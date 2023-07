Ataque de los perros dogos: la tía de la joven fallecida pidió justicia

Tras confirmarse la muerte de una adolescente de 15 años que fue atacada por dos perros dogo en barrio Estación Las Flores de Córdoba, familiares y vecinos de la víctima realizaron diferentes declaraciones a medios radiales y televisivos, contando su impotencia ante lo ocurrido.

La tragedia ocurrió pasado el mediodía de este domingo, cuando Trinidad (15), salió a caminar por el barrio paseando dos perritos de su tía, con la que vive.

La chica fue sorprendida porlos perros que la atacaron causándole gravísimas heridas en especia en la zona del cráneo que terminaron causándole su muerte en horas de la madrugada de este lunes. Un hombre que intentó socorrerla también sufrió mordeduras, pero esta fuera de peligro.

Un vecino terminó matando a puñaladas los perros cuando ingresaron a otra vivienda de la cuadra para evitar que atacaran a su hija.

“Yo soy la tía y la tengo a cargo mío. Ella salió a caminar y pasear mis perritos. Ayer salió al mediodía y nunca volvió. Yo me preocupé mucho y salía a buscarla, pero no la encontré. Entonces llamé a la policía y ellos me dijeron que habían encontrado a cinco cuadras de mi casa a una niña atacada por perros pero que no pudieron identificarla”, le dijo Noelia, la tía de la joven a Canal 10.

Noelia contó que entonces que fue hasta el Hospital de Urgencias y allí pudo reconocer a su sobrina que estaba en muy mal estado de salud por las mordeduras de los dos dogos.

"Estaba muy mal, en estado crítico. Tuvo dos paros cardíacos porque los perros le perforaron dos arterias por lo que perdió mucha sangre. Le tuvieron que reconstruir la cara y las orejas, y todo lo que le ponían su cuerpito lo rechazaba”, aseguró conmocionada.

En medio del dolor, Noelia contó que durante la madrugada la llamaron desde el Hospital para decirle que “no había nada más que hacer y que fuera a despedirla” porque su estado era desesperante.

"Todo por culpa de esos perros y los dueños que son unos inconscientes que no supieron tenerlos como debe ser”, afirmó Noelia.

La mujer explicó hasta el momento los dueños de los perros no se han contactado con la familia ni con nadie y que en el momento del ataque ellos estaban de viaje. Según indicaron los vecinos, habían dejado los perros s cargo de una sobrina.

Los vecinos contaron que ya habian denunciado por la presencia de los perros. Foto: gentileza Twitter @leoguevara80

Otro de los vecinos contó que hubo varias denuncias por los mismos perros ante la Justicia por ataque de esos perros y que él tuvo que poner una reja en la casa para evitar que ingresen los animales.

Un grupo de vecinos y amigos de la familia de Trinidad, la adolescente que falleció por las heridas tras el ataque, realizaron en la mañana de este lunes una manifestación pacífica frente a la casa de los dueños de los perros pidiendo justicia por la joven.

“Le agradecemos a los vecinos que intentaron ayudar a Trinidad, pero no pudieron hacer nada. Son perros que estaban adiestrados para cazar y lo tenían acá en plena ciudad. Ya había muchas denuncias contra ellos y nadie hizo nada. Hoy estamos lamentando la muerte de Trinidad”, aseguró a Canal 10 uno de los entrevistados.

En tanto, a Canal Doce relataron que los propietarios de los perros estaban de viaje, pero ya regresaron y permanecen encerrados en su domicilio mientras se realizaba la manifestación.