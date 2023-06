Luis Juez anticipó su jubilación tras ser derrotado por Martín Llaryora

Especial para La Nueva Mañana

“Voy a ser gobernador o nada”, le dijo a La Nueva Mañana hace días el entonces candidato de JxC que perdió las elecciones el domingo pasado frente a Martín Llaryora, actual intendente y gobernador electo de Córdoba por la boleta del oficialismo. Igual, la falta de eficacia de la Justicia Electoral para publicar los resultados de los comicios le sirvió a Juez para disimular su impotencia y jugar el juego que mejor le sienta: acusar y embarrar la cancha, llegando inclusive a pedir la impugnación del escrutinio provisorio, aunque después –fiel a su estilo- salió a reconocer que había perdido, cuando el trabajo de enturbiar la elección ya se había consumado. ¿Pero con qué fin lo hizo? Ensombrecer la victoria del peronismo y generar un clima de duda en la ciudadanía de cara a las elecciones municipales del próximo 23 de julio, donde competirá su socio De Loredo.

Ambos saben que no pueden bajar la guardia tras esta derrota porque cosecharían anticipadamente otro fracaso electoral en menos de un mes. Quedarse ahora con las manos vacías tras lograr el 54% de los votos en las legislativas de 2021 no le debe resultar agradable al actual senador, y no lo quiere ni pensar su colega radical; pero es posible que suceda y también es posible que todo tenga una explicación: la democracia no es una cuestión de expectativas electorales dictadas por números de consultoras que miden a favor del que mejor paga; ni tampoco los candidatos son dueños de una vez y para siempre de los votos que reúnen en un acto electoral. La democracia, en su anónima dinámica, sucede cada día, existe a cada momento y el voto popular la escribe en las urnas cada vez que elige. Y otra vez eligió, pese a la desazón de Juntos por el Cambio y de algunos sectores medios de la sociedad que creen que su voto vale más que el voto emitido en un barrio pobre. La taba cayó culo otra vez para Juez, que suma su tercera derrota en sus tres intentos por llegar a la Gobernación.

Mastica bronca pero sabe que perdió bien, aunque él esperaba perder por más. “Necesito un milagro para ganar”, le dijo a un medio nacional horas antes del domingo 25. Pero no hubo milagro: Llaryora lo superó por más de 50.000 mil votos. Es cierto, duele más la derrota cuando de las cenizas nace una ilusión inesperada que luego se deshilacha hasta desdibujarse del todo. Y penosamente para Juez sucedió de esa manera. Un sector del poder mediático cordobés, apenas finalizados los comicios sembró en la opinión pública una victoria de Juez que nunca fue. Mintieron. Y ahí comenzó a tomar cuerpo una “operación” que se quiso instalar por la oposición y sus medios amigos, alentada por un escaso margen entre los principales contendientes y, sobre todo, por las serias falencias que los responsables de la Justicia Electoral no pudieron resolver a tiempo. Nadie se animó a hablar de fraude porque la transparencia de los comicios nunca estuvo en duda, pero de todas maneras un ambiente enrarecido que se extendió como la niebla matinal no le dejó al ganador festejar una victoria legítima.

Ahora la vida sigue. El invierno ha llegado con vientos más templados que lo habitual, con jornadas apacibles, con tardes soleadas y tal vez con buenos momentos para descansar y disfrutar del tiempo libre, quizá ideales para programar las actividades que vienen tras el retiro. En fin, por suerte para Juez algo no se ha perdido: la butaca en el Kempes para ver al equipo de sus amores sigue ahí, como siempre. Y como buen compañero de aventuras, en un gesto de generosidad podría reservarle también un asiento a su amigo Rodrigo, por las dudas.

