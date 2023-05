El Monserrat despidió a Milagros Bottone: "Una falla más, una vida menos"

Alumnas y alumnos del colegio Monserrat se reunieron en la entrada de la institución para expresar su dolor por el femicidio de Milagros Bottone, asesinada el miércoles en barrio Alta Córdoba. "En los pasillos siempre se escuchará tu voz", pudo leerse entre los carteles pegados este viernes en las ventanas del colegio preuniversitario.

La joven de 23 años, que trabajaba como preceptora en el colegio, fue asesinada a balazos por su padre, en el ataque también fue herida la mamá de Milagros. En ese marco, la institución reunió a los dos turnos del alumnado y brindaron un último adiós a la joven. "Una falla, una vida menos", o "Somos el grito de las que ya no tienen voz", fueron otros de los mensajes expresados.

La joven era estudiante de derecho y trabajaba como preceptora en el colegio donde había cursado sus estudios. Foto: gentileza Cba24n

Milagros había empezado a trabajar en el Monserrat hace pocas semanas. El crimen conmocionó por completo a la comunidad educativa y los alumnos la recordaron con mucho pesar.

El colegio se solidarizó con la familia de la joven asesinada, con un acto en el patio principal y un posterior abrazo comunitario. Luego, la institución informó que a las 14 se llevó a cabo "un taller para la reflexión y construcción de un documento de posicionamiento colectivo ante el femicidio de Milagros".

Milagros fue asesinada a tiros por su propio padre en pleno barrio Alta Córdoba. El hombre, que contaba con denuncias por violencia y amenazas, las esperó armado a su hija y a su ex pareja, Mercedes Martínez.

Ambas habían salido a hacer compras y se encontraron con el agresor de sorpresa. Pero antes vieron su auto estacionado y dieron aviso a la Policía. En ese contexto, Rafael Bottone se cruzó primero con Milagros, quien le gritó a su mamá que escape.

En la huida, el femicida empezó a disparar y le dio dos balazos a la joven. Después la ejecutó con dos tiros más. "Esas balas eran para ella porque la consideraba culpable de nuestra separación", relató Mercedes, quien resultó herida en el ataque pero ya está recuperada.

Por otro lado, en declaraciones con Telenoche, culpó "al sistema" por este nuevo femicidio en Córdoba. "Con nosotros nada fue bien hecho. Nadie nos amparó, pedimos recursos en todos lados. El Polo de la Mujer no me sirvió para nada, la Policía no me escuchó, llegaron cuando ya mi hija estaba muerta", expresó.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

