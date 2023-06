Ciberseguridad: buscan potenciar la inclusión de mujeres en esta industria

Especial para La Nueva Mañana

“Ciberseguridad, una oportunidad para las mujeres profesionales” es el título de la conferencia que brindaron las expertas de Fortinet, Claudia Suárez, major accounts manager, y María Cresci, ingeniera en Sistemas. Las especialistas presentaron “un espacio de encuentro para acceder a información acerca de esta industria, de su situación actual, de la necesidad de potenciar la inclusión de mujeres profesionales en el mercado y de las oportunidades de desarrollo que ofrece en Argentina y en el mundo”.

La ciberseguridad se ha vuelto esencial en la cultura actual, a partir de la creciente dependencia de la tecnología en todos los aspectos de la vida, desde las comunicaciones hasta los sistemas financieros y de salud. Este es el principal motivo de la expansión de esta industria que investiga, elabora y comercializa productos para la protección de las personas y de los sistemas informáticos contra los ataques cibernéticos.

“Cuando terminé la escuela primaria dije que quería ser técnica electrónica y me respondieron no”

Fortinet es una empresa dedicada a la ciberseguridad que amplió su equipo en la zona central, especialmente en Córdoba, para atender a la creciente demanda de servicios y soluciones, y cuenta con muchas iniciativas. En esta oportunidad, Claudia contó que fue idea suya llevar a delante esta charla por todas las cosas que le sucedieron en su carrera profesional, “porque cuando terminé la escuela primaria dije que quería ser técnica electrónica y me respondieron: no. Pero luego surge la posibilidad de ingresar a una escuela nueva pero que solo tenía hasta tercer año de electrónica y veríamos lo que sucedería al llegar al cuarto año. Al ingresar a la Universidad, a Ingeniería Electrónica, me di con el problema de los baños ya que la mayoría era para varones”.

Hoy hay una igualdad que hay que aprovecharla, “por ello es que le digo a las mujeres anímense a elegir carreras que en otras épocas eran solo para hombres, como la ciberseguridad”, ejemplificó Suárez.

“Si no hay datos seguros, no hay seguridad”

La pandemia hizo desarrollar y aplicar mucha tecnología; a partir de allí “se desarrollaron ciertas formas para trabajar y comunicarse que llegaron para quedarse: por ejemplo, hubo que hacer de un día para el otro que muchas empresas que tuvieron que facilitarse a sus empleados una forma de conectividad porque debían seguir todos trabajando y los alumnos de los distintos niveles, junto a los docentes, tuvimos el gran desafío de continuar con las clases virtuales. Hoy ya muchas de las cátedras son híbridas, que aunque no tienen tanta llegada, en algunos casos son muy útiles”, añadió.

La forma de manejar datos cada mes es en forma segura; porque si no hay datos seguros no hay seguridad a ningún nivel. “Nos defendemos, incluso, contra los ataques más sofisticados y rápidos”, acotaron desde Fortinet.

La experiencia digital en lugares de comidas rápidas, por ejemplo, “paso todos mis datos y tengo el pedido. Pero en ese negocio quedan registrados mi nombre, mi DNI, domicilio, mi tarjeta. Con todos esos datos expuestos, podemos tener un montón de gente ‘mala’ con ganas de robar información”, sostuvo Claudia, y finalizó María: “La seguridad es uno de tus mejores aliados”.

La importancia de la ciberseguridad

Hoy más que nunca la tecnología nos une y la ciberseguridad nos ayuda a trabajar, estudiar, estar conectados con nuestros seres queridos y continuar con nuestros negocios. La ciberseguridad es clave para nuestro mundo hiperconectado.

Solo podemos aprovechar al máximo las tecnologías digitales si lo hacemos de forma segura, donde la innovación digital impacta en todas las industrias. Esto se debe al aumento masivo del acceso de trabajadores remotos; cada más aplicaciones migran a la nube; proliferación de dispositivos móviles e industriales sumado a las nuevas regulaciones que exigen mayor protección de la información.

Por otra parte, se da una mayor interacción digital entre clientes y proveedores; y la experiencia digital de punta a punta se convierte en un diferenciador crítico además de amenazas cada vez más sofisticadas.

En tanto, muchas tendencias críticas para las empresas están impulsando a las organizaciones a acelerar la innovación digital para transformar áreas clave de crecimiento de su negocio. Sin embargo, estos esfuerzos también hacen crecer la superficie de ataque digital de la organización y aumentan el riesgo cibernético.

“Trabajos del futuro”

Los profesionales con mayor demanda a futuro son la inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad, entre otras, y la falta de profesionales con conocimientos en el área de la ciberseguridad será uno de los retos más importantes para las empresas como también una gran oportunidad para quienes se están formando y tengan posibilidad de ingresar a la industria.



