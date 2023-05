Femicidio: "Pedí ayuda y no me escucharon", dijo la mamá de Milagros

"No me voy a quedar callada porque esto no puede quedar así", dijo Martínez y adelantó que habrá una marcha de reclamo.

"No me voy a quedar callada porque esto no puede quedar así", dijo Martínez y adelantó que habrá una marcha de reclamo. Foto: gentileza El Doce/ Néstor Ghino

"Vamos a denunciarla. Yo le dije 'Lo único que quiero es protección para mi hija y para mí porque es un psicópata con dos armas. No solamente se lo dije a ella, se lo dije a la Policía. Cuando denuncié la primera vez, denuncié qué tipo de armas eran", dijo este lunes Mercedes Martínez, mamá de Milagros Bottone, la joven asesinada por su propio padre en Alta Córdoba.

Martínez, que sobrevivió al intento de femicidio la semana pasada, durante una entrevista en Cadena 3, apuntó contra la jueza Mariana Wallace e indicó que buscará asegurar que se investiguen las medidas necesarias que hubieran evitado el crimen de Milagros.

"A mí ya nadie me devuelve a mi hija. Cuando volví del cementerio, dije que iba a golpear lo que tuviera que golpear porque le cerraron la puerta en la cara, sobre todo la oficina de la jueza Wallace. Adentro de la oficina caminaban y se reían, y desde afuera golpeábamos la puerta", afirmó la mujer sobre los momentos en que pidió ayuda a la Justicia y agregó: "Quiero que se acuerde de mi cara y de la cara de mi hija, que era hermosa, por dentro y por fuera. Un hijo de puta vino y le quitó la vida. Esto es crónica de una muerte anunciada".

La mamá de Milagros, que había denunciado en distintas oportunidades hechos de violencia de género reclama que el femicidio de su hija no quede impune: "No me voy a quedar callada porque esto no puede quedar así".

Señaló también que el sistema judicial y las instituciones encargadas de brindar seguridad "han dejado mucho que desear". En ese sentido, habló de "caos y negligencia" en el Polo de la Mujer y la fiscalía.

"Está el Polo de un lado, la fiscalía del otro. Para que me dieran el botón, estuve 12 horas sentada en un cordón sin un vaso de agua. Yo no quería que estuviera mi hija conmigo porque estaba súper expuesta". Admitió que aún no entiende cómo hizo el asesino para entrar a su domicilio. Según contó, ese día había salido a acompañar a su hija que partía para trabajar, cuando de repente vio el auto de Bottone a cuatro cuadras de su casa.

"Pedí ayuda a las instituciones y a la familia también, y no me escucharon, pero no me voy a quedar callada. Pronto va a haber una marcha para pedir justicia por Milagros", adelantó.

El ataque a Milagros

Milagros fue asesinada a tiros por su propio padre en pleno barrio Alta Córdoba el miércoles 17 de mayo. El asesino, que contaba con denuncias por violencia y amenazas, esperó armado en la calle hasta que vio a su ex pareja y a su hija.

Ambas habían salido a hacer compras y se encontraron con el agresor de sorpresa. Pero antes vieron su auto estacionado y dieron aviso a la Policía. En ese contexto, Rafael Bottone se cruzó primero con Milagros, quien le gritó a su mamá que escapara.

En la huida, el femicida empezó a disparar y le dio dos balazos a la joven. Después la ejecutó con dos tiros más. "Esas balas eran para ella porque la consideraba culpable de nuestra separación", relató Mercedes, quien resultó herida en el ataque pero ya está recuperada.

Por otro lado, en declaraciones con Telenoche, culpó "al sistema" por este nuevo femicidio en Córdoba. "Con nosotros nada fue bien hecho. Nadie nos amparó, pedimos recursos en todos lados. El Polo de la Mujer no me sirvió para nada, la Policía no me escuchó, llegaron cuando ya mi hija estaba muerta", expresó.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

Noticia relacionada: