Dos perros dogo atacaron a una nena de 15 años que murió este lunes

Una adolescente de 15 años falleció en la madrugada de este lunes a raíz de las heridas que le procaron las mordeduras de dos perros dogo que escaparo el domingo de una vivienda en barrio Estación Flores, en la zona sur de la ciudad.

Los canes atacaron a dos personas en la calle y fueron asesinados a puñaladas por un vecino que defendió a su hija.

El ataque ocurrió en horas del mediodía del domingo en calle Bucarest al 4800. Los animales escaparon de la casa de una pareja que estaba de viaje y había dejado a los perros al cuidado de su hija.

En la calle, los animales atacaron a una mujer y luego a un hombre que intentó alejarlos. Luego cuando mordieron a una niña de 15 años, uno de los vecinos los acuchilló hasta matarlos.

Su tía relató lo sucedido sumamente conmocionada a Radio Mitre Córdoba:“No entendemos lo que pasó. Ella salía a caminar, a sacar a dos perros de casa que tenemos, sola, vuelven los perros y ella no. Mi mamá me avisa, salió como a las 12 y salgo a buscarla 13:30″, relató.

“No la encontré y dijeron que los perros atacaron a una persona, no sabían quién era porque estaba muy mordida. Le mordieron dos arterias, eso hizo que ella perdiera mucha sangre y parte de la cara, la oreja le tuvieron que reconstruir, la cabeza también y no aguantó”, agregó.

La adolescente debió ser trasladada al Hospital de Urgencias con diagnóstico de traumatismo de cráneo y cervical, por lo que fue ingresada a cirugía y por su grave estado, en las primeras horas de este lunes dejó de existir, según informó Radio Mitre Córdoba.

La otra víctima del ataque, un hombre de 50 años, también debió ser asistido por varias mordeduras.

Otro caso de lesiones por las mordeduras de un perro ocurrió el mismo domingo en el barrio El Diquecito de localidad de La Calera, cuando otro dogo mordió a un chico de 12 años en calle Pan de Azúcar al 300. El niño fue atendido en el hospital de la mencionada localidad y está fuera de peligro.