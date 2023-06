El papá de Alexa a Martín Llaryora: "Esperaba otra actitud de usted"

"No vamos a parar con mi familia hasta obtener justicia", dijo el hombre, ante la mirada atónita de todo el auditorio.

"No vamos a parar con mi familia hasta obtener justicia", dijo el hombre, ante la mirada atónita de todo el auditorio.

En el marco de la propuesta de saneamiento para el lago San Roque que el candidato a gobernador de Hacemos Unidos por Córdoba, Martín Llaryora, realizaba este martes en Carlos Paz; Gustavo Álvarez, el papá de Alexa, una de las víctimas sobrevivientes del choque en el camino a las Altas Cumbres protagonizado por Oscar González, pidió la palabra y respetuosamente le reclamó compromiso con el esclarecimiento del hecho.

Asimismo, le endilgó expresamente haber apoyado "abiertamente a Cristina Vidal", la esposa de González, quien recientemente se postuló para intendenta de Villa Dolores; y no haber recibido a las familias que sufrieron la tragedia vial.

Tras escuchar a Gustavo Álvarez, Llaryora se excusó en que no se trata de un tema de su ámbito de abordaje, ya que aún es intendente de la capital provincial y todavía no es gobernador; aunque se comprometió a acompañar a las familias si gana las elecciones: "Todo lo que pueda ayudar, cuando sea gobernador va a encontrar en mí un apoyo".

Desde el dolor

Álvarez pidió la palabra en el evento y además de proponer que el lago San Roque sea considerado un espacio de memoria para recordar a las víctimas cuyos cuerpos el terrorismo de Estado durante la última dictadura arrojó a este lugar para esconder los crímenes; también se refirió a la tragedia que atraviesa a las víctimas del choque que protagonizó Oscar González el 29 de octubre del año pasado en el Camino a las Altas Cumbres.

Dijo: "No vamos a parar con mi familia hasta obtener justicia y si algo me llega a pasar a mí o a alguien de mi familia, voy a hacer responsable al Gobierno de la Provincia de Córdoba. Esperaba otra actitud de usted. Hace rato que estoy esperando para hablar con usted y tengo que llegar hasta estas instancias. Porque usted apoyó abiertamente a Cristina Vidal. Y usted sabe muy bien de nuestros padecimientos. Hace ocho meses que no puedo trabajar, tenía proyectos después de 22 años fuera. Quiero paz social y que el caso que pasó con mi hija, con Marina (la otra joven sobreviviente) y con Alejandra (Bengoa, madre de Marina y quien falleció en el choque) sea un punto de reflexión para muchos".

Asimismo, manifestó que intentó hablar con Llaryora, pero que nunca logró que le facilitaran una audiencia. "Nosotros no somos victimarios, somos víctimas. Les pido que paren con la violencia institucional para con mi familia, para con Alexa sobre todo, que está sufriendo", dijo, y enérgico concluyó que su hija, de 15 años, producto del choque, quedó parapléjica.

"No me había llegado ninguna audiencia porque soy intendente de Córdoba", se excusó Llaryora, pese a lo cual afirmó: "Todo lo que pueda ayudar, cuando sea gobernador va a encontrar en mí un apoyo". Y le agradeció finalmente por la propuesta para incorporar la memoria de las personas desaparecidas por el terrorismo de Estado en el proyecto para el lago San Roque.

