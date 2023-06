Massa afirmó que el swap consolidará al yuan "como instrumento de inversión"

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró este sábado, ante las 40 empresas más grandes de China, que el sector de hidrocarburos "está viviendo una explosión" con Vaca Muerta, dijo que en tres años la matriz económica del país tendrá "una vuelta de campana" por las exportaciones de litio, y sostuvo que el reciente swap de monedas ampliado y renovado con Beijing "es clave" porque consolida "al yuan como instrumento de inversión".

Durante un foro organizado por la embajada en Beijing, Massa planteó que la Argentina transita un proceso de transformación de su matriz económica, que hasta ahora sólo tenía al complejo agroindustrial como principal polo exportador.

Además, destacó la trascendencia de haber renovado el swap entre el BCRA y el Banco Popular de China, una medida que fortalece las reservas.

En un discurso de 27 minutos ante gigantes de la construcción, las telecomunicaciones y la minería como Huawei, PowerChina, Gezhouba y Tibet Summit Resources, el ministro señaló que la prórroga del acuerdo del BCRA con la entidad homóloga de China resulta "clave" para las inversiones de ese país y, al mismo tiempo "habilita a la Argentina" a "mecanismos de utilización para todo tipo de intervenciones".

En ese punto, dijo que la prórroga por tres años del acuerdo de monedas "permite a las empresas de la República Popular China la oportunidad de desarrollar un flujo de inversiones (a la Argentina) sobre la base de la movilización del yuan", y en paralelo "habilita a la Argentina, ya no sólo a la utilización para flujos comerciales y de divisas de inversiones, sino también a mecanismos de utilización de nuestro Banco Central para todo tipo de inversiones".

El acuerdo con el Popular Bank of China (PBoC) que se concretó ayer implicó la renovación por tres años del swap por una cifra total de 130.000 millones de yuanes (equivalentes a u$s 19.000 millones) y con un porcentaje de libre disponibilidad de US$ 10.000 millones, con US$ 5.000 millones depositados en el BCRA y un segundo tramo de u$s 5.000 millones ya aprobado para todo uso.

Durante su exposición, Massa se refirió también a las perspectivas que se abren para la Argentina al pasar de ser "importadora de energía a exportadora neta de energía", con un potencial exportador del polo hidrocarburífero de u$s 20.000 millones para los próximos tres años.

El titular del Palacio de Hacienda mencionó además "los procesos críticos" que el país atraviesa de modo cíclico en materia económica: los atribuyó al déficit comercial y al endeudamiento, pero además indicó que el proceso de formación de activos en el exterior (fuga de capitales) es consecuencia de la falta de credibilidad en el peso.

Al referirse a la Argentina y "los recurrentes cambios de programas de deuda", Massa afirmó que el disparador por el cual el país suele salir a tomar deuda es la imposibilidad de "financiar el gasto público".

Por eso, consideró necesario que "el Estado invierta bien, con equilibrio y responsabilidad".

Fuente: Télam (Martín Piqupe, enviado especial)

Noticia relacionada