Luis Juez: "Este domingo, necesitamos reventarles las urnas con votos”

En un acto realizado en la noche de este jueves en el Espacio Quality, Juntos por el Cambio cerró su campaña electoral con miras a los comicios del 25 de junio. Con discursos enardecidos, hablaron ante la militancia presente el candidato a vicegobernador Marcos Carasso, el candidato a intendente capitalino Rodrigo De Loredo, y cerró el aspirante a gobernador Luis Juez.

El primero en tomar el micrófono y abrir el acto fue Marcos Carasso, presidente de la UCR provincial y candidato a vicegobernador por JxC. En su alocución se refirió a quienes abandonaron JxC para sumarse al frente Hacemos Unidos por Córdoba, como Javier Pretto, Orlando Arduh y recientemente el ex intendente de Jesús María, Gabriel Frizza. Al respecto, se refirió a que "las únicas fotos que muestra el Peronismo son con las ´ratas´que se fueron de Juntos por el Cambio”.

Carasso recordó a dirigentes históricos del radicalismo como los gobernadores César Angeloz y Rubén Martí y hasta mencionó a Raúl Alfonsín. Y señaló que a pesar de algunas encuestas que circulan en los últimos días, no tenía duda que ganarán las elecciones porque "una amplia mayoría quiere que este ciclo de 24 años de peronismo se termine en Córdoba”.

Posteriormente, el candidato a intendente por la ciudad de Córdoba, Rodrigo De Loredo, reveló que desde el oficialismo están regalando colchones y bolsones en los asentamientos de la ciudad. Y señaló que con "ciertas actitudes que mostraron en la campaña, están demostrando que son la puerta del Kirchnerismo en Córdoba. Subestimaron a Juntos por el Cambio, al radicalismo, a Luis Juez y a todos los cordobeses”, manifestó el diputado nacional.

El discurso de Juez

El candidato a gobernador fue quien cerró el acto fustigando a Schiaretti y a Llaryora. "Hoy no estamos discutiendo el futuro de Luis Juez, sino de elegir a un gobernador con huevos que se pare y le de la dignidad que este pueblo está pidiendo”

Cuestionando el dinero que se gastó en pauta publicitaria, dijo que " la ciudadanía cordobesa que estaba dormida, golpeada, mancillada, se está despertando". Y comentó que muchos "se acostumbraron a aplaudir un nuevo puente, una ciclovía o un pavimento", pero aseguró que a él no lo verán inaugurar una cuarta vía de la circunvalación, sino combatiendo la inseguridad, y devolviéndole dignidad a los jubilados, los docentes y los trabajadores de la salud. "Nos han hecho creer que podemos valorar mas una plaza aún cuando te matan como un perro en las calles para robarte", señaló indignado.

Asimismo, describió las obras realizadas en la ciudad como "pura cosmética" y dijo que hay una Córdoba "que no muestran, que da vergüenza y de la que nadie quiere hablar”, haciendo alusión a lo que ocurren en localidades del interior provincial.

Para parodiar la "cosmética" que le atribuye a Schiaretti y a Llaryora, Juez tomó un gran globo celeste y pinchó con un alfiler. "Esto es el peronismo: 24 años de nada. Puro marketing. No me corran diciendo que hicieron la circunvalación, háblenme de lo que hicieron con los docentes, con la salud, con los abuelos"; dijo.

Y recordando las elecciones de 2007, donde Schiaretti ganó la gobernación por un escaso margen y Juez dijo que "se la robaron", repasó: “A mi me tocó ganar y que me robaran. También me tocó perder (ante José Manuel De la Sota). Este domingo me toca ganar”, aseveró con convicción. Para esto, le pidió a cada fiscal de mesa, que "nadie se levante del escrutinio sin el acta correspondiente".

"Los voy a esperar a cada uno de ustedes, No voy a festejar hasta no tener el último acta. Esta es una banda de ladrones y están desesperados. Esta película ya la vimos. Y este domingo, necesitamos reventarles las urnas con votos”, cerró Juez.