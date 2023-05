Jornada de homenaje al maestro cordobés de ajedrez Osvaldo Bazán

Especial para La Nueva Mañana

El Club de Ajedrez Pensado realizará este sábado a las 17 -en su sede de Maipú 267 (planta baja “c”)- una actividad de conmemoración y homenaje (denominada Jornada de Puertas Abiertas) en la que se colgará una imagen del maestro Osvaldo Bazán en la sala, al mismo tiempo que se hará una nueva presentación del libro de Esteban Spontón: “Osvaldo Manuel Bazán: Maestro de las casillas reales”.

Osvaldo Bazán, o la vida desde el ajedrez

Es imposible resumir el legado de Osvaldo Manuel Bazán al mero rol de jugador de ajedrez –de gran trayectoria-, o de impartidor de clases de la disciplina que practicó hasta sus últimos días, o al papel del bohemio culto y trasnochador que dominaba el tablero y las piezas como pocos en nuestras latitudes. Osvaldo Bazán forjó –merced al particularísimo tránsito de su vida en el mundo ajedrecístico de nuestra ciudad (y del país)- una figura de él mismo muy próxima al mito –en el sentido más honroso y trascendental del término-. Durante, al menos, el último tercio del s XX sus ideas, conceptos, análisis y reflexiones -que él obtenía desde el tablero de ajedrez- circulaban entre los “ajedreznautas” cordobeses (y en parte en los de todo el país) exclusivamente a través de la oralidad (ya que nunca abordó la tarea de confeccionar un manual o un estudio sobre sus trabajos reflexivos y/o analíticos). Por aquellos años era común que en algún torneo -en cualquier ciudad-, ante ciertas expresiones emitidas por algunos de los participantes, los alumnos de Osvaldo se reconocieran rápidamente; porque, además, Bazán lograba que sus conceptos estratégicos -y tácticos- sobre el juego se proyectaran hacia una aplicabilidad (de esos conceptos) en la mayoría de los aspectos de la cotidianidad. Ahora, cuando nada hacía presuponer que de aquella sapiencia–las ideas y reflexiones de Bazán- pudiera rescatarse un testimonio escrito que condesase las lecciones del maestro, gracias a la voluntad y el empeño del “ajedreznauta” Esteban Spontón, es posible el acceso público al legado que dejara, mediante el registro de sus clases –y sus conversaciones con un vasto número de alumnos y amigos-, el irremplazable maestro Osvaldo Bazán. LNM dialogó con el autor del único libro que se ha publicado sobre la vida y obra de Osvaldo Bazán, Esteban Spontón.

Un título y un legado.

¿Por qué asumir el trabajo de compendiar y editar un libro sobre Osvaldo Bazán? ¿Cómo se escogió el título del libro?

- Mi motivación primera para abordar la confección del libro fue el tomar contacto con la figura de Osvaldo Bazán en virtud del torneo in memoriam del 2013. Allí me fasciné con la cantidad de anécdotas y conceptos -que noté- que la gran mayoría de los participantes y concurrentes tenían de este maestro. Entre otras cosas me di cuenta que yo utilizaba el concepto de las “casillas reales” sin saber quién –ni cuándo- lo había acuñado, pero quienes acudieron a aquella cita ajedrecística me hicieron saber que había sido Bazán, y de allí la elección del título. Bien, desde ese momento –hace ya 10 años-, y al enterarme que no había bibliografía alguna sobre este notable ciudadano cordobés –que había dejado tanto conocimiento disperso- entré en un estado de gran avidez por recuperar los retazos que podrían estar dispersos y tratar de concebir un compendio de lo que podría rescatarse de sus saberes.

Esteban Spontón

¿A qué responde esta nueva presentación del 27 de mayo?

-A que el libro salió en 2021, con la pandemia de Covid-19 todavía muy presente en la comunidad; entonces fue muy difícil tomar contacto directo con los potenciales lectores; ahora, que pudimos volver a la normalidad, y aprovechando la Jornada de Puertas Abiertas que va a realizar el Club de Ajedrez Pensado -en conmemoración y homenaje a Bazán-, aprovecharemos la oportunidad de presentarlo nuevamente a la concurrencia que se llegue hasta el club.

¿Cuál ha sido la tarea del autor de este libro? ¿Con qué contenido se van a encontrar los lectores?

-Mi tarea fue la de compendiar y editar –además de redactar un breve texto introductorio- el material que tras arduas pesquisas logré reunir –siempre mediante la generosísima colaboración de los poseedores del material-. Básicamente están compendiados algunos cuadernos que un par de alumnos suyos tuvieron la precaución de escribir -y preservar- al momento que Osvaldo les dictaba sus clases. Ese material es el gran contenido ajedrecístico y didáctico en relación a la disciplina, y a sus fases competitivas y analíticas. Luego, no de menor valía, están presentes un vasto número de consideraciones respecto de Osvaldo –tanto como ajedrecista, maestro de ajedrez, y como ser humano- que confluyen en una serie, de inmensa magnitud, de conceptos valorativos altamente positivos hacia el maestro. Hay expresiones de los más destacados ajedrecistas que pasaron por sus manos –o que lo conocieron mediante las competiciones- y también de personas que lo conocieron por fuera del ajedrez. Finalmente hay un sucinto listado de frases incombustibles que, a modo de sentencias- o conclusiones llamativas- de índole filosófico, quedaron en aire del universo de la bohemia cordobesa de su época y que hoy, gracias a que quienes compartieron con él el disfrute de una buena conversación, nos las han acercado permitiéndonos conocerlas y disfrutarlas.

Osvaldoanécdotas.

Como Macedonio

El periodista Daniel Gentile –con quien Bazán realizó un programa de radio dominical en 1983 (Desde el Ajedrez)- comparó, hace ya tiempo, el legado que dejara como herencia Osvaldo Bazán -dentro de la cultura cordobesa- con el que, al entender de Jorge Luis Borges, dejara Macedonio Fernández en el ámbito cultural (especialmente el de las letras) de la Buenos Aires que habitó. Esta comparación -para quienes hayan tenido la posibilidad de haberse aproximado un poco a las vidas y obras de uno y otro (Osvaldo Bazán y Macedonio Fernández)- no parece en absoluto impropia.

Como la mariposa

El mismo Gentile habla sobre un parecer filosófico- o metafísico- que Bazán expuso en aquel programa de radio que compartieron ambos- los domingos a la noche en LV3. Cuenta el periodista que en una oportunidad la locutora presente en el estudio le preguntó a Bazán. ¿Cuál es su pieza de ajedrez preferida, maestro? El peón; respondió instantáneamente Bazán. ¿Y por qué? Lo interrogó nuevamente la locutora; ante lo que Bazán expresó: Porque es la única que se puede transformar. Quizás Bazán dejó entrever de este modo su posición optimista sobre las posibilidades de evolución de las personas.

Como Sócrates

Alguna vez el notable ajedrecista tucumano Carlos Burgos –notando que el caudal de conocimientos de Bazán corría el riesgo de perderse en el olvido- le preguntó a Bazán si acaso no pensaba escribir un(os) libro(s) para exponer sus conocimientos; la respuesta de Bazán fue: Mire Burgos, Sócrates no escribió nada y sus ideas aún nos llegan; si mis ideas son buenas, de un modo u otro, trascenderán.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]