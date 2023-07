Coparticipación: continuaron las audiencias por el fallo de la Corte

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados continuó con el análisis del fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires, en el marco de una nueva reunión con la presencia de exfuncionarios nacionales y fiscales de Estado de diversas provincias.

Fuentes parlamentarias adelantaron que los diputados podrían resolver citar para la próxima reunión de la comisión el martes 1 o el jueves 3 de agosto al exministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D'Alessandro y a Silvio Robles, estrecho colaborador del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

Los legisladores buscan comprobar si existió "connivencia" entre el Gobierno de la Ciudad y los integrantes del máximo tribunal antes de dictar el fallo sobre coparticipación que benefició al distrito porteño.

Las audiencias de la comisión que preside Carolina Gaillard, del Frente de Todos (FdT), se retomaron pasadas las 13 con la presencia de la presidenta del Banco Nación y exsecretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, en tanto que el Procurador General de la Ciudad, Gabriel María Astarloa, justificó su inasistencia y pidió reprogramar su convocatoria.

Al inicio de la reunión, la comisión avaló un pedido del diputado del FdT Rodolfo Tailhade para solicitar la convocatoria como testigo a Alejandro Otero, actual funcionario de la AFIP, el funcionario que expuso en el Senado sobre el traspaso de los fondos de coparticipación.

En tanto, se acordó pedir a la Corte un informe sobre la circulación del fallo del máximo tribunal sobre coparticipación y si se realizó un peritaje técnico de los expedientes de los decretos, así como su motivación.

Batakis aseguró "no hay fundamentos ni informes técnicos que expliquen los incrementos" establecidos por decreto del Gobierno de Mauricio Macri de 2016 que dispuso aumentar del 1,4 al 3,75 el porcentaje para la Ciudad en materia de coparticipación.

"Nosotros presentamos un informe técnico y pruebas y cuando fuimos a buscar antecedente de la gestión de Macri no había siquiera los motivos por los cuales se aumenta. Tiene que venir un segundo decreto que corrige una omisión de información para aclarar por qué se había hecho el incremento", aseguró la funcionaria, al sostener que "hubo excesos de recursos a la Ciudad".

En esa línea, Batakis dijo que "lo que hizo la gestión de Macri de poner en el índice de coparticipación una transferencia de recursos es generar una nueva desigualdad respecto de las provincias, porque las provincias reciben sus transferencias sin que se especifique para qué gasto son" y puso de relieve que "el régimen de coparticipación federal no tiene como objetivo cubrir transferencias de una misión o función".

"Esta transferencia claramente es infundada y hubo exceso de recursos al Gobierno de la Ciudad", afirmó la funcionaria, quien sostuvo que "la transferencia del Gobierno nacional al Gobierno de la Ciudad excedía el presupuesto propio del Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad".

Ante un pedido del diputado del FdT Leopoldo Moreau, la exsecretaria de Provincias dijo que Robles, mano derecha de Rosatti, participó de la primera parte de la audiencia realizada en marzo de 2022 por la coparticipación como asesor del ministro de la Corte.

Batakis realizó un plano detallado de la ubicación del asesor en la sala de audiencias, a pesar de no estar consignada su presencia en el acta de esa reunión.

Moreau dijo que Robles fue "deliberadamente excluido de esa acta, no hay otro funcionario que haya sido excluido", al sostener que "por eso creemos que esa acta carece de validez".

El diputado del PRO Alvaro González le preguntó a Batakis si como presidenta del Banco Nación había sido notificada del fallo de la Corte.

La funcionaria aclaró que esa entidad "no fue notificada porque es un agente financiero y no es parte" de esa medida, aunque dijo que está "cumpliendo con toda la normativa por la cual se están transfiriendo los fondos. Nosotros no somos los dueños de los recursos".

Ante un planteo de la oposición que acusó al Gobierno nacional de no cumplir con el fallo de la Corte, Gaillard aclaró que "el fallo fue recurrido. Por eso, el recurso suspende los efectos y no se puede cumplir con una medida que esta recurrida".

A la reunión iban a concurrir el secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Daniel Rodríguez, y por las provincias los fiscales de Estado de La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Santa Cruz.

Se trata de la segunda reunión de la comisión para investigar si los jueces de la Corte Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rozenkratz incurrieron en mal desempeño al dictar la cautelar pedida por la administración porteña ante la redistribución de fondos dispuesta por el Gobierno nacional.

La citación de estos funcionarios fue resuelta en la última reunión de la la comisión, desarrollada la semana pasada, cuando se dispuso además convocar a Rogelio Frigerio, exministro del Interior del Gobierno de Macri, para después de las elecciones generales del 22 de octubre, ya que es precandidato a gobernador de Entre Ríos por Juntos por el Cambio (JxC).

También, en esa última audiencia, se dispuso que se realice una huella de voz del exministro D'Alessandro, para comprobar la veracidad de los chats que se viralizaron y que podrían demostrar la eventual "connivencia" entre el Gobierno de la Ciudad y los integrantes de la Corte.

Fuente: Télam

