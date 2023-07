De Loredo: "Voy a pedir la transferencia a la ciudad de 10 mil policías"

De Loredo no aplazó a la gestión de Llaryora: le puso un 6. Foto: Bolsa de Comercio

Este lunes, pasado el mediodía, en la Bolsa de Comercio de Córdoba se desarrolló el tradicional almuerzo de la institución. Con la presencia de un selecto grupo de empresarios y empresarias, las expectativas estuvieron centradas en el discurso del candidato para la intendencia de la ciudad Rodrigo de Loredo, de Juntos por el Cambio.

Guido Sandleris, “asesor estratégico” de la Bolsa de Comercio y ex presidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, fue el encargado de la introducción y se refirió a la “situación económica de aquí a las elecciones, en función de las últimas novedades políticas”.

Habló de los riesgos de la política hacia la economía. “El riesgo de una crisis política dentro del gobierno ha disminuido y por otro lado cierta declinación de Milei en las encuestas y crecimiento de Juntos por el Cambio”, sostuvo Sandleris, y esto “redujo la posibilidad de riesgos extremos” que podían repercutir en la economía.

La exposición de Rodrigo de Loredo

Tras las palabras del candidato a gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, la exposición más esperada, la del candidato a intendente en los comicios a celebrarse el 23 de julio.

El diputado nacional, con la ayuda de un PowerPoint, describió cuestiones del presupuesto municipal, los gastos, las transferencias de parte de la Provincia, y prometió reducir la estructura del municipio, incluida una reducción de las contribuciones de los cordobeses, si triunfa en la elección del 23 de julio.

Aseguró que cada 100 pesos que la Municipalidad recibe de la Provincia, 10 pesos son de “transferencias discrecionales”.

De Loredo aseguró que su aspiración es alcanzar el déficit cero y, aunque no descalificó totalmente a la gestión de Martín Llaryora (le puso un 6), fue muy crítico a la falta de transparencia a la hora de conocer los datos de la ejecución presupuestaria e hizo centro en el tema seguridad, prometiendo presentar un proyecto en la Legislatura para que la ciudad tenga jurisdicción en el manejo de la Policía.

La seguridad, una prioridad

El candidato de Juntos por el Cambio dijo que se prometieron 100 cámaras de seguridad y se pusieron 300.

“Es inaceptable que el intendente pueda prescindir del principal problema que tiene el cordobés, se trate de cualquier sector social. Ahora hablan de policía metropolitana, aunque falta el sidecar que prometieron, y lo celebro porque es un reconocimiento de lo que se debió haber hecho”, dijo De Loredo.

“Hay una creencia de pensar que la inseguridad afecta a quienes tienen mayor poder adquisitivo. Los barrios que no han logrado irse a urbanizaciones privadas y tener seguridad privada viven literalmente un calvario. Te roban todo. Me dicen en las recorridas: me robaron hasta las plantas, el perro”, graficó el legislador nacional.

Y siguió con el tema, prometiendo que pedirá la transferencia a la ciudad de 10 mil efectivos policiales. “Con la mayoría en la Legislatura, presentaremos un proyecto para que la Provincia transfiera la Policía y sea jurisdicción de la ciudad, que se transfieran 10 mil agentes, que nos puteen a nosotros, pero si tras 24 años no han resuelto el problema, por qué tengo que creer que ahora lo van a saber hacer”, enfatizó.

Y justificó su propuesta: “Tiene que ver con la cercanía de la conducción de las fuerzas policiales y las fuerzas de seguridad”.

Gastos en personal

Rodrigo de Loredo reconoció y valoró lo que llamó un “acierto” de la actual administración: disminuir los gastos corrientes en recursos humanos.

“Avanzaron en la reducción de la jornada laboral y se recortaron horas extras y extensión de jornadas, excepto en salud y educación, y está bien”, dijo.

Y a continuación tuvo una definición que genero un cerrado aplauso del auditorio: “No puede seguir el sector público con promedio de remuneraciones tres veces superiores a las del sector privado”.

Reconoció que “el gasto en personal cae en términos reales”, aunque aseguró que el resto de las erogaciones de la Municipalidad crece “por encima de la inflación”.

Los números que no se conocen

“Está muy difícil conocer los números del municipio. Las ejecuciones que se publican son atrasadas. No hay transparencia, uno debe andar artesanalmente construyendo las estimaciones”, aseveró.

Y se refirió a que hay entre 2.500 y 3.000 servidores urbanos, y 300 a 400 promotores de convivencia (estudiantes de abogacía o contadores). “Los pedidos de informes no se contestan”, y lanzó el gasto estimativo anual de estas contrataciones, “un costo de 700 millones de pesos”.

Respecto al recurrente discurso del oficialismo respecto a la importancia de trabajar en conjunto Provincia y Municipalidad, el candidato de Juntos por el Cambio dijo: “Tengo la obligación de llevarme extraordinariamente bien con el gobernador de que se trate, si es incluso Martín Llaryora. Lo digo por Córdoba”.