desde el ente BioCórdoba aseguran que existe una sobrepoblación de perros en relación a la cantidad de habitantes de Córdoba. Hay un animal por cada 2,5 habitantes. La medida mundial es 1 cada cuatro. En Latinoamérica es habitual.

La cruza de animales es una práctica muy recurrente y que atenta contra la seguridad de las mascotas y de quienes la rodean. Debe ser una actividad que esté supervisada por un profesional de la materia y en establecimientos aprobados para este tipo de casos. No existe regulación al respecto. La psicóloga enfatizó en que no debería existir la cruza particular de estos animales. “Hay ciertas características genéticas que se exacerban en las cruzas por lo tanto es necesario regular la reproducción y la cría. Los factores genéticos y de educación los convierten en animales que pueden generar mayor daño”, dijo en este sentido Marisa.

Vecinos denuncian entrenamiento de perros en el Parque de los Niños Urbanos

A pesar de que la ordenanza municipal, reglamentada hace un par de meses, prohíbe en su artículo 9 explícitamente el adiestramiento de perros “con fines de aumentar y reforzar su agresividad”, un grupo de vecinos que suele frecuentar el Parque de los Niños Urbanos, frente al aeropuerto, ha denunciado a este medio la presencia de personas que utilizan el lugar para entrenar a perros de raza, especialmente el Ovejero alemán.

“Generalmente vienen los sábados a la mañana. A veces vienen dos camionetas y otras veces se suman más vehículos. Tienen a los perros en una especie de jaulas y cuando los bajan comienzan a entrenarlos en el medio del parque. Utilizan algo como un látigo para hacer ruido, se ponen unos protectores en el antebrazo y el perro ataca y los muerde ahí sin soltarlos. A nosotros nos da miedo y siempre optamos por regresar a casa , le dice a LNM Martín, que junto a su esposa y dos hijos visitan casi a diario el parque para hacer actividades físicas.

“También sabe venir otra gente con perros de raza, tres o cuatro perros, y los suelta a todos mientras corren al lado de ellos. Nosotros les decimos que tiene que usar correa, pero generalmente recibimos insultos por parte de los dueños”, agrega Martín, que nos envió fotos a nuestra redacción para documentar lo que denuncia.

“Mucha gente utiliza las razas grandes por una cuestión de seguridad”

Elegir perros de determinada raza por seguridad no es una buena medida dada la peligrosidad a la que se expone a la familia y a los ajenos a la misma. Sin embargo es un recurso que muchas personas utilizan en su vida diaria. Ahora bien, qué sucede si ese perro se escapa o si alguien ingresa al espacio donde habita el perro.

Trinidad salió a pasear porque estaba aburrida. Su familia salió a buscarla, pero no la encontraron. Denunciaron a la policía y allí les comunicaron que una persona había sido atacada por unos perros cerca de la zona. La atendieron en el Hospital de Urgencias. Los dogos le rompieron dos arterias. No resistió y falleció de un paro cardíaco. A los perros los sacrificaron.

Según el testimonio de los vecinos, estaban en alerta porque sabían de la existencia de estos dos animales presuntamente peligrosos. Judicialmente hay registro de advertencias al dueño de los dogos. ¿Qué sucedió con eso? ¿Se pudo prevenir el desenlace fatal?

El caso de Trinidad es uno de tantos. Muchas personas son atacadas por perros.

Es sumamente importante repensar en los requisitos que hay que tener en cuenta al momento de incorporar un perro al hogar. Además incluir en las prioridades las condiciones que son necesarias para garantizar su expectativa de vida. “Todos deberían tener un veterinario de cabecera que nos ayude con respecto a las cuestiones en el comportamiento, el esparcimiento, el espacio que necesita el animal, entender las particularidades del mismo. Hay mascotas que no pueden convivir con niños o con otros animales, etc. Toda esa información se las va a brindar un veterinario”, concluyó Citatis.

Cuáles son las razas consideradas peligrosas

La Ordenanza 13321, que se sancionó en diciembre de 2022, en su artículo 3 describe las razas consideradas como potencialmente peligrosas: rottweiler, pitbull terrier, dogo argentino, filabrasileño, american staffordshire, staffordshire bull terrier, mastiff, bullmastiff, dogo de Burdeos, mastín napolitano, bull terrier, presa canario y akita inu.

Además, los perros alcanzados por la ordenanza deberán ser paseados con una correa o con pretal de material resistente no superior al metro y medio (1,5 metro), con su correspondiente bozal tipo canasta, y en ningún caso podrán ser paseados por menores de dieciocho (18) años en la vía pública.

