“Es un prejuicio pensar que los jóvenes son los principales infractores”

¿Qué sucede con las motos en la ciudad? ¿Cuáles son sus riesgos? Los especialistas en seguridad vial aseguran que la moto es el medio de transporte que tiene 10 veces más posibilidades de generar siniestros viales con víctimas fatales. Se trata de una movilidad que crece y adquiere protagonismo en las calles de Córdoba. Dada su vulnerabilidad, la falta de una estructura de protección y su potencia la motocicleta es considerada un vehículo de alto riesgo en cuanto accidentes y víctimas de los mismos.

La formación de los nuevos conductores es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta para disminuir de alguna manera los daños que se generan de siniestros con este tipo de vehículos.

La moto, como alternativa práctica y poco costosa de movilidad

Dentro del sistema de transporte urbano, las motos van tomando mayor protagonismo a medida que transcurre el tiempo y uno de los factores de este aumento es la facilidad de compra. Desde el mercado ofrecen diferentes créditos que posibilitan a los ciudadanos adquirir una motocicleta de una manera simple y con un costo accesible. “Hay que analizar el contexto de crisis económica, con márgenes de pobreza y que para muchas personas la moto es hoy la solución para llevar a sus hijos a la escuela, para ir a trabajar o cuestiones sociales”, explicó Horacio Botta Bernaus, abogado especializado en derecho de tránsito, seguridad y educación vial en diálogo con La Nueva Mañana.

Si bien es un medio de traslado rápido, con bajo consumo de combustible y que posibilita desplazamiento sin tanta complejidad, su utilización representa un riesgo de siniestralidad vial.

Generalmente esta falta de acceso del transporte público perjudica principalmente a los barrios más vulnerables de la provincia. Botta Bernaus menciona también un ítem a destacar que es la crisis del transporte público. “Hay muchos lugares a los que no llega el colectivo. Y la gente que tiene que hacer 20, 30 o 40 cuadras para conseguir movilidad para ir a trabajar; entonces opta por la moto. A mí no me sorprende que el 56% de los muertos sean motociclistas, está más alto que la media que veníamos manejando que era del 50%”, explicó el especialista.

El informe municipal sobre mortalidad vial reveló que más de la mitad de los fallecidos son usuarios de motocicletas.

Los números que preocupan

La subsecretaría de conectividad urbana, tránsito y educación vial y la Secretaría de desarrollo Metropolitano elaboraron un reporte sobre incidentes de tránsito en Córdoba. Aquí presentaron datos de siniestros y víctimas viales en la ciudad entre 2017 y 2022. Para elaborar este informe, se procesaron y analizaron datos del Sistema de Alerta Temprana del Ministerio de Seguridad de la Nación y del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Provincia.

En la ciudad de Córdoba fallecen en promedio entre 5 y 6 personas por mes en siniestros viales. El número más alto de víctimas fatales se registró en el año 2018 donde 122 personas perdieron la vida como consecuencia de esta causa. Asimismo, la tasa de mortalidad mostró un descenso interanual del 1.4% entre el 2021 y 2022. En este período el número se redujo a 66 víctimas.

El 80% de los fallecidos corresponden a lo que se denomina como usuarios vulnerables de la vía, personas que utilizan el entramado vial a través de una motocicleta, bicicleta o peatón. En este sentido, según el registro, el 56% de las víctimas se transportaban en moto, el 21% en automóvil, el 18% peatones y el 5% en bicicleta. En los usuarios de motos, el 63% fueron hombres y el 43% mujeres las víctimas. En estos tres últimos años, el 32% de los peatones fallecidos fueron mujeres.

En cuanto a edades, el 60% de las víctimas fatales tenían entre 20 y 49 años en el año 2022. El porcentaje de hombres fallecidos representa el 85% del total de víctimas en el mismo año.

La mayoría de los siniestros fatales ocurrieron en horario diurno de 7 a 19hs. “Es lógico que en una ciudad el 80% de los fallecidos sean usuarios vulnerables. El 5% de ciclistas muertos no es un número menor. Hoy me preocupa que estamos fomentando las bicicletas, pero estamos haciendo ciclovías seguras que protejan al ciclista o pensamos que con el simple hecho de pintar una línea vamos a fomentar el uso de la bici?“, fundamentó Horacio en respuesta a estos datos.

Las avenidas con mayor número de víctimas fatales en siniestros viales

Según el registro, hay cinco puntos críticos señalados donde hubo 74 víctimas fatales entre 2017 y 2022. El 50% de los siniestros ocurrieron en Avenida Illia y Av. Sabattini. Las avenidas Colón, Alem, y Armada Argentina completan el esquema.

“Si mirás el flujo vehicular que tienen puede ser que sean menos peligrosas que una calle que tuvo dos muertos. Tenemos una esquina que tuvo 30 accidentes en un mes y otra con un accidente donde hubo un muerto. Tiene que preocuparnos la cantidad en la primera esquina. Cuando solo queremos salvar vidas terminamos buscando las esquinas donde murió la gente y a lo mejor hay esquinas más peligrosas donde solo esperan que haya muertos”, argumentó plantando su posición frente a las estadísticas el especialista.

“En los choques donde participaron motos, ¿son siempre culpables las motos? La sociedad en general responde que sí. Pero en la experiencia práctica es un no. Hay una percepción que confunde”, explicó Horacio y además agregó que es otro prejuicio que tenemos al pensar que los jóvenes son los principales infractores.

La Policía Caminera trabaja en la capacitación en ámbitos educativos tanto primarios como secundarios. Y en la escuela de tránsito de la Municipalidad tenemos módulos de educación para aquellos que están tramitando la licencia o aquellos que perdieron puntos por infracción.

“EL malhumor social se traduce al manejar”

“Hay tres puntos muy importantes para la seguridad vial a tener en cuenta: la infraestructura referida a las rutas en las cuales conducimos; los controles, tanto los que puede hacer la Caminera como otros entes que trabajan en pos de la seguridad vial como los municipios, y la concientización de los conductores”, dijo en diálogo con La Nueva Mañana el Comisario Mayor Marcelo Núñez, director de Seguridad Vial de la Dirección General de Policía Caminera.

Sin dudas en la calle se vive un clima bastante hostil y violento entre los conductores de diferentes vehículos. La escalada de violencia y los humores alterados desata otro fenómeno preocupante. “El malhumor social se traduce al manejar. El tránsito es un reflejo de la cultura cívica de ese momento. La seguridad vial se nutre de conductas y si estas están desbordadas no hay seguridad”, concluyó en este aspecto Horacio. Los datos reflejan la realidad y exponen la problemática. Es indiscutible que se requieren de acciones concretas porque se trata de una cuestión de vida o muerte.

