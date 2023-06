“Tengo las mismas ganas y las mismas ambiciones que cuando empecé a jugar”

“Yo les dije a mis amigos que si me diera lo mismo jugar o no jugar, dejaría el fútbol”.

“Yo sigo con la misma mentalidad y ambición de cuando llegué al club con 15 años y debuté a los 17: siempre quiero jugar”, sentencia Julio Buffarini. Se lo nota motivado, feliz de ya estar nuevamente en condiciones físicas y de poder formar parte de este plantel de Talleres que despierta elogios por su andar en la Liga Profesional y por su nivel de juego. Se siente importante, desde su lugar, y quiere seguir aportando para el crecimiento del club que, según explica, lo acuñó en momentos difíciles. El ‘Chacho’ es fuego, corazón y pasión y así lo hace saber en este diálogo con La Nueva Mañana.

Buffarini, de 34 años, se lesionó en el partido ante Defensa y Justicia, el 11 de marzo pasado en el estadio del “Halcón”, por la séptima fecha del certamen. En esa oportunidad el marcador de punta sintió una molestia tras el primer cruce, aunque jugó todo el partido, a pesar del dolor. Posteriormente, se conoció que era una lesión en el ligamento posterior de la pierna derecha. “Estoy bien físicamente, yo soy profesional. Tenemos un plantel muy joven, yo tengo 34 años, pero físicamente me siento muy bien, ya entreno normal y puedo hacer las mismas distancias, los mismos kilómetros e intensidad de los demás, y eso me da tranquilidad. Entreno para estar preparado para cuando me toque jugar, ya sea un minuto, cinco, diez, medio tiempo o todo el partido, siempre estoy preparado”, anuncia el futbolista oriundo de General Cabrera.

“Estoy capacitado para pelear el puesto”

A propósito de jugar, de querer jugar, de ese anhelo, el ‘Chacho’, surgido de la cantera albiazul y con pasos por San Lorenzo y Boca, entre otros equipos, agregó: “Siempre quiero jugar. Estuve en clubes muy grandes donde la competencia era pura el día a día, y aunque ahora disfruto desde otro lado a cuando era un juvenil, lo hago con la misma exigencia. Yo les dije a mis amigos que, si me diera lo mismo jugar o no jugar, dejaría el fútbol, porque amo esta profesión y todavía tengo muchos años más para seguir con esta adrenalina, y estoy capacitado para pelear el puesto. Me siento con ganas. No me diferencio mucho con aquel chico que era cuando arranqué a jugar, porque tengo las mismas ganas y las mismas ambiciones”.

“Disfruto el club después de volver tras doce años”.

- ¿Cómo estás viviendo el presente de Talleres?

- Estoy contento con el presente del equipo, del club, ya lleva muchos años con una estructura muy buena de crecimiento. Estoy feliz por el nivel que mostramos tanto de local como visitante y se ve reflejado en la tabla. Me gusta disfrutarlo estando en el club.

- A propósito, ¿y tú presente, tu regreso al club?

- El primer semestre que llegué, arranqué de menor a mayor. Después de la pretemporada que fue muy buena, se me dio la posibilidad de jugar el primer clásico, jugué contra independiente, estuve un par de partidos en el banco, después jugué con Defensa y me paró dos meses. Y ya desde hace una semana estoy entrenando con el grupo. El balance es bueno, porque más allá de que uno quiere jugar, es la realidad, a mí me trajeron, también, para acomodar muchas cosas adentro y se están acomodando, se ve reflejado en el equipo, que esta para pelear cosas importantes. Disfruto mucho el club, después de volver, tras doce años.

- En relación a esto último, es un trabajo que no es visible, pero importante y habla de tu madurez, ¿no?

- Yo quiero mucho a este club, soy hincha de Talleres, estuve muchos años en inferiores, en Nacional B, un año en el Argentino A, y, ahora quiero ayudar desde cualquier lugar. Si es en la cancha, obviamente, mejor, pero si me toca, como ahora de no jugar mucho, lo mismo, quiero ayudar. Sí quiero demostrar en el día a día, mejorar en pequeños detalles, que eso marca para estar arriba o abajo. Eso me da la tranquilidad, estoy contento, enchufado en todos los ámbitos del club.

- La sensación es que el hincha se siente identificado con vos. ¿Lo sentís?

- Sí, y estoy siempre agradecido al hincha de Talleres. En estos dos meses que no jugué, cada vez que voy a la cancha o salía a la calle, la gente me da cariño, y estoy recontra agradecido. Siento que el hincha se siente identificado conmigo porque salí de inferiores o estuve en momentos complicados del club en el que había mucha gente que no quería estar, pero yo estuve, por eso se sienten identificados y eso me una alegría grande. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es reclutar en el club, agarrar jugadores con sentido de pertenencia o generarles sentido de pertenencia para que se quieran quedar por mucho tiempo con nosotros.

Ilusionado

La charla con Buffarini pasa por distintos tópicos. Recuerda a sus amigos de la infancia, que aún permanecen. Cuenta que viaja seguido al pueblo y que esos amigos, también, viajan seguido para verlo jugar. Eso sucedió durante toda su extensa carrera. También se ve con compinches que hizo en la pensión de la “T” cuando forjaba sueños futboleros, y que desde que retornó a Talleres sea visto con muchos excompañeros. Se lo nota contento, no deja de repetir: “Estoy contento”.

Y, en ese marco, está ilusionado. Da sus argumentos: “Talleres es mi casa. Estuve cinco años en San Lorenzo, cuatro años en Boca, que es mucho, pero Talleres es mi casa. Cuando el club no estaba bien, siempre tuvo su platito de comida para invitarme a mí. Cuando no estuve me trataron de la mejor manera, a mí y a mi familia. Volví y la gente me recibió excelente, eso es todo. Ojalá pueda seguir ligado a Talleres por mucho tiempo más. Y en el plantel estamos ilusionados, como la gente. Hemos generado cosas muy lindas. Hablo con hinchas de otros equipos y dicen que les da placer ver jugar a Talleres, eso me da alegría”.

