Grabois y la interna con Massa: "El que gana, gana y el que pierde, acompaña"

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) Juan Grabois aseguró este jueves que "el que gana, gana y el que pierde, acompaña", en el marco de la competencia interna que mantendrá con el también postulante Sergio Massa, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto y no descartó que el ministro de Economía pueda ocupar ese mismo cargo en un eventual futuro gabinete si fuera él quien resultara electo.

"El que gana gana y el que pierde, acompaña", dijo Grabois esta mañana en una entrevista con El Destape Radio.

En ese marco, el dirigente social y abogado añadió que no descarta que, en caso de resultar ganador Massa, pueda desarrollar una función similar a la que hoy tiene en la actual gestión como ministro de Economía, en su eventual gobierno, siempre que "tenga una orientación política que no dependa de su ideología personal".

"¿Qué problema tendría yo en que sea mi ministro si hace lo que yo digo? Si lo mando a negociar a la Corte de la Haya y al FMI y a Brasil y el tipo se pone el casco argentino y deja la bandera roja blanca con estrellitas azules y defiende cosas que yo creo que tiene que defender, qué problema hay?", dijo Grabois y agregó: "Sería tonto no comprender que hay gente de derecha muy capaz".

También mencionó al periodista económico Alfredo Zaiat como un eventual ministro: "Representa una orientación que me gusta, aunque en algunas cosas por ahí tampoco estamos de acuerdo, como en la necesidad de la unificación monetaria con Brasil".

"El sistema tiene su candidato y no soy yo", admitió Grabois en referencia a la interna en el seno de Unión por la Patria.

"Vamos a tener una pelea contra un Goliat", dijo en referencia a Massa, de cara a las PASO, pero remarcó que sin embargo ambos tienen una posición común en cuanto al "proyecto inhumano de (Horacio Rodríguez) Larreta, (Patricia) Bullrich, etc".

En este punto, consideró que "no es lo mismo el contexto de UXP que el de JXC, porque en Unión por la Patria sea quien sea el candidato tiene límites, no puede avanzar por ejemplo con represión, en cambio, en JXC compiten para ver quién es más represor".

Grabois sostuvo además que le "molesta" que "algunos comunicadores sean más massistas que Massa" y que observa una "desvalorización" respecto de su propia precandidatura.

"Nosotros somos candidatos fuertes igual que Massa y Rossi, por eso la desacreditación y chicana barata que algún comunicador puede expresar para justificar su massismo molesta", ya que se pone a la fórmula del ministro, "como si fuese la única opción natural para los que seguimos el pensamiento estratégico de Cristina" Kirchner.

En tanto, sostuvo que su espacio representa "un voto útil porque en la medida que aumentemos el caudal electoral podremos fortalecer el poder político".

"Mientras más caudal electoral tenga la fórmula Grabois-Abal Medina, que algo tiene que ver con los hijos de la generación diezmada, al menos un poquito más que Massa, más parecido será el futuro gobierno a un gobierno nacional, popular, de orientación peronista, de justicia social. Eso si ganamos, que es lo que va a pasar, y sino, será para condicionar la orientación general del próximo gobierno", evaluó el precandidato.

Consultado sobre si sería parte de un eventual gabinete de Massa, Grabois respondió: "Hoy no, pero tampoco lo fui de Alberto porque yo tengo un proyecto distinto. Nuestro proyecto es de confrontación con los sectores económicos concentrados y el FMI. Es un proyecto de liberación y revolucionario en término de reforma social".

En este punto sostuvo que en caso de llegar a la Casa Rosada, su prioridad será la de "limpiar la mafia del poder judicial" y "suspender los pagos del FMI" y también nacionalizaría los recursos estratégicos "empezando por el litio y las tierras raras, y los combustibles".

"Planteamos el modelo de YPF, 51 por ciento público, el resto privado pero la rentabilidad tiene que quedar en manos del pueblo. No creo que Massa haga eso, me parece que su modelo es más parecido a lo que pasa en Jujuy. Todo está encerrado en la frase de Cristina de hace dos años cuando dijo que el crecimiento va a estar pero pidió que no se lo lleven cuatro vivos", añadió.

El dirigente social también propuso un "fondo del litio dedicado exclusivamente a la educación" y en materia de alquileres un "precio establecido por metro cuadrado por zona" y que "la propiedad ociosa pague un impuesto especial para que aumente la oferta".

Para contener el dólar propuso la "unificación monetaria con Brasil y luego con América Latina" y también evitar las "grandes rentabilidades de los supermercados que ya aviso, van a hacer lobby en contra nuestro".

"Van a tener que reducir sus márgenes de ganancias fuerte y también falta una política de direccionar el consumo a la economía regional. Hay muchas cosas que con autoridad política se pueden hacer para tener precios razonables", argumentó.

"La lucha por el cambio social no es para cobardes ni para pusilánimes sino para administradores de la realidad. Esta es la revolución para que todo cambie. No puede ser que el uno por ciento se lleve las ganancias. Hay que tener coraje y hay que limpiar el Poder Judicial de esta mafia corrupta e inoperante", concluyó.