Juicio político a la Corte: por la coparticipación, citan a Rogelio Frigerio

La comisión de Diputados comenzó a analizar el fallo del máximo tribunal que benefició a la Ciudad de Buenos Aires y citó a ex funcionarios.

La Comisión de Juicio Político dispuso citar al ex ministro del Interior Rogelio Frigerio. Foto archivo: NA

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados inició este jueves el análisis del fallo de la Corte Suprema sobre coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires y resolvió citar a una serie de exfuncionarios, entre ellos a Rogelio Frigerio, ministro del Interior del Gobierno de Mauricio Macri, y que, además, se realice una huella de voz de Marcelo D'Alessandro, ex ministro de Justicia y Seguridad porteño.

El cuerpo de trabajo parlamentario que preside Carolina Gaillard (Frente de Todos) aprobó también una ampliación de prueba para que se cite en la próxima reunión a la ex ministra de Economía Silvina Batakis y al Procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa, así como a funcionarios del Ministerio de Economía que intervinieron en las audiencias de conciliación por el tema.

La comisión investiga si los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rozenkratz incurrieron en mal desempeño al aceptar la cautelar promovida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ante la redistribución de fondos dispuesta por el Gobierno nacional.

Al abrir la reunión, Gaillard precisó que Maqueda, que había sido citado para esta reunión, no concurrió y tampoco presentó su informe por escrito para responder sobre los 14 cargos que se le formulan "provisionalmente", a raíz de los testimonios sobre presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn).

"La no presentación del informe de Maqueda no obsta a que continúe el procedimiento. Vamos a proceder a la acusación correspondiente a mal desempeño contra Maqueda por la obra social", aseveró la diputada del FdT, quien dijo que "él tenía la oportunidad de hacer referencia a esos cargos pero no lo ha hecho".

Durante la reunión los diputados aprobaron citar para después de las elecciones generales a Frigerio, ex ministro del Interior del Gobierno macrista y actual precandidato a gobernador de Entre Ríos, a partir de un planteo del diputado Marcelo Casaretto (FdT-Entre Ríos).

Desde la oposición, en tanto, el diputado de JxC Juan Manuel López (CC) rechazó la convocatoria a Frigerio, al sostener que "no se puede citar a una persona que tuvo una actitud no muy común que es renunciar a una banca para hacer campaña y que está compitiendo para el 13 de agosto, de una provincia de la que es oriundo también el diputado".

